Így vészeljük át a kánikulát – tanácsok az egészségügyi minisztériumtól

Az egészségügyi minisztérium vasárnap orvosi ajánlásokat tett közzé arra vonatkozóan, hogyan lehet biztonságosan átvészelni a hőhullámot.

Székelyhon 2026. június 21., 13:332026. június 21., 13:33

„A szélsőséges hőmérsékletek nagy terhet rónak a szervezetünkre. Ahhoz, hogy gond nélkül átvészelje a hőhullámot és megvédjük magunkat, kövesse az orvosok egyszerű, de létfontosságú tanácsait” – olvasható a minisztérium Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben, melyet az Agerpres idéz. Hirdetés Az jó tanácsok között szerepel: lehetőség szerint ne tartózkodjon hosszú ideig a napon 11 és 18 óra között;

a légkondicionáló berendezést a kinti hőmérsékletnél legfeljebb 5 fokkal alacsonyabb értékre állítsa;

ventilátort nem ajánlott használni, ha a levegő hőmérséklete meghaladja a 32 Celsius-fokot;

ha az otthonában vagy a munkahelyén nincs légkondicionáló, töltsön naponta 2–3 órát légkondicionált helyen, például üzletekben, moziban vagy más közösségi térben;

kerülje a magas koffein- vagy cukortartalmú italok fogyasztását;

fogyasszon friss gyümölcsöket és zöldségeket;

kerülje a nagy energiafelhasználással járó szabadtéri tevékenységeket, például a sportolást vagy a kertészkedést;

nyújtson segítséget az időseknek, a fogyatékkal élőknek és a gyermekeknek;

napközben vegyen langyos zuhanyt, anélkül, hogy bőréről letörölné teljesen a vizet;

viseljen világos színű, természetes anyagból készült, bő ruházatot és kalapot;

fogyasszon naponta 1,5–2 liter folyadékot anélkül, hogy megvárná a szomjúságérzet kialakulását; ajánlott 15–20 percenként egy pohár vizet inni;

kerülje az alkoholfogyasztást.

Fotó: Borbély Fanni

A gyermekek és csecsemők esetében a hőség idején a következőket javasolják: ne vezessenek be új élelmiszereket a csecsemők étrendjébe;

gondoskodjanak megfelelő folyadékbevitelről;

fogyasszanak vizet, enyhén édesített teát és friss gyümölcsöket;

a szoptató édesanyák ügyeljenek a megfelelő hidratálásra;

fordítsanak különös figyelmet a higiéniára;

a gyermekeket szobahőmérsékletű vízzel mosdassák. A táborozó gyermekek számára az alábbiakat ajánlják: legyenek megfelelőek a szálláskörülmények;

legyen biztosított a gyermekek megfelelő folyadékellátása;

az élelmiszerek feleljenek meg a higiéniai előírásoknak és legyenek frissek;

a játszóterek árnyékos helyen legyenek, a programokat pedig a legmelegebb órákon kívül szervezzék.

Fotó: Borbély Fanni