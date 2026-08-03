Augusztus első hétvégéjén ismét Keresztúri Városnapok

Három napon át változatos programokkal telik meg Székelykeresztúr, ahol augusztus 7. és 9. között rendezik meg a Keresztúri Városnapokat.

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A rendezvénysorozat ünnepélyes zászlófelvonással, önkormányzati ünnepi üléssel és a városi díjak átadásával kezdődok, majd hivatalosan is megnyitják a városnapokat és a Keresztúr Nevű Települések Szövetségének (KNTSZ) nagytalálkozóját.

A hétvége során ökumenikus istentisztelet, kulturális műsorok, kézműves-kiállítás és -vásár, valamint