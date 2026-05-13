Felállványozott templomhomlokzat fogadja majd a pünkösdi zarándokokat Csíksomlyón

Dolgoznak a csíksomlyói kegytemplom külső felújításán: ipari alpinisták restaurálják a tornyokat, közben a főhomlokzat falazatának helyreállítása is zajlik. Az idei pünkösdi búcsúra érkező zarándokokat így állványozott templomhomlokzat fogadja majd.
Ipari alpinisták dolgoznak a csíksomlyói kegytemplom tornyainál
Fotó: Borbély Fanni
A tervezési és engedélyeztetési időszakot is beleszámítva három éve fogtak hozzá a csíksomlyói kegytemplom külső felújításához. Elsőként a tetőzet cseréjét kezdték el két évvel ezelőtt, ugyanis itt sürgős beavatkozásra volt szükség: a pala annyira elmohásodott és elvékonyodott, a bádogrészek pedig annyira tönkrementek, hogy a víz beszivárgott, és a gerendázatot is veszélyeztette.
Ütemterv szerint halad a csíksomlyói kegytemplom külső felújítása, jelenleg az északi szárnyon dolgoznak a szakemberek. Ezt a szakaszt hamarosan befejezik, a következő lépésben pedig a bejárati részt és a tornyokat is rendbe szeretnék tenni.
A tetőzettel párhuzamosan a falazat felújítását is elkezdték, figyelve arra, hogy a restauráláshoz az eredetihez hasonló anyagot használjanak. Kezdetben a keleti és déli, majd később az északi szárnyon dolgoztak.
Albert István fr. Leánder OFM házfőnök
Két hónappal ezelőtt a főhomlokzatot és a tornyokat is felállványozták, és ott is elkezdődött a munka. Mint Albert István fr. Leánder OFM házfőnök a Székelyhon érdeklődésére elmondta,
A régi, horganyzott bádoglemezeket időtállóbb cinlemezekre cserélik.
A tornyokat legutóbb 2005-ben javították ki és festették le, de akkor csak kisebb munkákat végeztek, ezúttal azonban teljes restaurálás történik. Arra a kérdésre, hogy a munkálatok során bukkantak-e bármilyen érdekességre a régmúlt időkből, a házfőnök azt válaszolta:
A főhomlokzaton is helyrehozzák a falazatot, amely helyenként nagyon tönkrement. A munkálatokat novemberre tervezik befejezni, ezért az idei pünkösdi búcsúra érkező zarándokokat felállványozott templomhomlokzat fogadja majd.
A házfőnök kiemelte, hogy a beavatkozások csak kint zajlanak, a pünkösdi búcsú idejére pedig szünetelni fognak, így nem befolyásolják az ünnepet, és a búcsú biztonságosan le tud zajlani a templomban.
