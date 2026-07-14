Őrizetbe vettek egy férfit a marosvásárhelyi vasútállomáson történt gyújtogatás miatt

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Azonosította a marosvásárhelyi vasútállomáson történt tűzeset gyanúsítottját a rendőrség. A 40 éves helybéli férfit hétfőn 24 órára őrizetbe vették.
2026. július 14., 17:032026. július 14., 17:03
2026. július 14., 17:032026. július 14., 17:03
Rongálás miatt büntetőeljárás indult a marosvásárhelyi vasútállomás rakodóterületén történt gyújtogatás ügyében. Mint beszámoltunk róla, július 9-én este 10 óra körül arról értesítették a rendőrséget, hogy a vasútállomásnál tűz keletkezett. Mint kiderült, 111 darab, kreozottal kezelt vasúti talpfa részben megsemmisült,
A marosvásárhelyi Állomás térre szálltak ki a tűzoltók csütörtökön késő este, ahol vasúti talpfák gyúltak meg.
A tűzeset gyanúsítottját, egy 40 éves helybéli férfit hétfőn 24 órára őrizetbe vettek – közölte kedden a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság. Hozzátették, a nyomozás a marosvásárhelyi ügyészség koordinálásával folytatódik.
Rövid időn belül két közúti balesethez is riasztották a Maros megyei tűzoltókat kedden. A Náznánfalván történt ütközésben három, a nagyernyei balesetben egy ember sérült meg.
Csatlakozott Maros megye a Brassóból indult regionális innovációs projekthez, amelyben több erdélyi és egy görögországi partner vesz részt. A kezdeményezés részeként a megyében elsőként autóipari és mechatronikai szakértői közösséget hoznak létre.
Korszerű mentális egészségközpontot szeretne építtetni a dicsőszentmártoni városi kórház, ahol elsősorban szenvedélybetegeket kezelnének. A kórház vezetője szerint egyre több olyan ember kéri a segítségüket, aki valamilyen függőségtől szenved.
Az elkezdett beruházások folytatása és az önrész biztosítása érdekében idén elmaradnak a Mezőpaniti Községi Napok – jelentette be közösségi oldalán a nagyközség vezetője, Bodó Előd Barna, akivel részletesen beszélgettünk a kialakult helyzetről.
Baleset történt hétfőn délelőtt Dicsőszentmártonnál a 107D jelzésű megyei úton: egy autó lesodródott az úttestről. Egy ember súlyosan megsérült.
Eljárást indított a rendőrség sírgyalázás miatt, miután ismeretlenek meggyalázták Emil Gânj tavaly meggyilkolt áldozatának sírját a mezőméhesi temetőben. A nyomozók kamerafelvételeket elemeznek, és több tárgyi bizonyítékot is lefoglaltak.
Utcára tett két kiscicát egy nő Marosvásárhelyen, hatezer lejes bírságot kapott érte. A kisállatokat biztonságba helyezték, majd örökbe fogják adni őket.
Egy hosszúcsövű puskát, cigarettát, aprított dohányt, valamint hamisított márkájú ruházatot foglalt le a Maros megyei rendőrség egy pénteken tartott házkutatási akció alkalmával.
Egész évben tanult, de az érettségi előtti három hétben az átlagosnál intenzívebben készült a megmérettetésre Bartha Előd, aki az idei vizsgán Maros megyében a legjobb jegyet kapta a magyar diákok közül. Vele beszélgettünk a vizsgákról és nem csak.
Légpuskát, zárjegy nélküli cigarettát és feltételezhetően hamisított, „márkás” ruhákat foglalt le a rendőrség Maros és Kolozs megyében egy pénteki nagyszabású akció során.
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