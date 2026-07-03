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Útlezárásokra kell számítani szombaton Csíkszeredában az Ezer Székely Leány Napja miatt

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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Az Ezer Székely Leány Napja biztonságos lebonyolítása érdekében ideiglenes útlezárásokra kell számítani július 4-én, szombaton Csíkszeredában.

Székelyhon

2026. július 03., 10:002026. július 03., 10:00

Reggel 8:30 és 10 óra között lezárják az autós forgalom elől a Temesvári sugárút Szív utca és Kossuth Lajos utca közötti szakaszát, 9 és 10 óra között pedig a Kossuth Lajos utcának a Márton Áron és a Szív utca közötti szakaszán sem lehet közlekedni – olvasható a csíkszeredai városháza közleményében.

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A szervezők arra kérik a gépjármű-tulajdonosokat, hogy pénteken, július 3-án 13 órától szombaton, július 4-én 10 óráig

ne parkoljanak a Temesvári sugárút Szív utca és Kossuth Lajos utca közötti szakaszán,

hogy biztosítani lehessen a rendezvény zavartalan lebonyolítását.

Csíkszék Csíkszereda Közlekedés
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