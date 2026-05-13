„Nem hittem, hogy valaha ilyet átélek” – megszólalt az ötéves gyermeket megtaláló légi mentőcsapat tagja

Megtalálták élve szerdán kora délután azt az ötéves kisfiút, aki hétfő délután tűnt el a Szeben megyei Oltalsósebes településről. A kiskorú eltűnését a fiú apja jelentette a rendőrségnek.

A Szeben megyei rendőrség közleménye szerint a kisfiút délurán egy óra körül találták meg a belügyminisztérium légi főfelügyelősége (IGAv) helikopterének segítségével a település külterületén, megközelítőleg két kilométerre onnan, ahol eltűnt.

A kisfiú egészségügyi állapota stabil volt, a helyszínen elsősegélyben részesítették, és kórházba szállították további orvosi kivizsgálásra és kezelésre.