Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Idén még nem nyílik meg a bölcsőde Csíkszentsimonban

Noha jó ütemben dolgozik az építő és egy hónapon belül várhatóan befejezi a munkát, az ősszel kezdődő tanévben még nem tud gyermekeket fogadni a Csíkszentsimonban épülő bölcsőde. Számos tennivaló van még addig.

Kovács Attila

2026. július 03., 19:292026. július 03., 19:29

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Noha jó ütemben dolgozik az építő és egy hónapon belül várhatóan befejezi a munkát, az ősszel kezdődő tanévben még nem tud gyermekeket fogadni a Csíkszentsimonban épülő bölcsőde. Számos tennivaló van még addig.

Kovács Attila

2026. július 03., 19:292026. július 03., 19:29

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A váratlan többletköltségek és a kiegészítő munkálatok miatti késlekedés ellenére is jól halad a bölcsőde építése Csíkszentsimonban. A kivitelező cég alkalmazottai most a beltéri munkálatokat, vezetékek szerelését végzik, így a fűtés-, víz- és csatornahálózat, valamint a villanyrendszer is készül.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Kozma István polgármester szerint a hónap végére el is lehet végezni mindezeket, így az építkezés befejeződhet.

Hirdetés

korábban írtuk

Bölcsődét építenek Csíkszentsimonban  
Bölcsődét építenek Csíkszentsimonban  

Folyamatban van a közbeszerzési eljárás a Csíkszentsimonban építendő bölcsőde tervezése és kivitelezése érdekében. A folyamat befejezése és az előkészületek után várhatóan jövőben kezdődhet el az építkezés.

Viszont számos kiegészítő munkálat hátra van még, amelyek elsősorban az önkormányzat feladatai. Így

  • a villamoshálózathoz történő csatlakoztatás, amelyhez a vezeték még nem áll készen,

  • kerítést kell építeni a szomszédok felőli oldalon,

  • támfalépítés is lesz,

  • ugyanakkor jelentős tereprendezésre van szükség

– sorolta a tennivalókat a községvezető.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A bölcsőde megnyitásához ugyanakkor szükség van a működési engedélyre is, amelyhez szakhatósági jóváhagyások kellenek, ez szintén tovább késlelteti a folyamatot. Ezért

ősszel nincs lehetőség arra, hogy az intézmény működése megkezdődjön, csak a következő évben

– erősítette meg Kozma István.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Előzmények

A fejlesztési minisztérium által korábban indított országos bölcsődeépítési program keretében már 2022-ben aláírták a finanszírozási szerződést a szentsimoni bölcsőde építésére, a következő évben pedig a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás is befejeződött. Akkor viszont a program elakadt, a hiányzó összeget végül csak 2025-ben sikerült pótolni. A munkakezdést utána tovább késleltette, hogy a szentsimoni napközi mellett kijelölt építési terület mocsaras volt, ezért több mint egy méter mélységben cserélni kellett a talaj jelentős részét, töltést, valamint tört követ hordtak a területre. Ennek mintegy egymillió lejes költsége az önkormányzatot terhelte. A beruházás becsült költségét korábban áfával együtt 12,3 millió lejben határozták meg.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszék Csíkszentsimon
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

Gyermekcsoporttal túrázott a pedagógus, amikor villámcsapás érte
Kilövés nem történt, a medve pedig ismét emberre támadt a Kalonda-tetőn
Valentin Suciu már pihent eleget, új kihívásra vágyik
Csalás gyanúja az érettségin, öt erdélyi megyében tartottak házkutatást
Korábbi csapatához igazolt Bara Levente
Molnár Attila: Jól vagyok, de egy részem meghalt
Gyermekcsoporttal túrázott a pedagógus, amikor villámcsapás érte
Székelyhon

Gyermekcsoporttal túrázott a pedagógus, amikor villámcsapás érte
Kilövés nem történt, a medve pedig ismét emberre támadt a Kalonda-tetőn
Székelyhon

Kilövés nem történt, a medve pedig ismét emberre támadt a Kalonda-tetőn
Valentin Suciu már pihent eleget, új kihívásra vágyik
Székely Sport

Valentin Suciu már pihent eleget, új kihívásra vágyik
Csalás gyanúja az érettségin, öt erdélyi megyében tartottak házkutatást
Krónika

Csalás gyanúja az érettségin, öt erdélyi megyében tartottak házkutatást
Korábbi csapatához igazolt Bara Levente
Székely Sport

Korábbi csapatához igazolt Bara Levente
Molnár Attila: Jól vagyok, de egy részem meghalt
Nőileg

Molnár Attila: Jól vagyok, de egy részem meghalt
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 03., péntek

Elvégezték az első robotsebészeti műtéteket Csíkszeredában

Kevesebb vérveszteség, kisebb megterhelés és pontosabb beavatkozások – alig néhány héttel a Da Vinci-robot üzembe helyezése után már rendszeresen alkalmazzák a rendszert a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban.

Elvégezték az első robotsebészeti műtéteket Csíkszeredában
Elvégezték az első robotsebészeti műtéteket Csíkszeredában
2026. július 03., péntek

Elvégezték az első robotsebészeti műtéteket Csíkszeredában
Hirdetés
2026. július 03., péntek

Útlezárásokra kell számítani szombaton Csíkszeredában az Ezer Székely Leány Napja miatt

Az Ezer Székely Leány Napja biztonságos lebonyolítása érdekében ideiglenes útlezárásokra kell számítani július 4-én, szombaton Csíkszeredában.

