Májusi havazás a Madarasi Hargitán

Hó formájában érkezik a csapadék a hegyvidéken, ez alól nem kivétel a Madarasi Hargita sem, ahol havazásba váltott át az eső május 13-án. Ezt a Szentegyházi Meteo Állomás Facebook-oldala jelezte a délben közzétett bejegyzésében.

A szezon – várhatóan – utolsó havazását tapasztalhatják a Madarasi Hargitán levő vendéglátóegységek működtetői és vendégei május közepén. Az előrejelzéseknek megfelelően az újabb csapadékkal megérkezett a lehűlés is, cikkünk megjelenésekor 0 Celsius-fokot mértek a Madarasi Hargitán.

Fotó: Országos Meteorológiai Igazgatóság