Útlezárásokra kell számítani szombaton Csíkszeredában az Ezer Székely Leány Napja miatt

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Reggel 8:30 és 10 óra között lezárják az autós forgalom elől a Temesvári sugárút Szív utca és Kossuth Lajos utca közötti szakaszát, 9 és 10 óra között pedig a Kossuth Lajos utcának a Márton Áron és a Szív utca közötti szakaszán sem lehet közlekedni – olvasható a csíkszeredai városháza közleményében.

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A szervezők arra kérik a gépjármű-tulajdonosokat, hogy pénteken, július 3-án 13 órától szombaton, július 4-én 10 óráig