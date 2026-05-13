Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt fogadta Nicușor Dan Bukarestben

2026. május 13., szerda

Májusi havazás a Madarasi Hargitán

Hó formájában érkezik a csapadék a hegyvidéken, ez alól nem kivétel a Madarasi Hargita sem, ahol havazásba váltott át az eső május 13-án. Ezt a Szentegyházi Meteo Állomás Facebook-oldala jelezte a délben közzétett bejegyzésében.