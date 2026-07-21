Veszélyes kutya harapott meg egy fiatalt Csíkszeredában

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Fotó: Pixabay
Megharapott egy veszélyesnek minősített kutya egy 26 éves férfit hétfőn Csíkszeredában, a Tudor Vladimirescu utcában. A sérültet kórházba szállították, az ügyben pedig büntetőeljárás indult.
Kutyaharapás miatt kellett ellátni egy 26 éves csíkszeredai férfit hétfőn, miután egy veszélyes kutyának minősített eb rátámadt. A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az eset 18 óra körül történt a Tudor Vladimirescu utcában. A rendőrséget a 112-es segélyhívón értesítették.
– közölte a rendőrség.
A sérülthöz mentőegység is érkezett, amely elsősegélyben részesítette, majd a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházba szállította. A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház sajtóosztálya a Székelyhon érdeklődésére megerősítette, hogy kutyaharapás miatt láttak el egy férfit a sürgősségi betegellátó egységben.
– közölték.
Az ügyben a rendőrök a csíkszeredai ügyészség irányításával folytatják a vizsgálatot. Büntetőeljárás is indult a kutyatámadás megelőzésére vonatkozó intézkedések elmulasztása miatt.
Fotó: László Ildikó
Habár a rendőrség nem tért ki rá, a Székelyhon több forrásból is úgy értesült, hogy egy cane corso okozta a sérüléseket.
A veszélyes és agresszív kutyák tartását szabályozó 2002-ből származó 55-ös sürgősségi kormányrendelet (és annak módosításai) a fajtát és annak keverékeit a II. kategóriába (ebbe a csoportba tartoznak a masztiffok, rottweilerek, kaukázusi juhászkutyák, dogok) sorolja. Emiatt a romániai tulajdonosoknak szigorú törvényi kötelezettségeknek kell eleget tenniük:
A kutyát közterületen csak olyan személy sétáltathatja, aki már betöltötte a 18. életévét. A ház vagy lakás bejáratánál jól látható helyen ki kell helyezni egy „Veszélyes kutya” feliratú figyelmeztető táblát.
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