Már hétezer kilométer van mögöttük. Kazahsztánban járnak a Mongóliába tartó erdélyi kalandorok
Fotó: Mihály Alpár
Két hete vágtott neki a Kaland a világ végére expedíciónak a székelyudvarhelyi Mihály Alpár és útitársa, a szatmárnémeti Bertici Attila, akiknek végső célja Mongólia. Már elérték Kazahsztánt, de az út neheze még hátravan.
A két motoros a hónap közepén indult útnak, a gondosan felkészített motorokkal Bukarestből. Bulgárián keresztül jutottak el Törökországba, ahol nem a turisták által ismert arcát keresik az országnak. Videóikban olyan helyszíneket is megmutatnak, amelyek ritkábban szerepelnek az útikönyvekben, hiszen számukra az utazás nem csupán a célba érésről, hanem az élmények megéléséről és megmutatásáról is szól.
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Fotó: Bertici Attila/Facebook
Törökországból Grúziába vezetett az útjuk, ahol
alkalmazkodniuk kellett a nyárias meleghez és a havas hegyi szakaszokhoz. A Kaukázuson átkelve május végén léptek be Oroszországba, ahol a határátlépés a vártnál gördülékenyebben zajlott, az igazi kihívást azonban az internet és a navigáció hiánya jelentette.
Fotó: Mihály Alpár
A gyenge internet miatt az elkészült videókat is csak itthoni segítséggel tudták feltölteni, miközben a szálláshelyek és a következő úti célok megtalálása sem volt egyszerű feladat.
„Székelyudvarhelyről indultunk, áztunk Romániában, fújt minket a szél Bulgáriában és Törökországban, átkeltünk Grúzián, hóban mentünk át a Kaukázuson, beléptünk Oroszországba, majd Kazahsztánba is. Volt eső, sár, offroad, határátkelés, bírság, végtelen sztyeppe, tevék, rossz utak és persze rengeteg motorozás” – foglalta össze az első két hetet Mihály Alpár közösségi oldalán.
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Fotó: Mihály Alpár
Beszélgetésünkkor Kazahsztánban tartózkodtak, ahol egy rövid pihenőt is beiktattak, hogy a motorokat és saját magukat is felkészítsék a következő szakaszra. Az eredeti tervekhez képest azonban módosítaniuk kellett az útvonalat, mivel a Beyneu határátkelő továbbra sem használható, így
Bertici Attila szerint az elmúlt 18 nap alatt már több mint hétezer kilométert tettek meg, és az időjárás sem bánt velük kesztyűs kézzel.
Fotó: Mihály Alpár
„Tizenöt napon át esett az eső, volt szél, hideg, még hó is, de ennek ellenére úgy érzem, ez életem egyik legszebb és legintenzívebb kalandja. És az igazság az, hogy még csak most kezdődik” – írta Facebook-oldalán.
A két kalandor előtt még ott áll az egykori Selyemút, a Pamír Highway, Kirgizisztán, Szibéria, a Bajkál-tó és végül Mongólia, ahová a tervek szerint a következő hetekben érkeznek meg. Addig pedig nap mint nap újabb videókban számolnak be arról, hogyan fest a világ egy motor nyergéből.
Utazásukról portálunkon is beszámolunk, de napról napra figyelemmel követhetik a két motoros Youtube csatornáin (itt és itt), illetve közösségi oldalaikon is megosztják kalandjaikat.
A székelyudvarhelyi Mihály Alpár és útitársa, a szatmárnémeti Bertici Attila ezúttal Mongóliáig terveznek eljutni, mintegy 25 ezer kilométert megtéve 60 nap alatt.
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