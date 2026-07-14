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Időkapszulák kerültek elő a csíksomlyói kegytemplom tornyából

Két, 1940-ben és 1941-ben elhelyezett időkapszula került elő a csíksomlyói kegytemplom jobb oldali tornyának gömbjéből. Az egyikben talált levél az 1940-es földrengést követő helyreállításról, a kegytemplom felújításának támogatóiról, valamint a kor történelmi körülményeiről tudósít – adja hírül a Ferences sajtószolgálat.

Székelyhon

2026. július 14., 16:002026. július 14., 16:00

• Fotó: Erdélyi Ferences Rendtartomány

Fotó: Erdélyi Ferences Rendtartomány

Két, 1940-ben és 1941-ben elhelyezett időkapszula került elő a csíksomlyói kegytemplom jobb oldali tornyának gömbjéből. Az egyikben talált levél az 1940-es földrengést követő helyreállításról, a kegytemplom felújításának támogatóiról, valamint a kor történelmi körülményeiről tudósít – adja hírül a Ferences sajtószolgálat.

Székelyhon

2026. július 14., 16:002026. július 14., 16:00

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Mint a szerkesztőségünknek is elküldött tájékoztatásban írják, a csíksomlyói kegytemplom folyamatban lévő restaurálása során július 8-án emelték le a jobb oldali torony keresztjét.

A toronygömbből két, gyógyszeres üvegbe helyezett időkapszula került elő.

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Jól haladnak a külső munkálatokkal, hamarosan a csíksomlyói kegytemplom tornyai is megújulhatnak
Jól haladnak a külső munkálatokkal, hamarosan a csíksomlyói kegytemplom tornyai is megújulhatnak

Ütemterv szerint halad a csíksomlyói kegytemplom külső felújítása, jelenleg az északi szárnyon dolgoznak a szakemberek. Ezt a szakaszt hamarosan befejezik, a következő lépésben pedig a bejárati részt és a tornyokat is rendbe szeretnék tenni.

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Ezeket július 13-án, hétfőn Bernád Rita, a Gyulafehérvári Főegyházmegye főlevéltárosa, Pál Péter okleveles könyvrestaurátor és Hegedűs Enikő művészettörténész bontott fel a helyi ferences közösség és a restaurálást végző Impex Aurora Kft. képviselőinek jelenlétében – olvasható a Ferences sajtószolgálat közleményében.

• Fotó: Erdélyi Ferences Rendtartomány

Fotó: Erdélyi Ferences Rendtartomány

Az egyik levél egyelőre csak részben olvasható, annyi azonban már megállapítható, hogy

1940-ben keltezték, és P. Szőcs Dénes akkori csíksomlyói házfőnök neve is szerepel benne.

A dokumentum restaurálását követően várhatóan további részletek is olvashatóvá válnak.

• Fotó: Erdélyi Ferences Rendtartomány

Fotó: Erdélyi Ferences Rendtartomány

A másik, 1941. november 24-én keltezett levél szövegét Albert Leander OFM, a csíksomlyói házfőnök olvasta fel.

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Felállványozott templomhomlokzat fogadja majd a pünkösdi zarándokokat Csíksomlyón
Felállványozott templomhomlokzat fogadja majd a pünkösdi zarándokokat Csíksomlyón

Dolgoznak a csíksomlyói kegytemplom külső felújításán: ipari alpinisták restaurálják a tornyokat, közben a főhomlokzat falazatának helyreállítása is zajlik. Az idei pünkösdi búcsúra érkező zarándokokat így állványozott templomhomlokzat fogadja majd.

Az alábbi közlés a dokumentum felbontását követő első olvasatot tükrözi, ezért a restaurálást követően egyes részletei még pontosításra szorulhatnak.

„Az Úrnak 1941. esztendejében újítottuk meg ezt a templomot, és javítottuk ki a földrengés által súlyosan megrongált kegytemplomunkat.

Idézet
A munkálatokhoz szükséges pénzt nagy részben a magyar királyi kormány adta. A többi közadakozásból gyűlt össze.

Hálával örökítjük meg gróf Teleki Pál miniszterelnök nevét, valamint Bárdossy László jelenlegi miniszterelnök nevét. Hóman Bálint kultuszminiszter, Zsindely Ferenc és Kádas Károly államtitkárok nevét, akik sokat tettek templomunk érdekében. Legtöbbet mindazonáltal Isten után, Vitéz Nagybányai Horthy Miklósné Őfőméltóságának köszönjük, aki lelke és legfőbb pártfogója volt templomunknak. Nehéz, küzdelmes időben folyik ez a munka. Honvédeink az orosz mezőkön véreznek a szebb magyar jövőért. Megújul ősi kegytemplomunk is, hogy újabb évszázadokon át munkálja, védje a magyar gondolatot, és sorsot a keleti vidéken. Áll, hogy menedéke istápolója legyen, mint eddig is a székely nemzetnek. Kelt: 1941. november 24-én.

Nagybányai Vitéz Horthy Miklós országlása, Márton Áron püspöksége, P. Sándor Vitális provinciálissága és Szőcs Dénes házfőnöksége idején.

P. Szőcs Dénes házfőnök, ifj. Antal Imre bádogosmester, Hajdú Leander, Antal Imre, Fr. Gábor Gaudec felügyelete az Úrnak nevében és zárda részére.”

• Fotó: Erdélyi Ferences Rendtartomány

Fotó: Erdélyi Ferences Rendtartomány

Az időkapszulákból előkerült dokumentumokat a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár csíksomlyói restaurátorműhelyében restaurálják, majd

várhatóan augusztusban a kegytemplomban kiállítják.

Albert Leander OFM házfőnök elmondta: az előkerült iratok másolatai mellett a ferences közösség közösen fogalmazza majd meg azt az üzenetet is, amelyet az utókor számára kívánnak elhelyezni az új időkapszulában.

• Fotó: Erdélyi Ferences Rendtartomány

Fotó: Erdélyi Ferences Rendtartomány

A folyamatban lévő helyreállítás a kegytemplom történetének újabb jelentős állomása. Az előző átfogó restaurálás az 1940-es földrengés után, 1941–1942-ben volt. A mostani munkálatok során már megújult a templom tetőszerkezete és külső falazata, jelenleg a tornyok felújításán dolgozik a kivitelező. A restaurálás célja, hogy a kegyhely épített öröksége és lelki küldetése a következő nemzedékek számára is fennmaradjon – derül ki még a közleményből.

• Fotó: Erdélyi Ferences Rendtartomány

Fotó: Erdélyi Ferences Rendtartomány

• Fotó: Erdélyi Ferences Rendtartomány

Fotó: Erdélyi Ferences Rendtartomány

• Fotó: Erdélyi Ferences Rendtartomány

Fotó: Erdélyi Ferences Rendtartomány

• Fotó: Erdélyi Ferences Rendtartomány

Fotó: Erdélyi Ferences Rendtartomány

• Fotó: Erdélyi Ferences Rendtartomány

Fotó: Erdélyi Ferences Rendtartomány

Csíkszék Csíkszereda
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