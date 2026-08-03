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Augusztus első hétvégéjén ismét Keresztúri Városnapok

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

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Három napon át változatos programokkal telik meg Székelykeresztúr, ahol augusztus 7. és 9. között rendezik meg a Keresztúri Városnapokat.

Székelyhon

2026. augusztus 03., 08:582026. augusztus 03., 08:58

A rendezvénysorozat ünnepélyes zászlófelvonással, önkormányzati ünnepi üléssel és a városi díjak átadásával kezdődok, majd hivatalosan is megnyitják a városnapokat és a Keresztúr Nevű Települések Szövetségének (KNTSZ) nagytalálkozóját.

A hétvége során ökumenikus istentisztelet, kulturális műsorok, kézműves-kiállítás és -vásár, valamint

családoknak szóló programok is helyet kapnak.

A gyermekeket kézműves-foglalkozások, arcfestés, babasarok és egyéb élményprogramok várják. Városnéző kisvonat, veteránautó-találkozó, főzőverseny, elektromosautó-bemutató és kvízbajnokság is szerepel a kínálatban.

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A városnapok esit óráiban koncertek és szórakoztató programok gondoskodnak a fesztiválhangulatról. Színpadra lép többek között a DreamFlow, a This Is Us, a Néked és a Blahalouisiana, emellett DJ-k és zenekarok is fellépnek.

Udvarhelyszék Székelykeresztúr
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