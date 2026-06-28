A vörös kánikulariasztás első napján Csíkszeredában a legelviselhetőbb a reggel

10 Celsius-fokról indult a reggel Csíkszeredában június 28-án, amikor az ország nyugati és délnyugati részére vörös kánikulariasztást adott ki az Országos Meteorológiai Igazgatóság.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A „hűvös” csíki reggelen még elviselhető körülmények közt lehetett kutyát sétáltatni, vagy elmenni templomba, vásárolni, azt azonban jó tudni, hogy a kánikula itt is behozza a lemaradást, ugyanis

korábban írtuk 30 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet Székelyföldön is A nyár eddigi legmelegebb napjának bizonyult június 27-e, ugyanis Székelyföldön is 30 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet a délutáni órákra.

Sepsiszentgyörgyön 14,3 Celsius-fokról indult a nap, Székelyudvarhelyen 16,3 Celsius-fok volt ez az érték, míg Marosvásárhelyen 16,8 Celsius-fokról „indultak”.

Hirdetés

Érdekesség, hogy Gyergyóalfaluban is hűvösen indult a reggel, itt 11,7 Celsius-fokot mértek, míg a Bucsinon 13,5 Celsius-fok volt a hajnali órákban.

korábban írtuk A székelyföldi megyékben is korlátozzák a teherautó-forgalmat a hőség miatt A rendkívüli hőség miatt több megyében korlátozzák vasárnap a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművek forgalmát az autópályákon, gyorsforgalmi utakon és országutakon.

A vörös kánikulariasztás miatt egyébként korlátozzák a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművek forgalmát az országutakon, autópályákon és a gyorsforgalmi utakon vasárnap 12 és 18 óra között.

korábban írtuk Így vészeljük át a kánikulát – tanácsok az egészségügyi minisztériumtól Az egészségügyi minisztérium vasárnap orvosi ajánlásokat tett közzé arra vonatkozóan, hogyan lehet biztonságosan átvészelni a hőhullámot.

A harmadfokú kánikulariasztás miatt az egészségügyi minisztérium felszólította a mentőegységeket és az egészségügyi intézményeket, hogy fokozzák a készültséget.

korábban írtuk Beterít a hőhullám – jövő hét elején is harmadfokú kánikulariasztás lesz majdnem az egész országban Újabb figyelmeztetéseket adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) a kánikula miatt.

Ami pedig minket illet, tartsuk be a hatóságok előírásait a kánikula idejére: ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, fogyasszunk kellő mennyiségű folyadékot, figyeljünk az idős és beteg emberekre.