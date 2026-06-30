A pozsonyi csata hőseire emlékeznek Csíkcsomortánban

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Az Ezer Székely Leány Napja előestéjén, július 3-án, pénteken 17 órától emlékeznek meg a pozsonyi csata 1119. évfordulójára a csíkcsomortáni Kárpátok Őre emlékműnél. Az eseményen a köszöntőbeszédek és ünnepi műsor mellett átadják a Kárpátok Őre díjat is.

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A rendezvényt Csíkpálfalva Polgármesteri Hivatala, a Csíkcsomortáni Kárpátok Őre Egylet, valamint az Aracs Közbirtokosság szervezi, hogy megemlékezzenek a dicsőséges 907 július 3–7-i pozsonyi csatára. A koszorúzási szándékot a helyszínen, a műsorvezetőnél lehet bejelenteni.