Ősszel kezdődhet a csíkszeredai Vigadó felújítása

Az utolsó fázisban van a csíkszeredai Vigadó épületének felújítására kiírt közbeszerzési eljárás, már nyertest is hirdettek, de az egyik ajánlattevő megóvta az eredményt. A munkálatokat várhatóan ősszel kezdik el.
Fotó: Borbély Fanni
Az utolsó fázisban van a csíkszeredai Vigadó épületének felújítására kiírt közbeszerzési eljárás, már nyertest is hirdettek, de az egyik ajánlattevő megóvta az eredményt. A munkálatokat várhatóan ősszel kezdik el.
2026. augusztus 03., 07:572026. augusztus 03., 07:57
2026. július 30., 15:442026. július 30., 15:44
A patinás, de leromlott állagú, régóta bezárt épület felújítása érdekében tavaly decemberben írták ki a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárást, februárban jár le az ajánlatok benyújtásának határideje.
Fotó: Borbély Fanni
A licitre érkezett ajánlatok kiértékelése után már nyertest is hirdettek, de az egyik jelentkező cég megóvta az eredményt, így az óvás elbírálását is meg kell várni – tudtuk meg Bors Béla alpolgármestertől, aki nem számít arra, hogy az eredmény módosulni fog.
Fotó: Borbély Fanni
Ennek megfelelően, ha végérvényesen lezárják a közbeszerzést, és aláírják a szerződést a kiválasztott céggel, ősszel elkezdődik a felújítás – ismertette. A kiviteli tervek már korábban elkészültek, ha a felújítás megtörténik,
A művészeti tevékenységet szolgáló, a Csíki Kamarazenekar és a Hargita Székely Népi Együttes előadásainak is helyet biztosító kulturális térré válik a csíkszeredai Vigadó, amelynek lepusztult épületét európai uniós támogatással szeretnék felújítani.
A munkálatok költségeinek túlnyomó részét a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség biztosította uniós támogatás fedezi.
Fotó: Borbély Fanni
Az 1904-ben a Csíki Magánjavak által építtetett Vigadó, ahol az egypártrendszer idején mozi is működött, 2010-ben került a város közvagyonába, miután az országos filmforgalmazó vállalat átadta.
Fotó: Borbély Fanni
Négy évvel később vállalkozói inkubátorház létrehozására nyílt lehetőség pályázni az épület hasznosítása érdekében, de erről is le kellett mondani, mert a Vigadó egy kisebb részét egy cég bérelte az önkormányzattól, ez pedig kizáró feltétel volt.
Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa 2021-ben vette volna haszonbérbe az ingatlant, vállalva a felújítást is, de ehhez hiányoztak a törvényes feltételek, így nem sikerült.
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
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