„Nem hittem, hogy valaha ilyet átélek” – megszólalt az ötéves gyermeket megtaláló légi mentőcsapat tagja

Fotó: Országos katasztrófavédelem Facebook-oldala
Megtalálták élve szerdán kora délután azt az ötéves kisfiút, aki hétfő délután tűnt el a Szeben megyei Oltalsósebes településről. A kiskorú eltűnését a fiú apja jelentette a rendőrségnek.
A Szeben megyei rendőrség közleménye szerint a kisfiút délurán egy óra körül találták meg a belügyminisztérium légi főfelügyelősége (IGAv) helikopterének segítségével a település külterületén, megközelítőleg két kilométerre onnan, ahol eltűnt.
A kisfiú egészségügyi állapota stabil volt, a helyszínen elsősegélyben részesítették, és kórházba szállították további orvosi kivizsgálásra és kezelésre.
– írja az Agerpres hírügynökség a Román Rendőrség beszámolójára hivatkozva.
Cătălin Predoiu belügyminiszter köszönetet mondott és gratulált a keresőcsapatoknak.
Az országos katasztrófavédelem is bejegyzést tett közzé a sikeres keresőakciót követően. Ebben megszólalt Mihail Soare főtörzsőrmester is, aki tagja volt az eltűnt gyermek felkutatására szervezett légi mentőegységnek, rajta volt azon a Black Hawk helikopteren, amelyet a belügyminisztérium légi főfelügyelősége vezényelt ki a helyszínre.
„Ez egy rendkívül megható pillanat. Nem hittem, hogy valaha ilyet fogok átélni. Nekem is van két gyermekem. Nagyon megható” – nyilatkozta a főtörzsőrmester.
