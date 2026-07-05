Szigorú előírások késleltetik a székely vérlovagok szolgálatának elindítását

Késik a székely vérlovagok szolgálatának elindítása, mert a romániai szabályozás miatt a vérszállításra szánt motorkerékpárokat át kell alakítani, és az engedélyeztetési folyamat sem zárult még le. A rendszernek a vér teljes szállítási útját és hőmérsékletét is folyamatosan rögzítenie kell.

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Még mindig nem állhattak szolgálatba a székely vérlovagok , noha az Erdély Mentőcsoport Csíkszék Mentőcsapata már tavaly óta dolgozik az úttörő kezdeményezés megvalósításán. Mint tavaly februárban megírtuk, két vadonatúj, speciális fényjelzéssel felszerelt motorkerékpárt kaptak adományba Magyarország Vérlovagjaitól. A cél az volt, hogy

Csakhogy a romániai szabályozás jóval szigorúbb, ezért a szolgálat még nem indulhatott el. „Romániában mások a szabályok. Magyarországon jóval egyszerűbb a vérszállítás,

nálunk át kell alakítani a motorokat, speciális dobozokat kell felszerelni, mert a teljes szállítási folyamatot monitorizálni kell”

Mint részletezte, egy székelyudvarhelyi cég dolgozik azon a speciális vérszállító ládán, amely megfelel az előírásoknak. A rendszernek folyamatosan rögzítenie kell majd a vér hőmérsékletét, a felvételtől egészen a leadásig.

„Dokumentálni kell, hogy hány fokon vettük át a vért, milyen állapotban volt, és hány fokon adtuk át. A teljes útvonalról adatokat tudunk majd kinyomtatni” – magyarázta.

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A technikai megoldás elkészülte után még az országos vérellátó központ engedélyezésére is szükség lesz, és csak ezt követően indulhat el a szolgálat.

Péter Szilárd szerint a szigorú előírásoknak szakmai szempontból megvan az indoka, hiszen