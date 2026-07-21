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Két ittas sofőrrel szemben intézkedtek Hargita megyében, egyiküket őrizetbe vették

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

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Két, alkohol befolyása alatt vezető sofőrrel szemben intézkedtek vasárnap a Hargita megyei rendőrök. Egy székelyudvarhelyi férfi ellen büntetőeljárás indult, míg egy jogosítvány nélkül vezető csíkkozmási férfit 24 órára őrizetbe vettek.

Székelyhon

2026. július 21., 12:312026. július 21., 12:31

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint vasárnap reggel 8 óra körül a székelyudvarhelyi rendőrök egy 56 éves helybéli férfit igazoltattak. Az alkoholszondás vizsgálat

0,81 mg/l alkoholt mutatott ki a leheletéből,

a férfit kórházba kísérték vérvételre, hogy megállapítsák a pontos alkoholszintet a véréből. Az ügyben ittas vezetés gyanújával indult büntetőeljárás.

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Ugyanezen a napon, 17 óra 30 perc körül a csíkszeredai rendőröket egy Csíkkozmáson történt anyagi kárral járó közlekedési balesethez riasztották. A helyszíni vizsgálatok szerint

egy 27 éves helybéli férfi személygépkocsijával egy fémkerítésnek ütközött.

A sofőrön végzett alkoholszondás vizsgálat 1,57 mg/l alkoholt mutatott ki. A rendőrök azt is megállapították, hogy a férfi

nem rendelkezik járművezetői engedéllyel.

A 27 éves férfit kihallgatását követően 24 órára őrizetbe vették. Ellene jogosítvány nélküli járművezetés és ittas vezetés gyanújával folyik büntetőeljárás, az ügyészség felügyelete mellett.

Csíkszék Udvarhelyszék Rendőrség
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