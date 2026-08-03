Hirdetés

Ősszel kezdődhet a csíkszeredai Vigadó felújítása Az utolsó fázisban van a csíkszeredai Vigadó épületének felújítására kiírt közbeszerzési eljárás, már nyertest is hirdettek, de az egyik ajánlattevő megóvta az eredményt. A munkálatokat várhatóan ősszel kezdik el. Kovács Attila 2026. augusztus 03., 07:572026. augusztus 03., 07:57

Fotó: Borbély Fanni

Az utolsó fázisban van a csíkszeredai Vigadó épületének felújítására kiírt közbeszerzési eljárás, már nyertest is hirdettek, de az egyik ajánlattevő megóvta az eredményt. A munkálatokat várhatóan ősszel kezdik el.

Kovács Attila 2026. augusztus 03., 07:572026. augusztus 03., 07:57 2026. július 30., 15:442026. július 30., 15:44

A patinás, de leromlott állagú, régóta bezárt épület felújítása érdekében tavaly decemberben írták ki a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárást, februárban jár le az ajánlatok benyújtásának határideje.

A kiírás szerint az építkezési-szerelési munkálatok becsült értéke 18,8 millió lej áfa nélkül.

Fotó: Borbély Fanni

A licitre érkezett ajánlatok kiértékelése után már nyertest is hirdettek, de az egyik jelentkező cég megóvta az eredményt, így az óvás elbírálását is meg kell várni – tudtuk meg Bors Béla alpolgármestertől, aki nem számít arra, hogy az eredmény módosulni fog. Hirdetés

Fotó: Borbély Fanni

Ennek megfelelően, ha végérvényesen lezárják a közbeszerzést, és aláírják a szerződést a kiválasztott céggel, ősszel elkezdődik a felújítás – ismertette. A kiviteli tervek már korábban elkészültek, ha a felújítás megtörténik,

a Vigadó olyan kulturális térré válik, amely a Csíki Kamarazenekar és a Hargita Székely Néptáncszínház otthona lesz.

korábban írtuk Nagyobb színpadot kap felújításkor a csíkszeredai Vigadó A művészeti tevékenységet szolgáló, a Csíki Kamarazenekar és a Hargita Székely Népi Együttes előadásainak is helyet biztosító kulturális térré válik a csíkszeredai Vigadó, amelynek lepusztult épületét európai uniós támogatással szeretnék felújítani. A munkálatok költségeinek túlnyomó részét a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség biztosította uniós támogatás fedezi.

A projekt teljes értéke 35,63 millió lej, ebből 30,83 millió lej a támogatás, a város önrésze pedig 4,8 millió lej.

Fotó: Borbély Fanni

Korábbi próbálkozások Az 1904-ben a Csíki Magánjavak által építtetett Vigadó, ahol az egypártrendszer idején mozi is működött, 2010-ben került a város közvagyonába, miután az országos filmforgalmazó vállalat átadta.

2014-ben a Norvég Alaphoz pályázott a város, hogy zeneházzá alakítsák, és a Csíki Kamarazenekar székhelye legyen, de nem kaptak támogatást.

Fotó: Borbély Fanni

Négy évvel később vállalkozói inkubátorház létrehozására nyílt lehetőség pályázni az épület hasznosítása érdekében, de erről is le kellett mondani, mert a Vigadó egy kisebb részét egy cég bérelte az önkormányzattól, ez pedig kizáró feltétel volt. Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa 2021-ben vette volna haszonbérbe az ingatlant, vállalva a felújítást is, de ehhez hiányoztak a törvényes feltételek, így nem sikerült.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni