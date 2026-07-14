Őrizetbe vettek egy férfit a marosvásárhelyi vasútállomáson történt gyújtogatás miatt

2026. július 11., szombat

Orvosira készül Maros megye legjobb magyar érettségizője

Egész évben tanult, de az érettségi előtti három hétben az átlagosnál intenzívebben készült a megmérettetésre Bartha Előd, aki az idei vizsgán Maros megyében a legjobb jegyet kapta a magyar diákok közül. Vele beszélgettünk a vizsgákról és nem csak.