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Idén még nem nyílik meg a bölcsőde Csíkszentsimonban Noha jó ütemben dolgozik az építő és egy hónapon belül várhatóan befejezi a munkát, az ősszel kezdődő tanévben még nem tud gyermekeket fogadni a Csíkszentsimonban épülő bölcsőde. Számos tennivaló van még addig. Kovács Attila 2026. július 03., 19:292026. július 03., 19:29

Fotó: Borbély Fanni

Noha jó ütemben dolgozik az építő és egy hónapon belül várhatóan befejezi a munkát, az ősszel kezdődő tanévben még nem tud gyermekeket fogadni a Csíkszentsimonban épülő bölcsőde. Számos tennivaló van még addig.

Kovács Attila 2026. július 03., 19:292026. július 03., 19:29

A váratlan többletköltségek és a kiegészítő munkálatok miatti késlekedés ellenére is jól halad a bölcsőde építése Csíkszentsimonban. A kivitelező cég alkalmazottai most a beltéri munkálatokat, vezetékek szerelését végzik, így a fűtés-, víz- és csatornahálózat, valamint a villanyrendszer is készül.

Fotó: Borbély Fanni

Kozma István polgármester szerint a hónap végére el is lehet végezni mindezeket, így az építkezés befejeződhet. Hirdetés korábban írtuk Bölcsődét építenek Csíkszentsimonban Folyamatban van a közbeszerzési eljárás a Csíkszentsimonban építendő bölcsőde tervezése és kivitelezése érdekében. A folyamat befejezése és az előkészületek után várhatóan jövőben kezdődhet el az építkezés. Viszont számos kiegészítő munkálat hátra van még, amelyek elsősorban az önkormányzat feladatai. Így a villamoshálózathoz történő csatlakoztatás, amelyhez a vezeték még nem áll készen,

kerítést kell építeni a szomszédok felőli oldalon,

támfalépítés is lesz,

ugyanakkor jelentős tereprendezésre van szükség – sorolta a tennivalókat a községvezető.

Fotó: Borbély Fanni

A bölcsőde megnyitásához ugyanakkor szükség van a működési engedélyre is, amelyhez szakhatósági jóváhagyások kellenek, ez szintén tovább késlelteti a folyamatot. Ezért

ősszel nincs lehetőség arra, hogy az intézmény működése megkezdődjön, csak a következő évben

– erősítette meg Kozma István.

Fotó: Borbély Fanni

Előzmények



A fejlesztési minisztérium által korábban indított országos bölcsődeépítési program keretében már 2022-ben aláírták a finanszírozási szerződést a szentsimoni bölcsőde építésére, a következő évben pedig a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás is befejeződött. Akkor viszont a program elakadt, a hiányzó összeget végül csak 2025-ben sikerült pótolni. A munkakezdést utána tovább késleltette, hogy a szentsimoni napközi mellett kijelölt építési terület mocsaras volt, ezért több mint egy méter mélységben cserélni kellett a talaj jelentős részét, töltést, valamint tört követ hordtak a területre. Ennek mintegy egymillió lejes költsége az önkormányzatot terhelte. A beruházás becsült költségét korábban áfával együtt 12,3 millió lejben határozták meg.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni