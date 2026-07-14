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Őrizetbe vettek egy férfit a marosvásárhelyi vasútállomáson történt gyújtogatás miatt

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

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Azonosította a marosvásárhelyi vasútállomáson történt tűzeset gyanúsítottját a rendőrség. A 40 éves helybéli férfit hétfőn 24 órára őrizetbe vették.

Székelyhon

2026. július 14., 17:032026. július 14., 17:03

2026. július 14., 17:032026. július 14., 17:03

Rongálás miatt büntetőeljárás indult a marosvásárhelyi vasútállomás rakodóterületén történt gyújtogatás ügyében. Mint beszámoltunk róla, július 9-én este 10 óra körül arról értesítették a rendőrséget, hogy a vasútállomásnál tűz keletkezett. Mint kiderült, 111 darab, kreozottal kezelt vasúti talpfa részben megsemmisült,

a keletkezett kár értéke pedig megközelítőleg 52 ezer lej.

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A tűzeset gyanúsítottját, egy 40 éves helybéli férfit hétfőn 24 órára őrizetbe vettek – közölte kedden a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság. Hozzátették, a nyomozás a marosvásárhelyi ügyészség koordinálásával folytatódik.

Marosszék Marosvásárhely
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