Pártelnökként mondta el véleményét egy esetleges kisebbségi Grindeanu-kormányról Bolojan

Fotó: Gov.ro
A Nemzeti Liberális Pártnak (PNL) nem kellene támogatnia egy Sorin Grindeanu vezette kisebbségi kormányt – jelentette ki hétfő este Ilie Bolojan ügyvivő kormányfő.
2026. május 12., 09:282026. május 12., 09:28
2026. május 12., 09:292026. május 12., 09:29
A Digi24-ek nyilatkozó pártelnöktől azt kérdezték, hogy a parlament tagjaként megszavazná-e egy olyan szociáldemokrata (PSD) kisebbségi kormány beiktatását, amelyet Sorin Grindeanu irányítana.
Bolojan emlékeztetett, hogy a PNL már a bizalmatlansági indítvány elfogadása után ismét egyértelműen rögzítette:
„Nem szabad megismételni az előző választási ciklus hibáit, ezért a PNL-nek nem kellene támogatnia egy ilyen kormányfőt” – fogalmazott a politikus az Agerpres beszámolója szerint.
Szerinte a PSD jelenlegi vezetése eddig folyamatosan kibújt a felelősség alól, miután egy kritikus helyzetben megingatta Romániát.
„Nem egyik vagy másik politikusukról van szó, hanem a letagadhatatlan tényről: nem bízhatunk abban, hogy azt teszik, ami az országnak szükséges. (...)
– magyarázta.
Bolojan arról is beszélt, hogy a PNL-nek a parlamentben támogatnia kell a Románia érdekeit szolgáló közpolitikákat, függetlenül attól, hogy kormányon van-e vagy sem. Példaként említette az uniós források lehívásához szükséges mérföldkövek teljesítését, az ezekhez kapcsolódó törvényeket, kormányhatározatokat és más intézkedéseket, valamint a SAFE programot.
Arról a forgatókönyvről, hogy miniszterelnökként egy kisebbségi PNL-USR-RMDSZ-kormányt vezessen, Bolojan kijelentette:
„Mi nem futunk el a felelősség elől. Nem a miniszterelnök személye a legfontosabb szempont, bár természetesen nem mindegy, hogy kik kerülnek döntési pozícióba” – jegyezte meg.
Hozzátette, hogy nem térne ki a felelősség elől, ha ismét miniszterelnöknek jelölnék.
Folyamatosan az Ugron Gábor, Orbán Balázs, Farcád és Lejtő utcák házai között ólálkodott az elmúlt időszakban egy kifejlett medve, amelyet végül hétfőn este lőttek ki a vadászok a székelyudvarhelyi városvezetés utasítására.
Egyre több településen figyelmeztetik a lakókat lakott területre merészkedő medvék miatt Hargita megyében – az elmúlt napokban több udvarhelyszéki és gyergyóiszéki községben is Ro-Alert üzenetet küldtek.
Az SOS Románia parlamenti politikusai megkezdték az aláírásgyűjtést Nicuşor Dan elnök tisztségből való felfüggesztésének kezdeményezéséhez – jelentette be hétfő este a párt elnöke.
Folytatódnak kedd reggel a leendő miniszterek parlamenti bizottsági meghallgatásai, délután pedig megalakul a Tisza-kormány, majd összeül az Országgyűlés, és esküt tesznek a miniszterek.
Általában meleg időre, de ingadozó hőmérsékleti értékekre lehet számítani a következő két hétben, és ezen a héten esők is várhatók – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) május 11–24. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.
Székelyudvarhelyen és Maroshévízen is medvét láttak hétfőn este; mindkét esetben hívták a 112-t – tájékoztatott a Hargita megyei katasztrófavédelem.
Több mint 630 ezer eurót könyvelt el az RMDSZ tavaly tagdíjakból, adományokból és egyéb bevételekből a Hivatalos Közlönyben megjelent adatokat elemző Cotidianul szerint. Ehhez társul még több mint 11,5 millió euró, amelyet a Kormányfőtitkárságtól kaptak.
Előzetes letartóztatásba helyezték azt a 39 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy pénteken megölt egy 18 éves lányt egy perbáthidai kecskefarmon.
Rendszerváltásra van szükség a külhoni magyarsággal való kapcsolattartásban és a támogatási rendszerben egyaránt – erről beszélt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosa hétfőn Budapesten.
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök hétfőn kijelentette, közölte Sorin Grindeanu szociáldemokrata elnökkel, hogy véleménye szerint az elsődleges cél a koalíció helyreállítása.
szóljon hozzá!