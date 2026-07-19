Elektromos roller gyulladt ki Segesváron, autók ütköztek Jobbágyfalván

Fotó: Maros megyei katasztrófavédelem
Segesváron elektromos roller, Mezőzáhon pedig szalmabálák gyulladtak ki, Jobbágyfalván pedig két autó ütközött össze – ezeken a bevetéseken vettek részt a Maros megyei katasztrófavédelem munkatársai vasárnapra virradóan.
Összesen 400 darab kisebb méretű szalmabála kigyulladásáról kaptak bejelentést Mezőzáhról éjfél után nem sokkal a tűzoltóság munkatársai. Két autóval siettek a helyszínre, az oltáshoz pedig a helyi önkéntesek is csatlakoztak. Szerencsére sikerült megfékezni a lángokat, anélkül, hogy azok épületekre terjedtek volna át.
Éjjel egykor egy elektromos roller kapott lángra Segesváron, a tűzoltóegységek egy rohammentővel és egy tűzoltóautóval érkeztek a helyszínre. A tüzet végül sikerült eloltani.
Hajnali fél három körül két autó ütközött össze Jobbágyfalvánál, ahová a katasztrófavédelem nyárádszeredai egységét vezényelték ki egy rohammentővel és egy tűzoltóautóval. A helyszínre sietett ugyanakkor a mentőszolgálat is egy mentőautóval. A baleset során ketten sérültek meg, egyiküket kórházba kellett szállítani.
Közel négyszer a törvényes határ feletti alkoholszinttel vezette személygépkocsiját egy nyárádtői férfi péntek reggel Kerelőszentpálon, de nem sokáig, mert a rendőrök lekapcsolták a sofőrt.
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