Anyamedvét és bocsokat kellett elhajtani egy háromszéki iskola udvaráról

Kétbocsos anyamedve ijesztett rá a zabolai iskola egy munkatársára

Újabb beavatkozásra volt szükség a nagyvadak miatt Zabolán, ezúttal az iskola területén. A medvét és bocsait kora reggel vette észre egy alkalmazott, így a gyerekek nem kerültek veszélybe, de az oktatást aznap biztonsági okokból felfüggesztették.

Farkas Orsolya 2026. május 12., 16:312026. május 12., 16:31

A kétbocsos anyamedvét a Deák Béla Elemi Iskolában dolgozó takarítónő, Réti Erika vette észre még múlt hét csütörtökön, kora reggel, negyed hét körül. Amint felfigyelt az állatokra, értesítette a hatóságokat, és

a helyszínre rövid időn kivonultak a csendőrök, valamint a válságkezelésért felelős beavatkozási csapat

A helyszínre rövid időn kivonultak a csendőrök, valamint a válságkezelésért felelős beavatkozási csapat – számolt be a Háromszék napilap. A Székelyhon kérdésére nemrég Szigyárto János Nimród, zabolai alpolgármester felidézte: a történtekről szinte azonnal értesítették a szülőket, így a gyerekeket sokan be sem hozták az iskolákba, akik pedig eljöttek, hazaküldték. Sőt a biztonság kedvéért egész napra felfüggesztették az oktatást.

Tavaly ősszel a kamerák is megörökítettek egy medvét. Ezt a példányt idén kénytelenek voltak kilőni Fotó: Zabola Polgármesteri Hivatala/Képernyőfelvétel

Amikor a hatóságok, valamint a községvezető, a vadőr és állatorvos is kiérkeztek, a bocsokat az egyik fán találták. Ezután nagyjából két órán keresztül várakoztak.

A kilövés szóba sem jöhetett, mert nem láttuk az anyamedvét, csak hallottuk, amint ott mozog a sűrűben. Úgy döntöttünk, hogy csendben maradunk, tehát visszavonultunk és távolról szemléltük őket. Csak akkor kezdődött el a hajtás, amikor a bocsok lejöttek a fáról”

– emlékezett vissza. Gyakoriak a medveriasztások Zabolán Elmondása szerint azóta ezt a medvecsaládot nem látták a településen, de a környéken így is számos nagyvad tanyázik. „Keddre virradóra is érkezett egy riasztás, egy tyúkpajtát rongált meg, egy tyúkot sikerült is elvinnie. Viszont gyanúnk szerint nem az a medve, amelyik az iskola udvarán járt” – fogalmazott az alpolgármester. Legutóbb áprilisban számoltunk be róla, hogy egy nagyvad súlyos károkat okozott egy zabolai gazdaságban, miután elpusztított egy csikót, öt juhot, egy kutyát és annak kölykeit. Azelőtt

néhány héttel egy másik példány három éjszakán keresztül visszajárt a faluba, és juhokat, valamint nyulakat ölt.

Utóbbit a térfigyelő kamerák is megörökítették: a felvételeken látszik, amint az állat ráérősen végigsétál a település utcáin. Jelenleg legalább

hét medvéről tudnak, amelyek bejárnak Zabolára.