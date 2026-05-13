Felállványozott templomhomlokzat fogadja majd a pünkösdi zarándokokat Csíksomlyón

Dolgoznak a csíksomlyói kegytemplom külső felújításán: ipari alpinisták restaurálják a tornyokat, közben a főhomlokzat falazatának helyreállítása is zajlik. Az idei pünkösdi búcsúra érkező zarándokokat így állványozott templomhomlokzat fogadja majd.

A tervezési és engedélyeztetési időszakot is beleszámítva három éve fogtak hozzá a csíksomlyói kegytemplom külső felújításához. Elsőként a tetőzet cseréjét kezdték el két évvel ezelőtt, ugyanis itt sürgős beavatkozásra volt szükség: a pala annyira elmohásodott és elvékonyodott, a bádogrészek pedig annyira tönkrementek, hogy a víz beszivárgott, és a gerendázatot is veszélyeztette.

A tetőzettel párhuzamosan a falazat felújítását is elkezdték, figyelve arra, hogy a restauráláshoz az eredetihez hasonló anyagot használjanak. Kezdetben a keleti és déli, majd később az északi szárnyon dolgoztak.