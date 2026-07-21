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Forgalomkorlátozás lesz az orvosisok ballagása miatt

A Vártemplom is megtelik szerdán. Archív • Fotó: Haáz Vince

A Vártemplom is megtelik szerdán. Archív

Fotó: Haáz Vince

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Szerdán ballagnak az orvosi és gyógyszerészeti egyetem idei végzősei, ezért Marosvásárhelyen forgalomkorlátozásra kell számítani.

Simon Virág

2026. július 21., 17:242026. július 21., 17:24

Szerdán ballagnak Marosvásárhelyen az orvosi és gyógyszerészeti egyetem magyar végzősei, akiknek délelőtt tizenegytől a Vártemplomban szervez ballagási ünnepélyt a Studium Alapítvány.

Az egyetem román és magyar végzőseinek közös ballagása szintén szerdán lesz, de az esti órákban. A marosvásárhelyi városháza tájékoztatása szerint a végzősök felvonulása 17.30-kor kezdődik, az alábbi útvonalon: orvosi egyetem – Gh. Marinescu utca – Argeş utca – Trébely utca – M. Viteazu utca – Bernády tér – Rózsák tere – Horea utca – Ballada utca – Cuza Vodă utca (körforgalom) – Szabadság utca – Harcsa utca – Sziget utca – Trans-Sil Stadion. A diplomaosztó ünnepség 19 órakor kezdődik a Trans-Sil Stadionban.

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Jó tudni, hogy 18 órától a teherforgalmat elterelik az Aranykakas környékéről Marosszentkirály irányába, ideiglenes közúti táblák segítségével. A Sziget utcában, az Újgát utca és a Harcsa utca közötti szakaszon 17.30-tól az esemény végéig forgalomkorlátozás lesz. Az ünnepi felvonulás teljes útvonalán időszakos forgalomkorlátozásokra lehet számítani, a rendőrség irányítja majd a forgalmat.

Marosszék Marosvásárhely Közlekedés Oktatás
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