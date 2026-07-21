Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Veszélyes kutya harapott meg egy fiatalt Csíkszeredában

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Megharapott egy veszélyesnek minősített kutya egy 26 éves férfit hétfőn Csíkszeredában, a Tudor Vladimirescu utcában. A sérültet kórházba szállították, az ügyben pedig büntetőeljárás indult.

Barabás Hajnal

2026. július 21., 15:272026. július 21., 15:27

Kutyaharapás miatt kellett ellátni egy 26 éves csíkszeredai férfit hétfőn, miután egy veszélyes kutyának minősített eb rátámadt. A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az eset 18 óra körül történt a Tudor Vladimirescu utcában. A rendőrséget a 112-es segélyhívón értesítették.

Idézet
A 26 éves férfi gyalogosként a járdán tartózkodott, amikor egy, a veszélyes kutyák kategóriájába tartozó állat állítólag kiszaladt egy ingatlan udvaráról, és sérüléseket okozott neki”

– közölte a rendőrség.

Hirdetés

A sérülthöz mentőegység is érkezett, amely elsősegélyben részesítette, majd a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházba szállította. A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház sajtóosztálya a Székelyhon érdeklődésére megerősítette, hogy kutyaharapás miatt láttak el egy férfit a sürgősségi betegellátó egységben.

Idézet
A férfi jobb karján volt kutya által okozott harapott seb, ezt sebész szakorvos látta el, ezt követően a pácienst a fertőző betegségek osztályára utalták be veszettség elleni megelőző kezelés és antibiotikumos kezelés céljából”

– közölték.

Az ügyben a rendőrök a csíkszeredai ügyészség irányításával folytatják a vizsgálatot. Büntetőeljárás is indult a kutyatámadás megelőzésére vonatkozó intézkedések elmulasztása miatt.

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

Hivatalosan veszélyes kutyafajtáról van szó?

Habár a rendőrség nem tért ki rá, a Székelyhon több forrásból is úgy értesült, hogy egy cane corso okozta a sérüléseket.

Romániában a Cane Corso a hatályos jogszabályok szerint hivatalosan veszélyes kutyának számít.

A veszélyes és agresszív kutyák tartását szabályozó 2002-ből származó 55-ös sürgősségi kormányrendelet (és annak módosításai) a fajtát és annak keverékeit a II. kategóriába (ebbe a csoportba tartoznak a masztiffok, rottweilerek, kaukázusi juhászkutyák, dogok) sorolja. Emiatt a romániai tulajdonosoknak szigorú törvényi kötelezettségeknek kell eleget tenniük:

közterületen a Cane Corso számára kötelező a szájkosár viselése, és kizárólag pórázon vezethető.

A kutyát közterületen csak olyan személy sétáltathatja, aki már betöltötte a 18. életévét. A ház vagy lakás bejáratánál jól látható helyen ki kell helyezni egy „Veszélyes kutya” feliratú figyelmeztető táblát.

Csíkszék Csíkszereda
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Majdnem 40 törvénymódosítás: sok minden megváltozott az egészségbiztosítási rendszerben
Tusványos: lassan minden készen áll a keddi kezdésre
Új korszakot nyit a Gyergyói Hoki Klub: nagyobb szerepet kap a saját utánpótlás
Románia száguld és eladósodik, Magyarország a nagy vesztes
Emberelőnyben egykapuzott a Rapid, csak a hajrában törte meg a Sepsi OSK-t (videóval)
Fazakas Nóra: A tánc felszabadít
Majdnem 40 törvénymódosítás: sok minden megváltozott az egészségbiztosítási rendszerben
Székelyhon

Majdnem 40 törvénymódosítás: sok minden megváltozott az egészségbiztosítási rendszerben
Tusványos: lassan minden készen áll a keddi kezdésre
Székelyhon

Tusványos: lassan minden készen áll a keddi kezdésre
Új korszakot nyit a Gyergyói Hoki Klub: nagyobb szerepet kap a saját utánpótlás
Székely Sport

Új korszakot nyit a Gyergyói Hoki Klub: nagyobb szerepet kap a saját utánpótlás
Románia száguld és eladósodik, Magyarország a nagy vesztes
Krónika

Románia száguld és eladósodik, Magyarország a nagy vesztes
Emberelőnyben egykapuzott a Rapid, csak a hajrában törte meg a Sepsi OSK-t (videóval)
Székely Sport

Emberelőnyben egykapuzott a Rapid, csak a hajrában törte meg a Sepsi OSK-t (videóval)
Fazakas Nóra: A tánc felszabadít
Nőileg

Fazakas Nóra: A tánc felszabadít
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 21., kedd

Pénzjutalomban részesülnek a nyári országos vizsgákon tízes átlagot elért diákok

Az oktatási minisztérium közvitára bocsátott kedden egy kormányhatározat-tervezetet, amely szerint pénzjutalomban részesítik a 2026. június-júliusi országos vizsgákon tízes átlagot elért diákokat.

Pénzjutalomban részesülnek a nyári országos vizsgákon tízes átlagot elért diákok
Pénzjutalomban részesülnek a nyári országos vizsgákon tízes átlagot elért diákok
2026. július 21., kedd

Pénzjutalomban részesülnek a nyári országos vizsgákon tízes átlagot elért diákok
Hirdetés
2026. július 21., kedd

Az Azomureș vegyipari kombinát munkáját is segíteni fogja a fekete-tengeri földgáz kitermeléséhez szükséges platform

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán közölte, hogy a fekete-tengeri gázkitermelés Romániát az Európai Unió legnagyobb földgáztermelőjévé teszi.

