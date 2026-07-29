Egy szinttel magasabb mikrorengéseket és sósabb vizű Korond-patakot jelentett a Salrom Parajdról

A sárga riasztási szinthez tartozó küszöbértéket meghaladó magnitúdójú mikrorengéseket mértek a parajdi sóbányánál, ezért javasolja a Salrom a narancssárga riasztási fokozat bevezetését – írja tájékoztatójában a sóipari vállalat, hangsúlyozza, hogy nem észleltek újabb beomlásokat vagy a domborzat megváltozását, és hogy az intézkedés megelőző jellegű, nem teszi szükségessé a lakosság kitelepítését.

Székelyhon 2026. július 29., 09:112026. július 29., 09:11

A szakemberek a parajdi sótömb mozgásait regisztrálták, de a helyszíni ellenőrzések nem tártak fel újabb beomlást vagy egyéb instabilitásra utaló jeleket. Ennek ellenére „a regisztrált szeizmikus események legnagyobb magnitúdója meghaladta a lakosság riasztására vonatkozó sárga kódnak megfelelő szintet”, ezért javasolják a térség riasztási fokozatának narancssárga szintre emelését. A Salrom szerint

ez még egyáltalán nem jelenti azt, hogy szükség lenne a helyi lakosok kitelepítésére

– írja a Digi24 hírportál a sóipari vállalat tájékoztatására hivatkozva. Ugyanakkor július 25–27. között megnövekedett a Korond-patak sótartalma is, amit „folyamatosan figyelemmel kísérnek a parajdi sóbányánál kialakult helyzet kezelésében részt vevő intézmények, köztük a Salrom is”. Hirdetés Ugyanebben az időszakban az országos földfizikai intézet szakemberei több alkalommal is mikrorengéseket észleltek a megfigyelt területen – közölte még kedden sajtóközleményében a Salrom, hozzátéve, hogy

az adatok elemzése azt mutatja, ezek intenzitása és gyakorisága egyaránt csökken.

A vállalat pontosítja, hogy az előzetes értékelések szerint a mikrorengések „összhangban vannak a sótömbben zajló feszültség-átrendeződési folyamatokkal”, és hogy

ez a jelenségtípus önmagában nem utal arra, hogy beomlás következne,