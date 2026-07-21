Sokkal több beteg van, mint amennyi megengedett

Felújítás miatt augusztustól már csak 112 hely marad a dicsőszentmártoni kórház pszichiátriai osztályán, miközben 196 beteget gondoznak. A kórház szerint sem az áthelyezés, sem a hazaküldés nem megoldható, ezért rendkívüli engedélyhez folyamodnak.

Simon Virág 2026. július 21., 12:322026. július 21., 12:32

Tavaly ősszel fordult a közvélemény figyelme a Maros megyei kisváros, Dicsőszentmárton Gheorghe Marinescu kórházának pszichiátriai osztálya felé, ahol a jogvédők szerint embertelen körülmények uralkodtak. A Bukarestből érkezett civil szervezetek képviselői arról számoltak be, hogy

a betegek zsúfolt kórtermekben vannak,

nincs szekrényük, ahol személyes tárgyaikat tarthatnák, az ágyneműk pedig szakadtak és koszosak. A helyszínen járt Georgiana Pascu civil aktivista a közösségi oldalán azt állította, hogy a kórház vezetősége fogva tartja a pszichiátriai kezelésben részesülő betegeket, és nem akarja hazaengedni őket.

Hét négyzetméternyi hely kellene minden betegnek Fotó: Haáz Vince

Akkor a kórház vezetője, Megheșan Zsuzsanna cáfolta a vádakat, és azt mondta, hogy a férfirészleg után a női részleget is felújítják, ezért vannak az átlagosnál zsúfoltabban elhelyezve a páciensek. Átalakításokat rendeltek el A kirobbant ügy nyomán az egészségügyi miniszter vizsgálóbizottsága is kiszállt a helyszínre a helyi illetékesek mellett, és elrendelte, hogy a dicsőszentmártoni pszichiátriát át kell alakítani, továbbá

minden beteg számára biztosítani kell 7 négyzetméternyi helyet.

Elrendelték azt is, hogy azokat a beutaltakat, akiknek vannak hozzátartozóik, lehetőség szerint küldjék haza. Mint idén februárban beszámoltunk róla, a felújításokat elkezdték, de ez csak részben nyújt megoldást a betegek számára. A kérdés ugyanis az, hogy mi lesz a csaknem száz beteggel, akinek nem marad hely.

Megheșan Zsuzsanna: az átalakítással kisebb kórtermek lettek Fotó: Haáz Vince

Mi történik most? Megheșan Zsuzsanna a jelenlegi helyzetről is beszámolt a Székelyhonnak. Mint kifejtette, augusztus 3-án jár le a felújítási munkálatokra kötött szerződés. A munkálatok nyomán

megújulnak a pszichiátrián a padlóburkolatok és a kórtermek,

amelyekben speciális, egészségügyi célra alkalmas festékeket használnak. Kicserélik a belső ajtókat, új közlekedési útvonalakat alakítanak ki, korszerűsítik a mosdókat, továbbá külön hely épül a hulladéknak és a szennyes ruháknak, ágyneműknek. Hirdetés „Jelenleg a beutalások fel vannak függesztve, aki hozzánk fordul, azt a beteget a marosvásárhelyi pszichiátriára küldjük. Százkilencvenhat krónikus beteget gondozunk most, és jövő hónaptól,

ahogy a felújítás befejeződik, 112 hely marad. A többi beteget át kellene helyezni vagy haza kellene küldeni.

Egyik sem megoldható. Június végén voltam Bukarestben a szenátus egészségügyi bizottságában, és személyesen is bemutattam, hogy állunk. Azt kértem az illetékesektől, hogy javasoljanak megoldást, mondják meg, mi legyen a krónikus pszichés betegekkel. De megoldásuk nekik sem volt” – mondta.

A kórház férfirészlegét már átalakították Fotó: Haáz Vince