Útlezárásokra kell számítani szombaton Csíkszeredában az Ezer Székely Leány Napja miatt
Útlezárásokra kell számítani szombaton Csíkszeredában az Ezer Székely Leány Napja miatt
2026. július 03., péntek

Útlezárásokra kell számítani szombaton Csíkszeredában az Ezer Székely Leány Napja miatt
2026. július 02., csütörtök

Vérnyomok vezettek a több mint négyszázkilós medve teteméhez

Elpusztult az a nagyméretű medve, amely egy hónapja jószágokat pusztított Balánbányán, és csütörtök hajnalban ismét visszatért egy portára. A vadászok rálőttek az agresszív állatra, amely elmenekült, de reggel a vérnyomok alapján megtalálták a tetemét.

Vérnyomok vezettek a több mint négyszázkilós medve teteméhez
Vérnyomok vezettek a több mint négyszázkilós medve teteméhez
2026. július 02., csütörtök

Vérnyomok vezettek a több mint négyszázkilós medve teteméhez
2026. július 01., szerda

Közeleg az Ezer Székely Leány Napja, forgalomkorlátozásokra figyelmeztetnek a szervezők

Szombaton tartják Csíkszeredában az Ezer Székely Leány Napját. A hagyományőrző rendezvényt a Székely Népviselet Napja előzi meg, a szervezők pedig több forgalomkorlátozásra és biztonsági előírásokra hívják fel a figyelmet.

Közeleg az Ezer Székely Leány Napja, forgalomkorlátozásokra figyelmeztetnek a szervezők
Közeleg az Ezer Székely Leány Napja, forgalomkorlátozásokra figyelmeztetnek a szervezők
2026. július 01., szerda

Közeleg az Ezer Székely Leány Napja, forgalomkorlátozásokra figyelmeztetnek a szervezők
Hirdetés
2026. június 30., kedd

A pozsonyi csata hőseire emlékeznek Csíkcsomortánban

A pozsonyi csata 1119. évfordulójára megemlékező ünnepséget tartanak pénteken 17 órától Csíkcsomortánban, a Kárpátok Őre emlékműnél.

A pozsonyi csata hőseire emlékeznek Csíkcsomortánban
A pozsonyi csata hőseire emlékeznek Csíkcsomortánban
2026. június 30., kedd

A pozsonyi csata hőseire emlékeznek Csíkcsomortánban
2026. június 29., hétfő

Kivitelező lesz, de támogatás is kell a büdösfürdői beruházáshoz

Lezárult a közbeszerzési eljárás a Büdösfürdőre tervezett víz- és csatornahálózat kivitelezése érdekében a Csíkszentkirályhoz tartozó területet illetően. A munkálatok elkezdéséhez viszont a finanszírozás is szükséges.

Kivitelező lesz, de támogatás is kell a büdösfürdői beruházáshoz
Kivitelező lesz, de támogatás is kell a büdösfürdői beruházáshoz
2026. június 29., hétfő

Kivitelező lesz, de támogatás is kell a büdösfürdői beruházáshoz
2026. június 26., péntek

Jávárdi-vízesés: a természet elvette, az emberek visszaadták – videó

Nem tétlenkedett a gyimesközéploki önkormányzat: mindössze három nappal azt követően, hogy egy áradás miatt megszűnt a Jávárdi-vízesés, sikerült visszaterelni a zuhatagot tápláló patakot a régi medrébe.

Jávárdi-vízesés: a természet elvette, az emberek visszaadták – videó
Jávárdi-vízesés: a természet elvette, az emberek visszaadták – videó
2026. június 26., péntek

Jávárdi-vízesés: a természet elvette, az emberek visszaadták – videó
Hirdetés
2026. június 25., csütörtök

Főszerepben a lant: jubileumokkal és nemzetközi vendégekkel érkezik a Régizene Fesztivál

Jubileumok, nemzetközi fellépők, a lant kiemelt szerepe és generációkat összekötő mesterkurzusok várják a közönséget július 6–12. között a 46. Csíkszeredai Régizene Fesztiválon.

Főszerepben a lant: jubileumokkal és nemzetközi vendégekkel érkezik a Régizene Fesztivál
Főszerepben a lant: jubileumokkal és nemzetközi vendégekkel érkezik a Régizene Fesztivál
2026. június 25., csütörtök

Főszerepben a lant: jubileumokkal és nemzetközi vendégekkel érkezik a Régizene Fesztivál
2026. június 25., csütörtök

Rágcsálóirtás lesz Csíkszeredában

A rágcsálók szaporodásának megfékezése érdekében Csíkszereda Polgármesteri Hivatala közterületi irtást rendelt el.

Rágcsálóirtás lesz Csíkszeredában
Rágcsálóirtás lesz Csíkszeredában
2026. június 25., csütörtök

Rágcsálóirtás lesz Csíkszeredában
2026. június 24., szerda

Ittas szekérhajtó okozott balesetet Csíkszeredában, a maszkosok bevetésére is szükség volt – videóval

Anyagi kárral és látványos rendőrségi intézkedéssel járó közlekedési baleset történt szerdán délután Csíkszeredában. Egy szekér hajtója és utasai a baleset után agresszíven viselkedtek, így a rendőrség különleges egységének közbelépésére is szükség volt.

Ittas szekérhajtó okozott balesetet Csíkszeredában, a maszkosok bevetésére is szükség volt – videóval
Ittas szekérhajtó okozott balesetet Csíkszeredában, a maszkosok bevetésére is szükség volt – videóval
2026. június 24., szerda

Ittas szekérhajtó okozott balesetet Csíkszeredában, a maszkosok bevetésére is szükség volt – videóval
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!