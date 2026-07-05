Szigorú előírások késleltetik a székely vérlovagok szolgálatának elindítását

Fotó: Borbély Fanni
Késik a székely vérlovagok szolgálatának elindítása, mert a romániai szabályozás miatt a vérszállításra szánt motorkerékpárokat át kell alakítani, és az engedélyeztetési folyamat sem zárult még le. A rendszernek a vér teljes szállítási útját és hőmérsékletét is folyamatosan rögzítenie kell.
Még mindig nem állhattak szolgálatba a székely vérlovagok, noha az Erdély Mentőcsoport Csíkszék Mentőcsapata már tavaly óta dolgozik az úttörő kezdeményezés megvalósításán. Mint tavaly februárban megírtuk, két vadonatúj, speciális fényjelzéssel felszerelt motorkerékpárt kaptak adományba Magyarország Vérlovagjaitól. A cél az volt, hogy
Csakhogy a romániai szabályozás jóval szigorúbb, ezért a szolgálat még nem indulhatott el. „Romániában mások a szabályok. Magyarországon jóval egyszerűbb a vérszállítás,
– mondta lapunknak Péter Szilárd, az Erdély Mentőcsoport tagja, a Hargita Megyei Mentőszolgálat vezetője.
Mint részletezte, egy székelyudvarhelyi cég dolgozik azon a speciális vérszállító ládán, amely megfelel az előírásoknak. A rendszernek folyamatosan rögzítenie kell majd a vér hőmérsékletét, a felvételtől egészen a leadásig.
Fotó: Borbély Fanni
„Dokumentálni kell, hogy hány fokon vettük át a vért, milyen állapotban volt, és hány fokon adtuk át. A teljes útvonalról adatokat tudunk majd kinyomtatni” – magyarázta.
A technikai megoldás elkészülte után még az országos vérellátó központ engedélyezésére is szükség lesz, és csak ezt követően indulhat el a szolgálat.
Péter Szilárd szerint a szigorú előírásoknak szakmai szempontból megvan az indoka, hiszen
Jelenleg azt várják, hogy megoldódjon a motorkerékpárok átépítése.
Gál Gellért István, a mentőcsoport csíkszéki elnöke megkeresésünkre elmondta: a maguk részéről bármikor készen állnak a vérszállításra. Erre a nemes feladatra lennének önkéntes jelentkezők is, de egyelőre várják, hogy lezáruljon az engedélyeztetési folyamat.
Vér szállítására használható, BMW márkájú két motorkerékpárt adományoztak a székely vérlovagoknak magyarországi kollégáik, hogy azok az anyaországi mintára elindíthassák Hargita és Kovászna megyében az önkéntes alapon működő életmentő szolgáltatást.
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