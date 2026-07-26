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Váratlan helyzetek, 55 nap és 16 ezer kilométer – véget ért a mongóliai kaland

Páratlan tájakat mutattak be útjuk során. Pamír fennsík • Fotó: Mihály Alpár

Páratlan tájakat mutattak be útjuk során. Pamír fennsík

Fotó: Mihály Alpár

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Ötvenöt nap, mintegy 16 ezer kilométer és számtalan élmény után ért haza Mihály Alpár és Bertici Attila Mongóliát célzó motoros expedíciójáról. A kalandokról Alpárt kérdeztük.

László Ildikó

2026. július 26., 18:562026. július 26., 18:56

A motoros kaland utolsó napjai sem teltek eseménytelenül. Miután Novoszibirszkből repülővel Moszkvába szállították motorjaikat – ugyanis az üzemanyag-hiány miatt nem kockáztattak –, ismét nyeregbe ültek, és Terehova felé vették az irányt. Az orosz–lett határon ugyan több órát kellett várakozniuk, de

végül sikerült visszatérniük az Európai Unióba.

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Lengyelországon és Magyarországon keresztül folytatták útjukat. Alpár végül az indulás után 55 nappal, közel 16 ezer kilométer megtétele után érkezett haza Székelyudvarhelyre.

Alpárt családja és barátai várták haza • Fotó: Mihály Alpár Galéria

Alpárt családja és barátai várták haza

Fotó: Mihály Alpár

A székelyudvarhelyi kalandor lapunknak elmondta, ez volt eddigi leghosszabb expedíciójuk Attilával. Bár a pihenőnapokra szükségük volt, azok egy kicsit ki is zökkentették őket a csaknem két hónap alatt kialakult ritmusból. Reggel elindultak, egész nap motoroztak, estére szállást kerestek, kipakoltak, majd vloggerekként még nem értek véget a feladataik, hiszen minden nap meg kellett vágniuk és közzé kellett tenniük az aznapi epizódot.

Mint mondta,

minden ország egy-egy meglepetést tartogatott számára.

Tudatosan elvárások nélkül indult útnak, ezért mindegyik hely másért maradt emlékezetes, legyen szó a tájakról vagy az emberekről.

„Mindenhol nagyon kedvesek és érdeklődőek voltak. Megkérdezték, honnan jöttünk, hová tartunk, sokakat pedig az is érdekelt, mennyibe kerülnek a motorok. Olyan is előfordult, hogy teljesen ismeretlen emberek álltak meg mellettünk az út szélén, és frissítővel kínáltak meg” – mesélte.

Az egyik legnagyobb élményt számára Kirgizisztán jelentette, ahová

akár egy hónapra is visszatérne, hogy alaposabban bejárja az országot.

Kína is különleges helyet foglal el az emlékei között, hiszen eredetileg nem szerepelt az útitervben, mégis olyan vidékeken motorozhattak, amelyeket a turisták többsége soha nem lát.

• Fotó: Mihály Alpár Galéria

Fotó: Mihály Alpár

Bár végül eljutottak Mongóliába, az expedíció fő célállomásán a tervezettnél jóval kevesebb időt tölthettek. A száj- és körömfájásjárvány miatt bevezetett korlátozások ugyanis jelentősen átírták a terveiket. Mivel az országban sokan állattartásból élnek, a hatóságok szigorúan vették a megelőző intézkedéseket, és ha tovább utaztak volna az eredeti útvonalon, akár egy hétre is karanténba kerülhettek volna.

Ez végül arra késztette őket, hogy hamarabb elhagyják Mongóliát, Alpár azonban biztos benne, hogy egyszer még visszatér, hogy eljusson Ulánbátorba is, és

bepótolja mindazt, ami most kimaradt.

A hosszú út során nem a motorozás jelentette a legnagyobb kihívást, hanem sokszor az internet hiánya. Ez nemcsak a navigációt nehezítette meg, hanem a családdal való kapcsolattartást is.

Az ételek terén igyekezett minden országban megkóstolni a helyi specialitásokat. Kínában különlegességeket vásárolt a piacokon, Mongóliában lóhúst és kumiszt is kipróbált, mégis végül egy egyszerű oroszországi sertéshús emlékeztette rá, mennyire tudnak hiányozni az otthoni ízek.

• Fotó: Mihály Alpár Galéria

Fotó: Mihály Alpár

A motoros úgy érzi, minden hosszabb utazás megváltoztatja az ember világnézetét, ez az expedíció pedig még hálásabbá tette azért, ahol él.

Idézet
„Lehet, hogy nálunk kétszer annyiba kerül az üzemanyag, mint Oroszországban, de itt legalább van,

és nem kell órákat sorban állni egy-egy benzinkútnál. Különböző poklokat élünk meg, és hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a miénk a legrosszabb” – fogalmazott. Hozzátette, ahogyan a korábbi afrikai útja, úgy ez a kaland is egyszerre volt külső és belső utazás.

„Megerősítést kaptam és önbizalmat ahhoz, hogy ezt meg tudtam csinálni, és ha egyszer sikerült, máskor is sikerülni fog” – mondta.

Ugyan azt hitte, az üzemanyagzsák majd a semmi közepén tesz jó szolgálatot, végül Oroszországban kellett használni • Fotó: Mihály Alpár Galéria

Ugyan azt hitte, az üzemanyagzsák majd a semmi közepén tesz jó szolgálatot, végül Oroszországban kellett használni

Fotó: Mihály Alpár

Hazatérése óta gyorsan visszarázódott a mindennapokba. Ami egyáltalán nem hiányzik neki, az a napi pakolás és az a folyamatos stressz, hogy semmi ne maradjon valamelyik szálláson. A kalandokkal járó adrenalinból viszont már most hiányérzete van, hiszen az út során nap mint nap új emberekkel, helyzetekkel és kihívásokkal találkozott.

Egyelőre pihenő következik, de – mint mondta – ez nem jelenti a kalandozás végét. Az utazások, és azok bemutatása a következő időszakban is folytatódni fog.

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Udvarhelyszék Székelyudvarhely
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