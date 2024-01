Nagyobb színpadot kap felújításkor a csíkszeredai Vigadó

– ez már a kezdetekkor, a múlt század elején is problémát jelentett. Ezért meg kellett oldania a tervezőnek, hogy megmaradjon az épület régi hangulata, de a színpadi tér használható legyen nagyobb előadások számára is. A munkálatok becsült értéke még nem ismert – tudtuk meg.

Füstbe ment tervek



A Petőfi Sándor utca 38. szám alatti, 1904-ben elkészült, a Csíki Magánjavak által építtetett Vigadó, ahol az egypártrendszer idején mozi is működött, 2010-ben került a város közvagyonába, miután az országos filmforgalmazó vállalat átadta. Felújítására több elképzelés is született, eddig mindegyik sikertelen volt.



2014-ben a Norvég Alaphoz pályázott a város, hogy zeneházzá alakítsák és a Csíki Kamarazenekar székhelye legyen, de nem kaptak támogatást.



Négy évvel később vállalkozói inkubátorház létrehozására nyílt lehetőség pályázni az épület hasznosítása érdekében, de erről is le kellett mondani, mert a Vigadó egy kisebb részét egy cég bérelte az önkormányzattól, ez pedig kizáró feltétel volt.



Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa 2021-ben vette volna haszonbérbe az ingatlant, vállalva a felújítást is, de ehhez hiányoztak a törvényes feltételek, így nem sikerült.