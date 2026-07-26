Váratlan helyzetek, 55 nap és 16 ezer kilométer – véget ért a mongóliai kaland

Páratlan tájakat mutattak be útjuk során. Pamír fennsík
Fotó: Mihály Alpár
Ötvenöt nap, mintegy 16 ezer kilométer és számtalan élmény után ért haza Mihály Alpár és Bertici Attila Mongóliát célzó motoros expedíciójáról. A kalandokról Alpárt kérdeztük.
A motoros kaland utolsó napjai sem teltek eseménytelenül. Miután Novoszibirszkből repülővel Moszkvába szállították motorjaikat – ugyanis az üzemanyag-hiány miatt nem kockáztattak –, ismét nyeregbe ültek, és Terehova felé vették az irányt. Az orosz–lett határon ugyan több órát kellett várakozniuk, de
Lengyelországon és Magyarországon keresztül folytatták útjukat. Alpár végül az indulás után 55 nappal, közel 16 ezer kilométer megtétele után érkezett haza Székelyudvarhelyre.
Alpárt családja és barátai várták haza
Fotó: Mihály Alpár
A székelyudvarhelyi kalandor lapunknak elmondta, ez volt eddigi leghosszabb expedíciójuk Attilával. Bár a pihenőnapokra szükségük volt, azok egy kicsit ki is zökkentették őket a csaknem két hónap alatt kialakult ritmusból. Reggel elindultak, egész nap motoroztak, estére szállást kerestek, kipakoltak, majd vloggerekként még nem értek véget a feladataik, hiszen minden nap meg kellett vágniuk és közzé kellett tenniük az aznapi epizódot.
Mint mondta,
Tudatosan elvárások nélkül indult útnak, ezért mindegyik hely másért maradt emlékezetes, legyen szó a tájakról vagy az emberekről.
„Mindenhol nagyon kedvesek és érdeklődőek voltak. Megkérdezték, honnan jöttünk, hová tartunk, sokakat pedig az is érdekelt, mennyibe kerülnek a motorok. Olyan is előfordult, hogy teljesen ismeretlen emberek álltak meg mellettünk az út szélén, és frissítővel kínáltak meg” – mesélte.
Az egyik legnagyobb élményt számára Kirgizisztán jelentette, ahová
Kína is különleges helyet foglal el az emlékei között, hiszen eredetileg nem szerepelt az útitervben, mégis olyan vidékeken motorozhattak, amelyeket a turisták többsége soha nem lát.
Fotó: Mihály Alpár
Bár végül eljutottak Mongóliába, az expedíció fő célállomásán a tervezettnél jóval kevesebb időt tölthettek. A száj- és körömfájásjárvány miatt bevezetett korlátozások ugyanis jelentősen átírták a terveiket. Mivel az országban sokan állattartásból élnek, a hatóságok szigorúan vették a megelőző intézkedéseket, és ha tovább utaztak volna az eredeti útvonalon, akár egy hétre is karanténba kerülhettek volna.
Ez végül arra késztette őket, hogy hamarabb elhagyják Mongóliát, Alpár azonban biztos benne, hogy egyszer még visszatér, hogy eljusson Ulánbátorba is, és
A hosszú út során nem a motorozás jelentette a legnagyobb kihívást, hanem sokszor az internet hiánya. Ez nemcsak a navigációt nehezítette meg, hanem a családdal való kapcsolattartást is.
Az ételek terén igyekezett minden országban megkóstolni a helyi specialitásokat. Kínában különlegességeket vásárolt a piacokon, Mongóliában lóhúst és kumiszt is kipróbált, mégis végül egy egyszerű oroszországi sertéshús emlékeztette rá, mennyire tudnak hiányozni az otthoni ízek.
Fotó: Mihály Alpár
A motoros úgy érzi, minden hosszabb utazás megváltoztatja az ember világnézetét, ez az expedíció pedig még hálásabbá tette azért, ahol él.
és nem kell órákat sorban állni egy-egy benzinkútnál. Különböző poklokat élünk meg, és hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a miénk a legrosszabb” – fogalmazott. Hozzátette, ahogyan a korábbi afrikai útja, úgy ez a kaland is egyszerre volt külső és belső utazás.
„Megerősítést kaptam és önbizalmat ahhoz, hogy ezt meg tudtam csinálni, és ha egyszer sikerült, máskor is sikerülni fog” – mondta.
Ugyan azt hitte, az üzemanyagzsák majd a semmi közepén tesz jó szolgálatot, végül Oroszországban kellett használni
Fotó: Mihály Alpár
Hazatérése óta gyorsan visszarázódott a mindennapokba. Ami egyáltalán nem hiányzik neki, az a napi pakolás és az a folyamatos stressz, hogy semmi ne maradjon valamelyik szálláson. A kalandokkal járó adrenalinból viszont már most hiányérzete van, hiszen az út során nap mint nap új emberekkel, helyzetekkel és kihívásokkal találkozott.
Egyelőre pihenő következik, de – mint mondta – ez nem jelenti a kalandozás végét. Az utazások, és azok bemutatása a következő időszakban is folytatódni fog.
A székelyudvarhelyi Mihály Alpár és útitársa, a szatmárnémeti Bertici Attila ezúttal Mongóliáig terveznek eljutni, mintegy 25 ezer kilométert megtéve 60 nap alatt.
Két hete vágtott neki a Kaland a világ végére expedíciónak a székelyudvarhelyi Mihály Alpár és útitársa, a szatmárnémeti Bertici Attila, akiknek végső célja Mongólia. Már elérték Kazahsztánt, de az út neheze még hátravan.
Meghódították a Pamír-fennsík legendás útjait, több mint 4600 méteres magasságba kapaszkodtak fel, jurtában is megszálltak, és már Kína felé készülnek a Mongóliába tartó erdélyi kalandorok, akik egy hónap alatt közel tízezer kilométert tettek meg.
Negyven nap és közel 12 ezer kilométer után elérte Mongóliát Mihály Alpár és Bertici Attila. A két erdélyi motoros ugyan teljesítette expedíciója egyik legfontosabb célját, egy járvány miatt bevezetett korlátozások felülírták eredeti útitervüket.
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