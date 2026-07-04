Van, aki forgalomból kivont autóval, és van, aki ittasan vezet

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Csíkszeredában a Brassói úton igazoltattak egy 47 éves, Prahova megyei férfit pénteken délben. Az ellenőrzés során kiderült, hogy az általa vezetett személygépkocsit korábban kivonták a forgalomból. Az ügyben forgalomból kivont jármű közúti közlekedésben való használata miatt indult büntetőeljárás.

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Szintén pénteken, immár este fél tíz körül Csíkszentsimon közelében, az E578-as országúton egy 48 éves, csíkszeredai férfit állítottak meg. Az alkoholszonda 1,04 mg/l értéket mutatott a kilélegzett levegőben, ezért a férfit vérvételre egészségügyi intézménybe szállították az alkoholszint pontos megállapítása érdekében. Az illető ellen alkohol befolyása alatt történő járművezetés bűncselekménye gyanújával indult büntetőeljárás.