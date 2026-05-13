„Nem hittem, hogy valaha ilyet átélek” – megszólalt az ötéves gyermeket megtaláló légi mentőcsapat tagja

Fotó: Országos katasztrófavédelem Facebook-oldala

Megtalálták élve szerdán kora délután azt az ötéves kisfiút, aki hétfő délután tűnt el a Szeben megyei Oltalsósebes településről. A kiskorú eltűnését a fiú apja jelentette a rendőrségnek.

2026. május 13., 20:342026. május 13., 20:34

A Szeben megyei rendőrség közleménye szerint a kisfiút délurán egy óra körül találták meg a belügyminisztérium légi főfelügyelősége (IGAv) helikopterének segítségével a település külterületén, megközelítőleg két kilométerre onnan, ahol eltűnt.

A kisfiú egészségügyi állapota stabil volt, a helyszínen elsősegélyben részesítették, és kórházba szállították további orvosi kivizsgálásra és kezelésre.

A keresési akcióban körülbelül 250 rendőr, csendőr, katonai tűzoltó, önkéntes, kadét, pilóta, hegyimentő, kutyakiképző rendőr vett részt

– írja az Agerpres hírügynökség a Román Rendőrség beszámolójára hivatkozva.

Cătălin Predoiu belügyminiszter köszönetet mondott és gratulált a keresőcsapatoknak.

Az országos katasztrófavédelem is bejegyzést tett közzé a sikeres keresőakciót követően. Ebben megszólalt Mihail Soare főtörzsőrmester is, aki tagja volt az eltűnt gyermek felkutatására szervezett légi mentőegységnek, rajta volt azon a Black Hawk helikopteren, amelyet a belügyminisztérium légi főfelügyelősége vezényelt ki a helyszínre.

„Ez egy rendkívül megható pillanat. Nem hittem, hogy valaha ilyet fogok átélni. Nekem is van két gyermekem. Nagyon megható” – nyilatkozta a főtörzsőrmester.

2026. május 13., szerda

Egy hónap alatt több száz lejjel nőtt a nettó átlagbér – ki érezte meg?

Februárhoz képest márciusban 381 lejjel (6,9 százalékkal) 5938 lejre nőtt a nettó átlagbér Romániában – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet. A bruttó átlagbér 9902 lej volt, 630 lejjel (6,8 százalékkal) nagyobb, mint az előző hónapban.

2026. május 13., szerda

Tragikus ütközés: az elöl ülő fiatalok bennégtek az autóban, a hátsó ülésről ketten kimenekültek

Egy 22 éves fiatalember és egy 20 éves lány meghalt, további két fiatal pedig megsérült egy balesetben, amely szerdára virradóra történt Vrancea megyében.

2026. május 13., szerda

Árus Zsolt: működésképtelen a Diszkriminációellenes Tanács, ami a magyarságnak különösen rossz

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács nem képes ellátni a feladatát, így bárki következmények nélkül támadhatja a magyarságot is, hiszen nem kell büntetéstől tartania – állítja a Székely Figyelő Alapítvány vezetője, Árus Zsolt.

2026. május 13., szerda

Megduplázták a hangos bulikért és a közrendzavarásért kiszabható bírságokat

A képviselőházban szerdán elfogadott törvénytervezet szerint nőnek a társadalmi együttélés szabályainak, valamint a közrendnek és a köznyugalomnak a megsértése esetén kiszabható bírságok.

2026. május 13., szerda

Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt fogadta Nicușor Dan Bukarestben

Volodimir Zelenszkijt szerdán fogadta a Cotroceni-palotában Nicușor Dan román államfő és Karol Nawrocki lengyel elnök.

2026. május 13., szerda

Orbán Viktor: mától liberális kormány vezeti Magyarországot

Magyarországot mától egy liberális kormány vezeti, a „leköszönő nemzeti kormány” pedig elkészítette a leltárt – mondta Orbán Viktor korábbi miniszterelnök, a Fidesz elnöke szerdán a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

2026. május 13., szerda

Szakértő: recesszióban van a romániai gazdaság

A román gazdaság jelenleg recesszióban van a fogyasztás visszaesése és a piaci tevékenység lassulása miatt, de egy súlyosabb válság jelei nem mutatkoznak – jelentette ki szerdán az Agerpresnek Adrian Negrescu gazdasági elemző.

2026. május 13., szerda

Kelemen Hunor: nem a kormány idézte elő a magas inflációt

Kelemen Hunor szerint a 10 százalékot megahaladó éves infláció elsősorban a közel-keleti háború következménye, nem a kormány intézkedései idézték elő.

2026. május 13., szerda

Azok drágultak a legjobban, amikre muszáj költenünk

A villamos energia (+54,18 százalék), a lakbér (+43,78), a gázolaj (+32,68), a benzin (+22,42) és a kávé (+21,76) drágult meg a leginkább idén áprilisban a tavalyi negyedik hónaphoz képest – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet.

2026. május 13., szerda

Májusi havazás a Madarasi Hargitán

Hó formájában érkezik a csapadék a hegyvidéken, ez alól nem kivétel a Madarasi Hargita sem, ahol havazásba váltott át az eső május 13-án. Ezt a Szentegyházi Meteo Állomás Facebook-oldala jelezte a délben közzétett bejegyzésében.

