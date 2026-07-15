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Olcsóbb repülőjegy a légitársaság születésnapján

Húsz éve Marosvásárhelyről indította első járatát a Wizz Air • Fotó: Haáz Vince

Húsz éve Marosvásárhelyről indította első járatát a Wizz Air

Fotó: Haáz Vince

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Kevésbé vannak kitéve az üzemanyagár-ingadozásnak, ezért viszonylag alacsony áron tudják tartani a repülőjegyárakat – mondta Ian Malin, a Wizz Air gazdasági vezetője, aki kedden Marosvásárhelyen az egynapos kedvezményekről is beszélt.

Simon Virág

2026. július 15., 16:042026. július 15., 16:04

Húsz évvel ezelőtt Marosvásárhely volt az első repülőtér, ahol megkezdte működését a Wizz Air légitársaság, amely 2006. július 15-én menetrend szerinti járatot indított Budapestre. A születésnapon egy sajtóeseményt szerveztek, ahol ünnepi beszédek hangzottak el, volt egy kis néptáncos villámcsődület és nyeremények is.

Nem érinti jelentősen a társaságot az üzemanyagár-ingadozás

A légitársaság gazdasági igazgatója, Ian Malin szerdán a repülőtéren rövid ismertetőt tartott az elmúlt húsz évről, a fejlődésről.

Ian Malin a légitársaság fejlődéséről beszélt • Fotó: Haáz Vince Galéria

Ian Malin a légitársaság fejlődéséről beszélt

Fotó: Haáz Vince

Megtudtuk, hogy jelenleg a társaságnak

  • csaknem kétezer alkalmazottja van az országban,

  • 41 géppel szállítja az utasokat

  • és a romániai légipiac ötven százalékát uralja, ami azt jelenti, hogy minden második Romániából induló vagy ide érkező utas Wizz Air géppel repül.

Az üzemanyagárak kapcsán az illetékes elmondta, hogy az „rendkívül változékony. Kockázatkezelési politikát vezettünk be, és biztosítottuk az üzemanyag- és devizaköltségeink jelentős részét. Ennek köszönhetően a következő egy évi üzemanyag-szükségletünk több mint 70 százalékának árát előre ismerjük.

Idézet
Pontosan tudjuk, mennyit fogunk fizetni.

Ez lehetővé teszi számunkra, hogy alacsonyan tartsuk a jegyárakat, versenyképesek maradjunk, és utasainknak több pénzük maradjon az úti céljukon való költésre, ne pedig az oda- és visszaút finanszírozására.”

Megbízható partnerként tekintenek a marosvásárhelyi reptérre

Beszélt arról is, hogy a fejlődéshez megbízható partnerekre van szükségük, olyan repülőterekre, amelyek kiszámíthatók, velük együtt fejlődnek és ilyennek nevezte a marosvásárhelyi repteret is.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Kifejtette, nekik olyan repülőterekre van szükségük, ahol az utasok gyorsan tudnak leszállni és felülni, ahol a gépeket minél jobban ki tudják használni, hiszen

azt szeretnék, hogy a legmodernebb gépeik 24 órából ne csak 6, hanem akár 12 órát is a levegőben legyenek.

Úgy értékelte, hogy sok turistának elege van már a nyugati látványosságokból és egyre többen keresik a közép- és kelet-európai látványosságokat, és ezt ki kell használnia Romániának, illetve Marosvásárhelynek is.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Ian Malint például ámulatba ejtette a marosvásárhelyi Kultúrpalota és minden, amit a városból megmutattak neki egy rövid idő alatt.

Bíznak a fejlődésben

A Maros megyei tanács alelnöke, Csibi Attila Zoltán és a reptér igazgatója, Peti András beszédében elsősorban azt hangsúlyozta, hogy bíznak a további jó együttműködésben, és reményüket fejezték ki, hogy a légitársaság újabb járatokat fog működtetni, egyre több utast kiszolgálva.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

A születésnap alkalmából több nyereményt is kisorsoltak, volt, aki ingyen repülőjegyet kapott. Jó tudni, hogy

a húszéves születésnap alkalmából július 15-én, szerdán éjfélig minden Romániába induló és onnan érkező Wizz Air-járatra 20 százalékos kedvezményt biztosítanak.

Az ünnepi alkalmat a környékbeli tánccsoportok legényeinek tánca tette emlékezetesebbé.

Romániában kétezer alkalmazottja van a légitársaságnak • Fotó: Haáz Vince Galéria

Romániában kétezer alkalmazottja van a légitársaságnak

Fotó: Haáz Vince

Nem volt zökkentőmentes az elmúlt húsz év

A húsz évvel ezelőtti biztató kezdés ellenére egy bő évvel később, 2007-ben a Wizz Air légitársaság Marosvásárhelyről Kolozsvárra helyezte át bázisát. Az elkövetkező években kisebb-nagyobb megszakításokkal működtette a Marosvásárhely–Budapest-járatot, míg 2016-ban a kifutópályával kapcsolatos gondok miatt kihátrált Marosvásárhelyről. 2018-ban visszatért a magyar fővárosba tartó járattal, de aztán újból megszüntette a szolgáltatásait Marosvásárhelyen. Végül március 30-án történt meg a marosvásárhelyiek, Maros megyeiek és székelyföldiek által várt nagy visszatérés, amikor a cég bázisgépet telepített Marosvásárhelyre. Jelenleg kilenc nemzetközi célállomásra szállítja az utasokat.

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