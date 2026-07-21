Veszélyes kutya harapott meg egy fiatalt Csíkszeredában

Megharapott egy veszélyesnek minősített kutya egy 26 éves férfit hétfőn Csíkszeredában, a Tudor Vladimirescu utcában. A sérültet kórházba szállították, az ügyben pedig büntetőeljárás indult.

Barabás Hajnal 2026. július 21., 15:272026. július 21., 15:27

Kutyaharapás miatt kellett ellátni egy 26 éves csíkszeredai férfit hétfőn, miután egy veszélyes kutyának minősített eb rátámadt. A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az eset 18 óra körül történt a Tudor Vladimirescu utcában. A rendőrséget a 112-es segélyhívón értesítették.

A 26 éves férfi gyalogosként a járdán tartózkodott, amikor egy, a veszélyes kutyák kategóriájába tartozó állat állítólag kiszaladt egy ingatlan udvaráról, és sérüléseket okozott neki”

– közölte a rendőrség. Hirdetés A sérülthöz mentőegység is érkezett, amely elsősegélyben részesítette, majd a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházba szállította. A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház sajtóosztálya a Székelyhon érdeklődésére megerősítette, hogy kutyaharapás miatt láttak el egy férfit a sürgősségi betegellátó egységben.

A férfi jobb karján volt kutya által okozott harapott seb, ezt sebész szakorvos látta el, ezt követően a pácienst a fertőző betegségek osztályára utalták be veszettség elleni megelőző kezelés és antibiotikumos kezelés céljából”

– közölték. Az ügyben a rendőrök a csíkszeredai ügyészség irányításával folytatják a vizsgálatot. Büntetőeljárás is indult a kutyatámadás megelőzésére vonatkozó intézkedések elmulasztása miatt.

Fotó: László Ildikó

Hivatalosan veszélyes kutyafajtáról van szó? Habár a rendőrség nem tért ki rá, a Székelyhon több forrásból is úgy értesült, hogy egy cane corso okozta a sérüléseket.

Romániában a Cane Corso a hatályos jogszabályok szerint hivatalosan veszélyes kutyának számít.

A veszélyes és agresszív kutyák tartását szabályozó 2002-ből származó 55-ös sürgősségi kormányrendelet (és annak módosításai) a fajtát és annak keverékeit a II. kategóriába (ebbe a csoportba tartoznak a masztiffok, rottweilerek, kaukázusi juhászkutyák, dogok) sorolja. Emiatt a romániai tulajdonosoknak szigorú törvényi kötelezettségeknek kell eleget tenniük:

közterületen a Cane Corso számára kötelező a szájkosár viselése, és kizárólag pórázon vezethető.