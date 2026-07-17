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Rekordmennyiségű alkohollal a vérében ült volán mögé egy férfi

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Közel négyszer a törvényes határ feletti alkoholszinttel vezette személygépkocsiját egy nyárádtői férfi péntek reggel Kerelőszentpálon, de nem sokáig, mert a rendőrök lekapcsolták a sofőrt.

Székelyhon

2026. július 17., 21:232026. július 17., 21:23

A rendőrök Kerelőszentpál községben igazoltatták péntek reggel azt a 43 éves nyárádtői férfit, aki 75 km/órás sebességgel vezetett.
Mivel a sofőr alkoholszagot árasztott, szondás ellenőrzésnek vetették alá:

a készülék 1,65 mg/l tiszta alkoholt mutatott ki a leheletéből

– számol be az esetről a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya. A férfit ezután kórházba szállították vérvétel céljából.

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A vizsgálat eredménye szerint

vérében 3,78 g/l, illetve 3,53 g/l tiszta alkoholt mutattak ki.

Az ügyben büntetőeljárás indult ittas járművezetés miatt. A rendőrség által összegyűjtött bizonyítékok alapján a férfit 24 órára őrizetbe vették, és a marosvásárhelyi előzetes letartóztatási központba szállították. A vizsgálat az ügyészség felügyelete alatt folytatódik.

Maros megye Marosszék Rendőrség
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