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Elektromos roller gyulladt ki Segesváron, autók ütköztek Jobbágyfalván

• Fotó: Maros megyei katasztrófavédelem

Fotó: Maros megyei katasztrófavédelem

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Segesváron elektromos roller, Mezőzáhon pedig szalmabálák gyulladtak ki, Jobbágyfalván pedig két autó ütközött össze – ezeken a bevetéseken vettek részt a Maros megyei katasztrófavédelem munkatársai vasárnapra virradóan.

Fülöp-Székely Botond

2026. július 19., 11:452026. július 19., 11:45

Összesen 400 darab kisebb méretű szalmabála kigyulladásáról kaptak bejelentést Mezőzáhról éjfél után nem sokkal a tűzoltóság munkatársai. Két autóval siettek a helyszínre, az oltáshoz pedig a helyi önkéntesek is csatlakoztak. Szerencsére sikerült megfékezni a lángokat, anélkül, hogy azok épületekre terjedtek volna át.

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Éjjel egykor egy elektromos roller kapott lángra Segesváron, a tűzoltóegységek egy rohammentővel és egy tűzoltóautóval érkeztek a helyszínre. A tüzet végül sikerült eloltani.

Hajnali fél három körül két autó ütközött össze Jobbágyfalvánál, ahová a katasztrófavédelem nyárádszeredai egységét vezényelték ki egy rohammentővel és egy tűzoltóautóval. A helyszínre sietett ugyanakkor a mentőszolgálat is egy mentőautóval. A baleset során ketten sérültek meg, egyiküket kórházba kellett szállítani.

Marosszék Baleset
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