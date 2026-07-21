Sokkal több beteg van, mint amennyi megengedett
Fotó: Haáz Vince
Felújítás miatt augusztustól már csak 112 hely marad a dicsőszentmártoni kórház pszichiátriai osztályán, miközben 196 beteget gondoznak. A kórház szerint sem az áthelyezés, sem a hazaküldés nem megoldható, ezért rendkívüli engedélyhez folyamodnak.
Tavaly ősszel fordult a közvélemény figyelme a Maros megyei kisváros, Dicsőszentmárton Gheorghe Marinescu kórházának pszichiátriai osztálya felé, ahol a jogvédők szerint embertelen körülmények uralkodtak. A Bukarestből érkezett civil szervezetek képviselői arról számoltak be, hogy
nincs szekrényük, ahol személyes tárgyaikat tarthatnák, az ágyneműk pedig szakadtak és koszosak.
A helyszínen járt Georgiana Pascu civil aktivista a közösségi oldalán azt állította, hogy a kórház vezetősége fogva tartja a pszichiátriai kezelésben részesülő betegeket, és nem akarja hazaengedni őket.
Hét négyzetméternyi hely kellene minden betegnek
Fotó: Haáz Vince
Akkor a kórház vezetője, Megheșan Zsuzsanna cáfolta a vádakat, és azt mondta, hogy a férfirészleg után a női részleget is felújítják, ezért vannak az átlagosnál zsúfoltabban elhelyezve a páciensek.
A kirobbant ügy nyomán az egészségügyi miniszter vizsgálóbizottsága is kiszállt a helyszínre a helyi illetékesek mellett, és elrendelte, hogy a dicsőszentmártoni pszichiátriát át kell alakítani, továbbá
Elrendelték azt is, hogy azokat a beutaltakat, akiknek vannak hozzátartozóik, lehetőség szerint küldjék haza.
Mint idén februárban beszámoltunk róla, a felújításokat elkezdték, de ez csak részben nyújt megoldást a betegek számára. A kérdés ugyanis az, hogy mi lesz a csaknem száz beteggel, akinek nem marad hely.
Megheșan Zsuzsanna: az átalakítással kisebb kórtermek lettek
Fotó: Haáz Vince
Megheșan Zsuzsanna a jelenlegi helyzetről is beszámolt a Székelyhonnak. Mint kifejtette, augusztus 3-án jár le a felújítási munkálatokra kötött szerződés. A munkálatok nyomán
amelyekben speciális, egészségügyi célra alkalmas festékeket használnak. Kicserélik a belső ajtókat, új közlekedési útvonalakat alakítanak ki, korszerűsítik a mosdókat, továbbá külön hely épül a hulladéknak és a szennyes ruháknak, ágyneműknek.
„Jelenleg a beutalások fel vannak függesztve, aki hozzánk fordul, azt a beteget a marosvásárhelyi pszichiátriára küldjük. Százkilencvenhat krónikus beteget gondozunk most, és jövő hónaptól,
Egyik sem megoldható. Június végén voltam Bukarestben a szenátus egészségügyi bizottságában, és személyesen is bemutattam, hogy állunk. Azt kértem az illetékesektől, hogy javasoljanak megoldást, mondják meg, mi legyen a krónikus pszichés betegekkel. De megoldásuk nekik sem volt” – mondta.
A kórház férfirészlegét már átalakították
Fotó: Haáz Vince
A kórház vezetése több pszichiátriai intézményt is megkeresett az országban annak érdekében, hogy más intézmények átvegyék a betegeket, ám mindhiába. Az elkövetkezőkben a közegészségügyi igazgatóságtól kérnek majd engedélyt arra, hogy létszámon felül működhessenek a pszichiátria krónikus betegek számára fenntartott kórtermei.
„Az utcára nem kerülhetnek a betegek” – összegezte a kórház igazgatója.
Súlyos vádakkal illette a dicsőszentmártoni kórház pszichiátria osztályát két jogvédő szervezet: szerintük a 261 beteget zsúfolt, koszos kórtermekben, meztelenül és néha megkötözve tartják. A kórházmenedzser hamisnak és tendenciózusnak nevezte a vádakat.
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