Az Azomureș vegyipari kombinát munkáját is segíteni fogja a fekete-tengeri földgáz kitermeléséhez szükséges platform
Az Azomureș vegyipari kombinát munkáját is segíteni fogja a fekete-tengeri földgáz kitermeléséhez szükséges platform
2026. július 21., kedd

Az Azomureș vegyipari kombinát munkáját is segíteni fogja a fekete-tengeri földgáz kitermeléséhez szükséges platform
2026. július 21., kedd

Harmadik napja akadozik a vízszolgáltatás Szászrégenben

Hetvenkét órája dolgoznak a vízszolgáltató ügyeletesei Szászrégenben, ahol meghibásodott az a nagyméretű vízvezeték, ami az üzemből ellátja a várost. Az illetékesek szerint kedd estig megoldódhat a probléma.

Harmadik napja akadozik a vízszolgáltatás Szászrégenben
Harmadik napja akadozik a vízszolgáltatás Szászrégenben
2026. július 21., kedd

Harmadik napja akadozik a vízszolgáltatás Szászrégenben
2026. július 21., kedd

A kataszeri nyilvántartást megbénító kibertámadás a gazdaságra is kihat

Az Országos Kataszteri Hivatal (ANCPI) informatikai rendszereit megbénító kibertámadás a lakáspiac élénkülésének időszakában történt, hatásai pedig az egész gazdaságban érezhetők – vélik ingatlanpiaci tanácsadók.

A kataszeri nyilvántartást megbénító kibertámadás a gazdaságra is kihat
A kataszeri nyilvántartást megbénító kibertámadás a gazdaságra is kihat
2026. július 21., kedd

A kataszeri nyilvántartást megbénító kibertámadás a gazdaságra is kihat
Hirdetés
2026. július 21., kedd

Két ittas sofőrrel szemben intézkedtek Hargita megyében, egyiküket őrizetbe vették

Két, alkohol befolyása alatt vezető sofőrrel szemben intézkedtek vasárnap a Hargita megyei rendőrök. Egy székelyudvarhelyi férfi ellen büntetőeljárás indult, míg egy jogosítvány nélkül vezető csíkkozmási férfit 24 órára őrizetbe vettek.

Két ittas sofőrrel szemben intézkedtek Hargita megyében, egyiküket őrizetbe vették
Két ittas sofőrrel szemben intézkedtek Hargita megyében, egyiküket őrizetbe vették
2026. július 21., kedd

Két ittas sofőrrel szemben intézkedtek Hargita megyében, egyiküket őrizetbe vették
2026. július 21., kedd

Több mint 3000 cég és egyéni vállalkozó jelentett fizetésképtelenséget az év első öt hónapjában

Az év első öt hónapjában 13,62 százalékkal 3146-ra nőtt a fizetésképtelenné vált cégek és egyéni vállalkozók (PFA) száma a 2025 azonos időszakában regisztrált 2769-ről – derül ki a Cégnyilvántartási Hivatal honlapján kedden közzétett adatokból.

Több mint 3000 cég és egyéni vállalkozó jelentett fizetésképtelenséget az év első öt hónapjában
Több mint 3000 cég és egyéni vállalkozó jelentett fizetésképtelenséget az év első öt hónapjában
2026. július 21., kedd

Több mint 3000 cég és egyéni vállalkozó jelentett fizetésképtelenséget az év első öt hónapjában
2026. július 21., kedd

Tűz ütött ki egy tartályhajón, három tengerész megsérült Konstancán

Három tengerész megsérült, miután tűz ütött ki a libériai felségjelzésű Gas Lisbon LPG-tartályhajón a Fekete-tengeren, Sfântu Gheorghe településtől mintegy 14 tengeri mérföldre.

Tűz ütött ki egy tartályhajón, három tengerész megsérült Konstancán
Tűz ütött ki egy tartályhajón, három tengerész megsérült Konstancán
2026. július 21., kedd

Tűz ütött ki egy tartályhajón, három tengerész megsérült Konstancán
Hirdetés
2026. július 21., kedd

Tusványos, az én történetem – oszd meg a kedvenc fesztiválemlékedet

Van egy fotód, amely egyetlen pillanat alatt visszarepít Tusványosra? Egy kép a kedvenc koncertedről vagy éppen egy spontán, felejthetetlen pillanatról? Most aztán tényleg érdemes előkeresni.

Tusványos, az én történetem – oszd meg a kedvenc fesztiválemlékedet
Tusványos, az én történetem – oszd meg a kedvenc fesztiválemlékedet
2026. július 21., kedd

Tusványos, az én történetem – oszd meg a kedvenc fesztiválemlékedet
2026. július 21., kedd

Közzétették a tanárok véglegesítő vizsgájának óvás előtti eredményeit

Közzétették kedden a tanárok véglegesítő vizsgájának óvás előtti eredményeit; 6345 pedagógus ment át a vizsgán, közülük 40-en tízes átlaggal.

Közzétették a tanárok véglegesítő vizsgájának óvás előtti eredményeit
Közzétették a tanárok véglegesítő vizsgájának óvás előtti eredményeit
2026. július 21., kedd

Közzétették a tanárok véglegesítő vizsgájának óvás előtti eredményeit
2026. július 21., kedd

Szikla zuhant egy autóra, egy utas életét vesztette

Szikladarab zuhant kedden a 7-es országúton, az Olt völgyében egy személygépkocsira, amelynek egyik utasa, egy 71 éves férfi életét vesztette – közölte a Szeben megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.

Szikla zuhant egy autóra, egy utas életét vesztette
Szikla zuhant egy autóra, egy utas életét vesztette
2026. július 21., kedd

Szikla zuhant egy autóra, egy utas életét vesztette
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!