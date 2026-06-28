A vörös ötven árnyalata – 30 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet az év eddigi legmelegebb napján Székelyföldön

Fotó: Országos Meteorológiai Igazgatóság
A harmadfokú hőségriasztás következtében az év eddigi legforróbb napján vagyunk túl. Bár a délutáni órákban úgy tűnt, hogy viharok váltják a kánikulát, ez végül nem következett be.
Kiemelkedő hőmérsékleti értékeket hozott a vörös hőségriasztás első napja székelyföldön is.
10 Celsius-fokról indult a reggel Csíkszeredában június 28-án, amikor az ország nyugati és délnyugati részére vörös kánikulariasztást adott ki az Országos Meteorológiai Igazgatóság.
Bár a reggel enyhén, mindössze 10 Celsius-fokról indult, a nap végére azonban két tizeddel is, de sikerült „túlszárnyalni Székelyudvarhelyt: míg Csíkszeredában 32,5 Celsius-fok volt a legmagasabb hőmérsékleti érték, addig Székelyudvarhelyen ez az érték 32,3 Celsius-fok volt. Gyergyóalfaluban 33,1 Celsius-foknál tetőzött a hőmérséklet, Sepsiszentgyörgyön 33,3 Celsius-foknál, Kézdivásárhelyen pedig 33,7 Celsius-foknál.
Fotó: Országos Meteorológiai Igazgatóság
Ezzel szemben Marosvásárhelyen már 35,4 Celsius-fok volt, az ország nyugati részén pedig alulról súrolták a 40 Celsius-fokot a csúcshőmérsékleti értékek.
A harmadfokú hőségriasztás jelen állás szerint szerdáig tart, a hatóságok a teherforgalom korlátozását jelentették be az országutakon, gyorsforgalmi utakon, autópályákon hétfőn, kedden és szerdán 12 és 20 óra között 35 megyében.
A rendkívüli hőség miatt 35 megyében korlátozzák hétfőn és kedden a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművek forgalmát az autópályákon, gyorsforgalmi utakon és országutakon.
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