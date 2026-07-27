Elektromos töltőállomásokról mondtak le Székelyudvarhelyen

Módosította a székelyudvarhelyi képviselő-testület a pályázat dokumentációját, amelynek részeként digitális fejlesztéseket végezhetnek a városi kórháznál, ugyanakkor egy másik projekt esetében lemondtak tíz elektromos töltőállomás kialakításáról.

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A tizenkilencből már csak tizenhat önkormányzati képviselője maradt a székelyudvarhelyi önkormányzatnak, hiszen Ilyés Szabolcs után Pál Boglárka és Tornai Szilárd is benyújtotta lemondását. Utóbbi két tanácsos döntését még tudomásul kell vennie a testületnek, de a törvények értelmében már így is megszűnt a mandátumuk – közölte a hétfői soron kívüli önkormányzati ülés kezdetén Venczel Attila főjegyző.

Digitális fejlesztések

Kovács Attila, a polgármesteri hivatal beruházási osztályának vezetője rámutatott, közös projekten dolgozik a helyi önkormányzat és Hargita Megye Tanácsa (HMT), amelynek részeként digitális fejlesztéseket végezhetnek a városi kórháznál. Hamarosan megköthetik a finanszírozási szerződést, ám azt megelőzően a dokumentumok módosítására van szükség.

Ezt jóvá is hagyták a képviselők, így a beruházás összértéke 2,54 millió lej lett, amiből 42 ezer lejt a megyei önkormányzatnak, négyezer lejt pedig Székelyudvarhelynek kell biztosítania.

Amiről kénytelenek voltak lemondani

A városközpont területrendezési tervének elkészítéséért is pályázott az önkormányzat, a projektnek pedig volt egy olyan komponense is, amelynek részeként tíz elektromos töltőállomást is megépíthetnek.

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Zörgő Noémi, a polgármesteri hivatal szóvivője lapunknak elmondta, korábban úgy volt, hogy központilag, Bukarestben fog zajlani a töltőállomások beszerzése, ám időközben ezzel a várost bízták meg. Helyileg eleget is tettek ennek, sikerült nyertest hirdetni a közbeszerzési eljárás során. A gond csak az, hogy