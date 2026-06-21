Így vészeljük át a kánikulát – tanácsok az egészségügyi minisztériumtól

Fotó: Borbély Fanni
Az egészségügyi minisztérium vasárnap orvosi ajánlásokat tett közzé arra vonatkozóan, hogyan lehet biztonságosan átvészelni a hőhullámot.
„A szélsőséges hőmérsékletek nagy terhet rónak a szervezetünkre. Ahhoz, hogy gond nélkül átvészelje a hőhullámot és megvédjük magunkat, kövesse az orvosok egyszerű, de létfontosságú tanácsait” – olvasható a minisztérium Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben, melyet az Agerpres idéz.
Az jó tanácsok között szerepel:
lehetőség szerint ne tartózkodjon hosszú ideig a napon 11 és 18 óra között;
a légkondicionáló berendezést a kinti hőmérsékletnél legfeljebb 5 fokkal alacsonyabb értékre állítsa;
ventilátort nem ajánlott használni, ha a levegő hőmérséklete meghaladja a 32 Celsius-fokot;
ha az otthonában vagy a munkahelyén nincs légkondicionáló, töltsön naponta 2–3 órát légkondicionált helyen, például üzletekben, moziban vagy más közösségi térben;
kerülje a magas koffein- vagy cukortartalmú italok fogyasztását;
fogyasszon friss gyümölcsöket és zöldségeket;
kerülje a nagy energiafelhasználással járó szabadtéri tevékenységeket, például a sportolást vagy a kertészkedést;
nyújtson segítséget az időseknek, a fogyatékkal élőknek és a gyermekeknek;
napközben vegyen langyos zuhanyt, anélkül, hogy bőréről letörölné teljesen a vizet;
viseljen világos színű, természetes anyagból készült, bő ruházatot és kalapot;
fogyasszon naponta 1,5–2 liter folyadékot anélkül, hogy megvárná a szomjúságérzet kialakulását; ajánlott 15–20 percenként egy pohár vizet inni;
kerülje az alkoholfogyasztást.
Fotó: Borbély Fanni
A gyermekek és csecsemők esetében a hőség idején a következőket javasolják:
ne vezessenek be új élelmiszereket a csecsemők étrendjébe;
gondoskodjanak megfelelő folyadékbevitelről;
fogyasszanak vizet, enyhén édesített teát és friss gyümölcsöket;
a szoptató édesanyák ügyeljenek a megfelelő hidratálásra;
fordítsanak különös figyelmet a higiéniára;
a gyermekeket szobahőmérsékletű vízzel mosdassák.
A táborozó gyermekek számára az alábbiakat ajánlják:
legyenek megfelelőek a szálláskörülmények;
legyen biztosított a gyermekek megfelelő folyadékellátása;
az élelmiszerek feleljenek meg a higiéniai előírásoknak és legyenek frissek;
a játszóterek árnyékos helyen legyenek, a programokat pedig a legmelegebb órákon kívül szervezzék.
Fotó: Borbély Fanni
Azoknak, akik munkájuk során jelentős fizikai megterhelésnek vannak kitéve, ajánlott a napi tevékenységet úgy beosztani, hogy a legnagyobb hőség idején kerüljék a megerőltetést. Rendkívüli forróság esetén meg kell szakítani a munkát, megfelelően hidratálni kell a szervezetet, kerülni kell az alkohol és a kávé fogyasztását, valamint megfelelő védőfelszerelést és fejvédőt kell használni.
A munkahelyeken biztosítani kell a megfelelő szellőzést, személyenként napi 2–4 liter ivóvizet, zuhanyzási lehetőséget, egyéni védőfelszerelést, valamint a munka és a pihenés váltakozását árnyékos helyeken – olvasható az egészségügyi minisztérium bejegyzésében.
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