Forgalomkorlátozás lesz az orvosisok ballagása miatt

A Vártemplom is megtelik szerdán. Archív
Fotó: Haáz Vince
Szerdán ballagnak az orvosi és gyógyszerészeti egyetem idei végzősei, ezért Marosvásárhelyen forgalomkorlátozásra kell számítani.
Szerdán ballagnak Marosvásárhelyen az orvosi és gyógyszerészeti egyetem magyar végzősei, akiknek délelőtt tizenegytől a Vártemplomban szervez ballagási ünnepélyt a Studium Alapítvány.
Az egyetem román és magyar végzőseinek közös ballagása szintén szerdán lesz, de az esti órákban. A marosvásárhelyi városháza tájékoztatása szerint a végzősök felvonulása 17.30-kor kezdődik, az alábbi útvonalon: orvosi egyetem – Gh. Marinescu utca – Argeş utca – Trébely utca – M. Viteazu utca – Bernády tér – Rózsák tere – Horea utca – Ballada utca – Cuza Vodă utca (körforgalom) – Szabadság utca – Harcsa utca – Sziget utca – Trans-Sil Stadion. A diplomaosztó ünnepség 19 órakor kezdődik a Trans-Sil Stadionban.
Jó tudni, hogy 18 órától a teherforgalmat elterelik az Aranykakas környékéről Marosszentkirály irányába, ideiglenes közúti táblák segítségével. A Sziget utcában, az Újgát utca és a Harcsa utca közötti szakaszon 17.30-tól az esemény végéig forgalomkorlátozás lesz. Az ünnepi felvonulás teljes útvonalán időszakos forgalomkorlátozásokra lehet számítani, a rendőrség irányítja majd a forgalmat.
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