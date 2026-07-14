Regionális innovációs projektben vesz részt Maros megye

A Maros megyei tanácsosok rábolitnottak a projekthez való csatlakozáshoz
Fotó: Haáz Vince
Csatlakozott Maros megye a Brassóból indult regionális innovációs projekthez, amelyben több erdélyi és egy görögországi partner vesz részt. A kezdeményezés részeként a megyében elsőként autóipari és mechatronikai szakértői közösséget hoznak létre, később pedig az egészségügyi ágazatra is kiterjesztenék a programot.
Brassóból indult a Catapult nyílt innovációs platform terve, amelyhez kedden a Maros Megyei Tanács is csatlakozott. Erről a tanácsosok rendkívüli ülésen szavaztak. A nagyszabású regionális innovációs projektet a Brassói Innovációs és Technológiai Klaszter Egyesület kezdeményezte, és uniós pénzalapokból lehet megvalósítani.
A kezdeményezéshez a Maros Megyei Tanács mellett csatlakozott egy nagyszebeni egyetem, egy kolozsvári technológiai vállalat, a Balázsfalvi Szőlészeti és Borászati Kutató-Fejlesztő Állomás, egy textiliparban érdekelt sepsiszentgyörgyi szakmai egyesület, a székelyudvarhelyi magánvállalkozókat tömörítő szakmai egyesület, a marosvásárhelyi művészeti egyetem és egy görögországi partneregyesület is.
A Catapult egy olyan digitális platform lesz, amely a Központi Fejlesztési Régióban közelebb hozza egymáshoz a különböző szakterületeken tevékenykedő vállalkozásokat, kutatókat, egyetemeket és közintézményeket. Többek között az érintett megyékben
innovációs versenyeket hirdetnek meg,
találkozókat szerveznek a vállalkozók, a különböző szolgáltatók és az egyetemek között,
valamint összeállítanak egy adat- és szolgáltatáskatalógust.
Maros megyében első körben az autóipar és a mechatronika területén jártas szakértői közösséget hoznak létre, ezt pedig a későbbiekben az egészségügyi ágazatra is kiterjesztik. A Maros Megyei Tanács vállalta, hogy összesíti a különböző partnerek által szolgáltatott adatokat, otthont ad az autóipari és mechatronikai szakmai közösségeknek, támogatja ezeket, valamint innovációs szakmai műhelyeket hoz létre.
A projekt teljes becsült költségvetése 8,84 millió lej, ebből mintegy 509 ezer lej jut a Maros Megyei Tanács által megvalósítandó tevékenységekre. Minden költséget európai uniós pénzalapokból biztosítanak.
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