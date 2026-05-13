Májusi havazás a Madarasi Hargitán

Fotó: Madarasi Gyopár Panzió/Képernyőfotó
Hó formájában érkezik a csapadék a hegyvidéken, ez alól nem kivétel a Madarasi Hargita sem, ahol havazásba váltott át az eső május 13-án. Ezt a Szentegyházi Meteo Állomás Facebook-oldala jelezte a délben közzétett bejegyzésében.
A szezon – várhatóan – utolsó havazását tapasztalhatják a Madarasi Hargitán levő vendéglátóegységek működtetői és vendégei május közepén.
Az előrejelzéseknek megfelelően az újabb csapadékkal megérkezett a lehűlés is, cikkünk megjelenésekor 0 Celsius-fokot mértek a Madarasi Hargitán.
Fotó: Országos Meteorológiai Igazgatóság
Az Országos Meteorológiai Igazgatóság adatai szerint szerdán csak a hegyekben volt fagypont alatti hőmérséklet, Csíkszeredában például 7,2 Celsius-fok volt a hajnali órákban, ez az érték a magasabban fekvő Bucsinon már 2,8 Celsius-fok volt.
