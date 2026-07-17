Rekordmennyiségű alkohollal a vérében ült volán mögé egy férfi

Közel négyszer a törvényes határ feletti alkoholszinttel vezette személygépkocsiját egy nyárádtői férfi péntek reggel Kerelőszentpálon, de nem sokáig, mert a rendőrök lekapcsolták a sofőrt.

Székelyhon 2026. július 17., 21:232026. július 17., 21:23

A rendőrök Kerelőszentpál községben igazoltatták péntek reggel azt a 43 éves nyárádtői férfit, aki 75 km/órás sebességgel vezetett.

Mivel a sofőr alkoholszagot árasztott, szondás ellenőrzésnek vetették alá:

a készülék 1,65 mg/l tiszta alkoholt mutatott ki a leheletéből

– számol be az esetről a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya. A férfit ezután kórházba szállították vérvétel céljából. Hirdetés A vizsgálat eredménye szerint

vérében 3,78 g/l, illetve 3,53 g/l tiszta alkoholt mutattak ki.