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Fotó: Tuchiluș Alex
Lesodródott egy jármű az úttestről hétfő délután Nyárádmagyarósnál, egy sérültet kórházba kellett szállítani – számolt be a Maros megyei katasztrófavédelem.
A katasztrófavédelem munkatársai egy rohammentővel és egy tűzoltóautóval siettek a helyszínre – derül ki a tájékoztatásból. A balesetben egy 69 éves férfi sérült meg, akit kórházba szállítottak. A helyszínelés idejére az út egyik sávját lezárták.
Nem minden kórházban csatlakoztak az egészségügyi sztrájkhoz Maros megyében: a tiltakozáshoz a szívintézet, valamint a segesvári és dicsőszentmártoni kórház személyzete nem csatlakozott. Máshol azonban kétórás figyelmeztető sztrájkot tartottak.
Nagy erőkkel vonultak ki hétfőn a marosvásárhelyi hivatásos tűzoltók egy feltételezett lakástűzhöz a Kárpátok sétányán, de a helyszíni felderítés során kiderült, hogy nem keletkezett tűz.
Fontos napokon vannak túl a nyolcadikosok: hamarosan eldől, hol folytathatják tanulmányaikat. Ferencz Blanka gyermekpszichológus arra biztatja a diákokat, lássák árnyaltabban a helyzetet, hisz a köztes lehetőségek is jó fejlődési utat kínálhatnak.
Két személy tartózkodott a rakomány nélkül közlekedő nyergesvontatóban, amely vasárnap este Disznajón lesodródott az úttestről és egy udvaron állt meg – közölte a Maros megyei katasztrófavédelem.
Segesváron elektromos roller, Mezőzáhon pedig szalmabálák gyulladtak ki, Jobbágyfalván pedig két autó ütközött össze – ezeken a bevetéseken vettek részt a Maros megyei katasztrófavédelem munkatársai vasárnapra virradóan.
Közel négyszer a törvényes határ feletti alkoholszinttel vezette személygépkocsiját egy nyárádtői férfi péntek reggel Kerelőszentpálon, de nem sokáig, mert a rendőrök lekapcsolták a sofőrt.
Több akciót is végrehajtott a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság pénteken reggel a megyében, ezúttal a Nyárád mentére összpontosítottak.
Közösségi szurkolásra hívják a futballrajongókat Marosvásárhelyen: a labdarúgó-világbajnokság bronzmérkőzését és döntőjét óriás LED-kivetítőn közvetítik a Víkendtelepen.
Őrizetbe vettek egy 62 éves Hargita megyei férfit, akit felfüggesztett jogosítvánnyal és pszichoaktív szer hatása alatti vezetésen értek tetten Maros megyében.
Megbízható és olcsó utcai szemétszolgáltatást szeretne Kovács Mihály Levente marosvásárhelyi alpolgármester, így az RMDSZ-frakcióval kezdeményezte, hogy a város hozzon létre egy saját szolgáltatót. Soós Zoltán polgármesterrel most nem egyeztettek.
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