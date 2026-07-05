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Szigorú előírások késleltetik a székely vérlovagok szolgálatának elindítását

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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Késik a székely vérlovagok szolgálatának elindítása, mert a romániai szabályozás miatt a vérszállításra szánt motorkerékpárokat át kell alakítani, és az engedélyeztetési folyamat sem zárult még le. A rendszernek a vér teljes szállítási útját és hőmérsékletét is folyamatosan rögzítenie kell.

Barabás Hajnal

2026. július 05., 18:552026. július 05., 18:55

Még mindig nem állhattak szolgálatba a székely vérlovagok, noha az Erdély Mentőcsoport Csíkszék Mentőcsapata már tavaly óta dolgozik az úttörő kezdeményezés megvalósításán. Mint tavaly februárban megírtuk, két vadonatúj, speciális fényjelzéssel felszerelt motorkerékpárt kaptak adományba Magyarország Vérlovagjaitól. A cél az volt, hogy

anyaországi mintára Székelyföldön is elindítsák a vérszállítási szolgáltatást.

Csakhogy a romániai szabályozás jóval szigorúbb, ezért a szolgálat még nem indulhatott el. „Romániában mások a szabályok. Magyarországon jóval egyszerűbb a vérszállítás,

Idézet
nálunk át kell alakítani a motorokat, speciális dobozokat kell felszerelni, mert a teljes szállítási folyamatot monitorizálni kell”

– mondta lapunknak Péter Szilárd, az Erdély Mentőcsoport tagja, a Hargita Megyei Mentőszolgálat vezetője.

Mint részletezte, egy székelyudvarhelyi cég dolgozik azon a speciális vérszállító ládán, amely megfelel az előírásoknak. A rendszernek folyamatosan rögzítenie kell majd a vér hőmérsékletét, a felvételtől egészen a leadásig.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

„Dokumentálni kell, hogy hány fokon vettük át a vért, milyen állapotban volt, és hány fokon adtuk át. A teljes útvonalról adatokat tudunk majd kinyomtatni” – magyarázta.

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A technikai megoldás elkészülte után még az országos vérellátó központ engedélyezésére is szükség lesz, és csak ezt követően indulhat el a szolgálat.

Péter Szilárd szerint a szigorú előírásoknak szakmai szempontból megvan az indoka, hiszen

vért szállítani különleges felelősség.

Jelenleg azt várják, hogy megoldódjon a motorkerékpárok átépítése.

Gál Gellért István, a mentőcsoport csíkszéki elnöke megkeresésünkre elmondta: a maguk részéről bármikor készen állnak a vérszállításra. Erre a nemes feladatra lennének önkéntes jelentkezők is, de egyelőre várják, hogy lezáruljon az engedélyeztetési folyamat.

korábban írtuk

Székely vérlovagok szállítanak majd vért az adományba kapott motorkerékpárokon
Székely vérlovagok szállítanak majd vért az adományba kapott motorkerékpárokon

Vér szállítására használható, BMW márkájú két motorkerékpárt adományoztak a székely vérlovagoknak magyarországi kollégáik, hogy azok az anyaországi mintára elindíthassák Hargita és Kovászna megyében az önkéntes alapon működő életmentő szolgáltatást.

Csíkszék Csíkszereda
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