Rekordmennyiségű alkohollal a vérében ült volán mögé egy férfi

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Fotó: Tuchiluș Alex
Közel négyszer a törvényes határ feletti alkoholszinttel vezette személygépkocsiját egy nyárádtői férfi péntek reggel Kerelőszentpálon, de nem sokáig, mert a rendőrök lekapcsolták a sofőrt.
A rendőrök Kerelőszentpál községben igazoltatták péntek reggel azt a 43 éves nyárádtői férfit, aki 75 km/órás sebességgel vezetett.
Mivel a sofőr alkoholszagot árasztott, szondás ellenőrzésnek vetették alá:
– számol be az esetről a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya. A férfit ezután kórházba szállították vérvétel céljából.
A vizsgálat eredménye szerint
Az ügyben büntetőeljárás indult ittas járművezetés miatt. A rendőrség által összegyűjtött bizonyítékok alapján a férfit 24 órára őrizetbe vették, és a marosvásárhelyi előzetes letartóztatási központba szállították. A vizsgálat az ügyészség felügyelete alatt folytatódik.
Több akciót is végrehajtott a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság pénteken reggel a megyében, ezúttal a Nyárád mentére összpontosítottak.
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