A vörös kánikulariasztás első napján Csíkszeredában a legelviselhetőbb a reggel

Fotó: Országos Meteorológiai Igazgatóság
10 Celsius-fokról indult a reggel Csíkszeredában június 28-án, amikor az ország nyugati és délnyugati részére vörös kánikulariasztást adott ki az Országos Meteorológiai Igazgatóság.
A „hűvös” csíki reggelen még elviselhető körülmények közt lehetett kutyát sétáltatni, vagy elmenni templomba, vásárolni, azt azonban jó tudni, hogy a kánikula itt is behozza a lemaradást, ugyanis
A nyár eddigi legmelegebb napjának bizonyult június 27-e, ugyanis Székelyföldön is 30 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet a délutáni órákra.
Sepsiszentgyörgyön 14,3 Celsius-fokról indult a nap, Székelyudvarhelyen 16,3 Celsius-fok volt ez az érték, míg Marosvásárhelyen 16,8 Celsius-fokról „indultak”.
Érdekesség, hogy Gyergyóalfaluban is hűvösen indult a reggel, itt 11,7 Celsius-fokot mértek, míg a Bucsinon 13,5 Celsius-fok volt a hajnali órákban.
A rendkívüli hőség miatt több megyében korlátozzák vasárnap a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművek forgalmát az autópályákon, gyorsforgalmi utakon és országutakon.
A vörös kánikulariasztás miatt egyébként korlátozzák a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművek forgalmát az országutakon, autópályákon és a gyorsforgalmi utakon vasárnap 12 és 18 óra között.
Az egészségügyi minisztérium vasárnap orvosi ajánlásokat tett közzé arra vonatkozóan, hogyan lehet biztonságosan átvészelni a hőhullámot.
A harmadfokú kánikulariasztás miatt az egészségügyi minisztérium felszólította a mentőegységeket és az egészségügyi intézményeket, hogy fokozzák a készültséget.
Újabb figyelmeztetéseket adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) a kánikula miatt.
Ami pedig minket illet, tartsuk be a hatóságok előírásait a kánikula idejére: ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, fogyasszunk kellő mennyiségű folyadékot, figyeljünk az idős és beteg emberekre.
Európát, és azon belül Romániát is történelmi hőség hulláma érte el. Alább pontokba szedve foglaljuk össze, mi történik a testünkkel a kritikus hőmérsékleti határokon, mire kell különösen figyelnünk, és hogyan védekezhetünk hatékonyan a hőség ellen.
A Bethlenfalvi úton felfüggesztett jogosítvánnyal rendelkező, míg a Bethlen Gábor utcában ittasan vezető sofőrt állítottak meg a rendőrök a hétvégén Székelyudvarhelyen.
Kerékpározó gyermekeket ütött el egy ittasan vezető férfi szombat este a Temes megyei Kétfél településen. Egy 10 éves kislány meghalt, az ugyanazon a biciklin ülő 11 éves társa megsebesült.
Meglehetősen ittas állapotban igyekezett megfordulni járművével szombaton hajnalban egy nő Gyergyóalfaluban, ám végül egy sáncba sodródott – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
A rendkívüli hőség miatt több megyében korlátozzák vasárnap a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművek forgalmát az autópályákon, gyorsforgalmi utakon és országutakon.
A nyár eddigi legmelegebb napjának bizonyult június 27-e, ugyanis Székelyföldön is 30 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet a délutáni órákra.
A november 19-én megjelenő Grand Theft Auto VI már az előrendelési periódusban nagy hullámokat ver a kiadó megkérdőjelezhető, de egyébként a nagy várakozás miatt érthető döntései miatt. Képbehozó.
A SAFE programból finanszírozott kilenc autópálya-szakasz közül hetet romániai vállalatok építhetnek meg – közölte szombaton közösségi oldalán Radu Miruță ügyvivő közlekedési miniszter.
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Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök szerint az idei év első öt hónapjának költségvetési adatai azt mutatják, hogy a múlt év ugyanezen időszakához képest több mint 40 százalékkal, 64 milliárd lejről 36 milliárd lejre csökkent a deficit.
A szélsőséges hőmérséklet okozta egészségügyi kockázatok csökkentését célzó intézkedési tervek aktiválását kérte szombaton az egészségügyi minisztérium.
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