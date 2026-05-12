Anyamedvét és bocsokat kellett elhajtani egy háromszéki iskola udvaráról

Kétbocsos anyamedve ijesztett rá a zabolai iskola egy munkatársára
Fotó: Tuchiluș Alex
Újabb beavatkozásra volt szükség a nagyvadak miatt Zabolán, ezúttal az iskola területén. A medvét és bocsait kora reggel vette észre egy alkalmazott, így a gyerekek nem kerültek veszélybe, de az oktatást aznap biztonsági okokból felfüggesztették.
A kétbocsos anyamedvét a Deák Béla Elemi Iskolában dolgozó takarítónő, Réti Erika vette észre még múlt hét csütörtökön, kora reggel, negyed hét körül. Amint felfigyelt az állatokra, értesítette a hatóságokat, és
– számolt be a Háromszék napilap.
Ismét súlyos károkat okozott egy medve Zabolán: egy csikó, öt juh, valamint egy anyakutya és kölykei is elpusztultak az elmúlt napokban. A nagyvad többször visszatért, a hatóságok pedig már felmérték a pusztítás mértékét.
A Székelyhon kérdésére nemrég Szigyárto János Nimród, zabolai alpolgármester felidézte: a történtekről szinte azonnal értesítették a szülőket, így a gyerekeket sokan be sem hozták az iskolákba, akik pedig eljöttek, hazaküldték. Sőt a biztonság kedvéért egész napra felfüggesztették az oktatást.
Tavaly ősszel a kamerák is megörökítettek egy medvét. Ezt a példányt idén kénytelenek voltak kilőni
Fotó: Zabola Polgármesteri Hivatala/Képernyőfelvétel
Amikor a hatóságok, valamint a községvezető, a vadőr és állatorvos is kiérkeztek, a bocsokat az egyik fán találták. Ezután nagyjából két órán keresztül várakoztak.
– emlékezett vissza.
Elmondása szerint azóta ezt a medvecsaládot nem látták a településen, de a környéken így is számos nagyvad tanyázik.
„Keddre virradóra is érkezett egy riasztás, egy tyúkpajtát rongált meg, egy tyúkot sikerült is elvinnie. Viszont gyanúnk szerint nem az a medve, amelyik az iskola udvarán járt” – fogalmazott az alpolgármester.
Legutóbb áprilisban számoltunk be róla, hogy egy nagyvad súlyos károkat okozott egy zabolai gazdaságban, miután elpusztított egy csikót, öt juhot, egy kutyát és annak kölykeit. Azelőtt
Utóbbit a térfigyelő kamerák is megörökítették: a felvételeken látszik, amint az állat ráérősen végigsétál a település utcáin. Jelenleg legalább
Az iskola, ahol a napokban okozott ijedtséget a medvecsalád, az erdőhöz közel helyezkedik el.
Szigyártó János Nimród szerint a tanintézmény körüli területet a napokban megtisztítják a sűrű növényzettől abban bízva, hogy így biztonságosabb lesz a terep, és hamarabb észre lehet venni, ha nagyvad közeledik.
