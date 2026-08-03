Augusztus első hétvégéjén ismét Keresztúri Városnapok

Fotó: Erdély Bálint Előd
Három napon át változatos programokkal telik meg Székelykeresztúr, ahol augusztus 7. és 9. között rendezik meg a Keresztúri Városnapokat.
A rendezvénysorozat ünnepélyes zászlófelvonással, önkormányzati ünnepi üléssel és a városi díjak átadásával kezdődok, majd hivatalosan is megnyitják a városnapokat és a Keresztúr Nevű Települések Szövetségének (KNTSZ) nagytalálkozóját.
A hétvége során ökumenikus istentisztelet, kulturális műsorok, kézműves-kiállítás és -vásár, valamint
A gyermekeket kézműves-foglalkozások, arcfestés, babasarok és egyéb élményprogramok várják. Városnéző kisvonat, veteránautó-találkozó, főzőverseny, elektromosautó-bemutató és kvízbajnokság is szerepel a kínálatban.
A városnapok esit óráiban koncertek és szórakoztató programok gondoskodnak a fesztiválhangulatról. Színpadra lép többek között a DreamFlow, a This Is Us, a Néked és a Blahalouisiana, emellett DJ-k és zenekarok is fellépnek.
Térkövezik a református templom előtti teret Agyagfalván, miközben több útszakaszon is zajlanak a felújítások. Egy korábbi munkálat során látványosan megrongálódtak az utak az udvarhelyi településen, és az önkormányzatnak jelentős önrészt kell vállalnia.
Baleset történt Szentegyháza csíkszeredai kijáratától nem messze a 13A jelzésű országúton csütörtök délután.
Negyven férőhelyes bölcsőde épült meg Parajd Mánya-kert nevű részén, ahol tizennyolc alkalmazott fog dolgozni. A létesítmény reménysugár lehet a bányakatasztrófa által sújtott községnek.
Lezárják vasárnaponként a székelyudvarhelyi Kossuth Lajos utcát a forgalom elől, főként azért, hogy legyen egy hely, ahol a gyermekek biciklizni tanulhatnak. Erről, a képviselői lemondások hivatalosításáról és még sok másról döntött a képviselő-testület.
Ittasan vezető sofőr bukott le vezetés közben Székelyvarságon, az ellenőrzések során ráadásul az is kiderült, hogy nem rendelkezik jogosítvánnyal.
A sárga riasztási szintet meghaladó magnitúdójú mikrorengéseket mértek a parajdi sóbányánál, ezért javasolja a Salrom a narancssárga riasztási fokozat bevezetését.
Súlyos közlekedési baleset történt szerdán reggel a 13A jelzésű országúton, Homoródfürdőn, ahol egy farakományt szállító teherautó és egy kisteherautó ütközött össze. Az érintett szakaszon teljes útzárat vezettek be.
Kivágtak tizennégy fenyőt a székelyudvarhelyi lombsétány közelében, miután a környéken élők attól tartottak, hogy egy viharban a magasra nőtt vagy kiszáradt fák a házaikra dőlhetnek. A fákat nem kell pótolni, mert van természetes megújulás a területen.
Lezárják kedden a József Attila utcát a gépjárműforgalom előtt, ahol karbantartási munkálatokat végeznek – közli Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.
Új zsindelyfödést kap több buszmegálló Székelyvarságon, ahol helyi szakembereket bíztak meg a munka elvégzésével. Olcsóbb fedőanyagot vásárolhatnának, de ragaszkodnak a hagyományaikhoz.
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