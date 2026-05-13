Felállványozott templomhomlokzat fogadja majd a pünkösdi zarándokokat Csíksomlyón

Dolgoznak a csíksomlyói kegytemplom külső felújításán: ipari alpinisták restaurálják a tornyokat, közben a főhomlokzat falazatának helyreállítása is zajlik. Az idei pünkösdi búcsúra érkező zarándokokat így állványozott templomhomlokzat fogadja majd.

Barabás Hajnal

2026. május 13., 21:242026. május 13., 21:24

Ipari alpinisták dolgoznak a csíksomlyói kegytemplom tornyainál • Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A tervezési és engedélyeztetési időszakot is beleszámítva három éve fogtak hozzá a csíksomlyói kegytemplom külső felújításához. Elsőként a tetőzet cseréjét kezdték el két évvel ezelőtt, ugyanis itt sürgős beavatkozásra volt szükség: a pala annyira elmohásodott és elvékonyodott, a bádogrészek pedig annyira tönkrementek, hogy a víz beszivárgott, és a gerendázatot is veszélyeztette.

Jól haladnak a külső munkálatokkal, hamarosan a csíksomlyói kegytemplom tornyai is megújulhatnak
Ütemterv szerint halad a csíksomlyói kegytemplom külső felújítása, jelenleg az északi szárnyon dolgoznak a szakemberek. Ezt a szakaszt hamarosan befejezik, a következő lépésben pedig a bejárati részt és a tornyokat is rendbe szeretnék tenni.

A tetőzettel párhuzamosan a falazat felújítását is elkezdték, figyelve arra, hogy a restauráláshoz az eredetihez hasonló anyagot használjanak. Kezdetben a keleti és déli, majd később az északi szárnyon dolgoztak.

Albert István fr. Leánder OFM házfőnök

Két hónappal ezelőtt a főhomlokzatot és a tornyokat is felállványozták, és ott is elkezdődött a munka. Mint Albert István fr. Leánder OFM házfőnök a Székelyhon érdeklődésére elmondta,

ipari alpinisták dolgoznak a két torony restaurálásán.

A régi, horganyzott bádoglemezeket időtállóbb cinlemezekre cserélik.

A tornyokat legutóbb 2005-ben javították ki és festették le, de akkor csak kisebb munkákat végeztek, ezúttal azonban teljes restaurálás történik. Arra a kérdésre, hogy a munkálatok során bukkantak-e bármilyen érdekességre a régmúlt időkből, a házfőnök azt válaszolta:

egyelőre még nem került elő időkapszula.

A főhomlokzaton is helyrehozzák a falazatot, amely helyenként nagyon tönkrement. A munkálatokat novemberre tervezik befejezni, ezért az idei pünkösdi búcsúra érkező zarándokokat felállványozott templomhomlokzat fogadja majd.

A házfőnök kiemelte, hogy a beavatkozások csak kint zajlanak, a pünkösdi búcsú idejére pedig szünetelni fognak, így nem befolyásolják az ünnepet, és a búcsú biztonságosan le tud zajlani a templomban.

Albert István fr. Leánder OFM házfőnök

Csíkszék Csíksomlyó Csíksomlyói búcsú
1 hozzászólás Hozzászólások

2026. május 13., szerda

Megemlékezést szerveznek Márton Áron püspök tiszteletére Csíkszeredában

Emlékestet szerveznek Márton Áron püspök tiszteletére, a közös megemlékezést május 16-án tartják a Szabadság téren Csíkszeredában.

2026. május 12., kedd

Tudományos Diákköri Konferencia lesz a Sapientián

Huszonharmadik alkalommal szervezik meg a Kari Tudományos Diákköri Konferenciát a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karán május 13-án.

2026. május 12., kedd

Fa dőlt az úttestre, egy sávon halad a forgalom a Zsögödi Nagy Imre utcában

Úttestre dőlt fa nehezíti a közlekedést a csíkszeredai Zsögödi Nagy Imre utcában kedden délután. A tűzoltók dolgoznak az útakadály eltakarításán.

2026. május 12., kedd

Ferenc pápa által kinevezett megyés püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka

Székely János szombathelyi megyés püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. A szervezés már javában zajlik, az idei búcsú jelmondata pedig a keresztséget állítja középpontba.

2026. május 12., kedd

Nem biztató a kerékpárút-fejlesztés helyzete Csíkszeredában

Továbbra is bizonytalan, hogy lesz-e lehetőség a csíkszeredai kerékpárutak tervezett bővítésére és felújítására. Az Országos Helyreállítási Tervet (PNRR) érintő megszorítások miatt nem lehet tudni, várható-e finanszírozás más forrásból, vagy nem.

2026. május 11., hétfő

Mérföldkőnek számító kardiológiai beavatkozást végeztek a csíkszeredai kórházban

Korszerű eljárással bővült a kardiológiai ellátás a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban.

2026. május 10., vasárnap

Otthont, nyelvet és kapaszkodót adhat az olvasás

Milyen szerepe van ma az irodalomnak az emberek életében? A megszólaló írók és irodalmárok szerint az olvasás nemcsak kulturális élmény, hanem önismereti eszköz, nyelvi otthon, érzelmi kapaszkodó és közösségi tapasztalat is.

2026. május 09., szombat

A gyerekeket nem trükkökkel, hanem valódi figyelemmel lehet elérni

Kirajzolódott a 11. Csíkszeredai Könyvvásáron, hogy a gyerekeket nem leegyszerűsített tartalmakkal, hanem őszinteséggel, bevonódással, ritmussal, képekkel és valódi figyelemmel lehet megszólítani.

2026. május 08., péntek

Baleset történt Csíkszentkirálynál

Baleset történt az 578-as európai úton Csíkszentkirály közelében, egy személy megsérült.

2026. május 08., péntek

Megszaporodtak a medvék Csíksomlyó környékén a pünkösdi búcsú előtt

Idén több medvét figyeltek meg a csíksomlyói pünkösdi búcsú helyszínének környékén, mint más években.

