Olcsóbb repülőjegy a légitársaság születésnapján

Húsz éve Marosvásárhelyről indította első járatát a Wizz Air
Fotó: Haáz Vince
Kevésbé vannak kitéve az üzemanyagár-ingadozásnak, ezért viszonylag alacsony áron tudják tartani a repülőjegyárakat – mondta Ian Malin, a Wizz Air gazdasági vezetője, aki kedden Marosvásárhelyen az egynapos kedvezményekről is beszélt.
Húsz évvel ezelőtt Marosvásárhely volt az első repülőtér, ahol megkezdte működését a Wizz Air légitársaság, amely 2006. július 15-én menetrend szerinti járatot indított Budapestre. A születésnapon egy sajtóeseményt szerveztek, ahol ünnepi beszédek hangzottak el, volt egy kis néptáncos villámcsődület és nyeremények is.
A légitársaság gazdasági igazgatója, Ian Malin szerdán a repülőtéren rövid ismertetőt tartott az elmúlt húsz évről, a fejlődésről.
Ian Malin a légitársaság fejlődéséről beszélt
Fotó: Haáz Vince
Megtudtuk, hogy jelenleg a társaságnak
csaknem kétezer alkalmazottja van az országban,
41 géppel szállítja az utasokat
és a romániai légipiac ötven százalékát uralja, ami azt jelenti, hogy minden második Romániából induló vagy ide érkező utas Wizz Air géppel repül.
Az üzemanyagárak kapcsán az illetékes elmondta, hogy az „rendkívül változékony. Kockázatkezelési politikát vezettünk be, és biztosítottuk az üzemanyag- és devizaköltségeink jelentős részét. Ennek köszönhetően a következő egy évi üzemanyag-szükségletünk több mint 70 százalékának árát előre ismerjük.
Ez lehetővé teszi számunkra, hogy alacsonyan tartsuk a jegyárakat, versenyképesek maradjunk, és utasainknak több pénzük maradjon az úti céljukon való költésre, ne pedig az oda- és visszaút finanszírozására.”
Beszélt arról is, hogy a fejlődéshez megbízható partnerekre van szükségük, olyan repülőterekre, amelyek kiszámíthatók, velük együtt fejlődnek és ilyennek nevezte a marosvásárhelyi repteret is.
Fotó: Haáz Vince
Kifejtette, nekik olyan repülőterekre van szükségük, ahol az utasok gyorsan tudnak leszállni és felülni, ahol a gépeket minél jobban ki tudják használni, hiszen
Úgy értékelte, hogy sok turistának elege van már a nyugati látványosságokból és egyre többen keresik a közép- és kelet-európai látványosságokat, és ezt ki kell használnia Romániának, illetve Marosvásárhelynek is.
Fotó: Haáz Vince
Ian Malint például ámulatba ejtette a marosvásárhelyi Kultúrpalota és minden, amit a városból megmutattak neki egy rövid idő alatt.
A Maros megyei tanács alelnöke, Csibi Attila Zoltán és a reptér igazgatója, Peti András beszédében elsősorban azt hangsúlyozta, hogy bíznak a további jó együttműködésben, és reményüket fejezték ki, hogy a légitársaság újabb járatokat fog működtetni, egyre több utast kiszolgálva.
Fotó: Haáz Vince
A születésnap alkalmából több nyereményt is kisorsoltak, volt, aki ingyen repülőjegyet kapott. Jó tudni, hogy
Az ünnepi alkalmat a környékbeli tánccsoportok legényeinek tánca tette emlékezetesebbé.
Romániában kétezer alkalmazottja van a légitársaságnak
Fotó: Haáz Vince
Nem volt zökkentőmentes az elmúlt húsz év
A húsz évvel ezelőtti biztató kezdés ellenére egy bő évvel később, 2007-ben a Wizz Air légitársaság Marosvásárhelyről Kolozsvárra helyezte át bázisát. Az elkövetkező években kisebb-nagyobb megszakításokkal működtette a Marosvásárhely–Budapest-járatot, míg 2016-ban a kifutópályával kapcsolatos gondok miatt kihátrált Marosvásárhelyről. 2018-ban visszatért a magyar fővárosba tartó járattal, de aztán újból megszüntette a szolgáltatásait Marosvásárhelyen. Végül március 30-án történt meg a marosvásárhelyiek, Maros megyeiek és székelyföldiek által várt nagy visszatérés, amikor a cég bázisgépet telepített Marosvásárhelyre. Jelenleg kilenc nemzetközi célállomásra szállítja az utasokat.
Március 29-től a jelenlegi egy helyett tíz célállomásra lehet repülni a marosvásárhelyi reptérről. A Wizz Air bázisgépet hoz a légikikötőbe, és heti huszonegy járattal utazhatunk nyolc országba. A részletekről hétfőn számoltak be.
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