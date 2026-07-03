Idén még nem nyílik meg a bölcsőde Csíkszentsimonban

Noha jó ütemben dolgozik az építő és egy hónapon belül várhatóan befejezi a munkát, az ősszel kezdődő tanévben még nem tud gyermekeket fogadni a Csíkszentsimonban épülő bölcsőde. Számos tennivaló van még addig.
Fotó: Borbély Fanni
Noha jó ütemben dolgozik az építő és egy hónapon belül várhatóan befejezi a munkát, az ősszel kezdődő tanévben még nem tud gyermekeket fogadni a Csíkszentsimonban épülő bölcsőde. Számos tennivaló van még addig.
A váratlan többletköltségek és a kiegészítő munkálatok miatti késlekedés ellenére is jól halad a bölcsőde építése Csíkszentsimonban. A kivitelező cég alkalmazottai most a beltéri munkálatokat, vezetékek szerelését végzik, így a fűtés-, víz- és csatornahálózat, valamint a villanyrendszer is készül.
Fotó: Borbély Fanni
Kozma István polgármester szerint a hónap végére el is lehet végezni mindezeket, így az építkezés befejeződhet.
Folyamatban van a közbeszerzési eljárás a Csíkszentsimonban építendő bölcsőde tervezése és kivitelezése érdekében. A folyamat befejezése és az előkészületek után várhatóan jövőben kezdődhet el az építkezés.
Viszont számos kiegészítő munkálat hátra van még, amelyek elsősorban az önkormányzat feladatai. Így
a villamoshálózathoz történő csatlakoztatás, amelyhez a vezeték még nem áll készen,
kerítést kell építeni a szomszédok felőli oldalon,
támfalépítés is lesz,
ugyanakkor jelentős tereprendezésre van szükség
– sorolta a tennivalókat a községvezető.
Fotó: Borbély Fanni
A bölcsőde megnyitásához ugyanakkor szükség van a működési engedélyre is, amelyhez szakhatósági jóváhagyások kellenek, ez szintén tovább késlelteti a folyamatot. Ezért
– erősítette meg Kozma István.
Fotó: Borbély Fanni
Előzmények
A fejlesztési minisztérium által korábban indított országos bölcsődeépítési program keretében már 2022-ben aláírták a finanszírozási szerződést a szentsimoni bölcsőde építésére, a következő évben pedig a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás is befejeződött. Akkor viszont a program elakadt, a hiányzó összeget végül csak 2025-ben sikerült pótolni. A munkakezdést utána tovább késleltette, hogy a szentsimoni napközi mellett kijelölt építési terület mocsaras volt, ezért több mint egy méter mélységben cserélni kellett a talaj jelentős részét, töltést, valamint tört követ hordtak a területre. Ennek mintegy egymillió lejes költsége az önkormányzatot terhelte. A beruházás becsült költségét korábban áfával együtt 12,3 millió lejben határozták meg.
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
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