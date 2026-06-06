Két hete vágtott neki a Kaland a világ végére expedíciónak a székelyudvarhelyi Mihály Alpár és útitársa, a szatmárnémeti Bertici Attila, akiknek végső célja Mongólia. Már elérték Kazahsztánt, de az út neheze még hátravan.

László Ildikó 2026. június 06., 13:392026. június 06., 13:39

A két motoros a hónap közepén indult útnak, a gondosan felkészített motorokkal Bukarestből. Bulgárián keresztül jutottak el Törökországba, ahol nem a turisták által ismert arcát keresik az országnak. Videóikban olyan helyszíneket is megmutatnak, amelyek ritkábban szerepelnek az útikönyvekben, hiszen számukra az utazás nem csupán a célba érésről, hanem az élmények megéléséről és megmutatásáról is szól.

Amit ritkábban látunk: így fest szemből egy motoros vlogger talpig felszerelkezve Fotó: Bertici Attila/Facebook

Törökországból Grúziába vezetett az útjuk, ahol

az időjárás alaposan próbára tette őket:

alkalmazkodniuk kellett a nyárias meleghez és a havas hegyi szakaszokhoz. A Kaukázuson átkelve május végén léptek be Oroszországba, ahol a határátlépés a vártnál gördülékenyebben zajlott, az igazi kihívást azonban az internet és a navigáció hiánya jelentette.

Fotó: Mihály Alpár

A gyenge internet miatt az elkészült videókat is csak itthoni segítséggel tudták feltölteni, miközben a szálláshelyek és a következő úti célok megtalálása sem volt egyszerű feladat. „Székelyudvarhelyről indultunk, áztunk Romániában, fújt minket a szél Bulgáriában és Törökországban, átkeltünk Grúzián, hóban mentünk át a Kaukázuson, beléptünk Oroszországba, majd Kazahsztánba is. Volt eső, sár, offroad, határátkelés, bírság, végtelen sztyeppe, tevék, rossz utak és persze rengeteg motorozás” – foglalta össze az első két hetet Mihály Alpár közösségi oldalán.

Alpár elmondása szerint nagyon barátságosak a kazakok Fotó: Mihály Alpár

Beszélgetésünkkor Kazahsztánban tartózkodtak, ahol egy rövid pihenőt is beiktattak, hogy a motorokat és saját magukat is felkészítsék a következő szakaszra. Az eredeti tervekhez képest azonban módosítaniuk kellett az útvonalat, mivel a Beyneu határátkelő továbbra sem használható, így

mintegy 2400 kilométeres kerülővel közelítik meg Üzbegisztánt.

Bertici Attila szerint az elmúlt 18 nap alatt már több mint hétezer kilométert tettek meg, és az időjárás sem bánt velük kesztyűs kézzel.

Fotó: Mihály Alpár