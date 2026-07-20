Lesodródott egy jármű az úttestről hétfő délután Nyárádmagyarósnál, egy sérültet kórházba kellett szállítani – számolt be a Maros megyei katasztrófavédelem.

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A katasztrófavédelem munkatársai egy rohammentővel és egy tűzoltóautóval siettek a helyszínre – derül ki a tájékoztatásból. A balesetben egy 69 éves férfi sérült meg, akit kórházba szállítottak. A helyszínelés idejére az út egyik sávját lezárták.