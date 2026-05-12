Pártelnökként mondta el véleményét egy esetleges kisebbségi Grindeanu-kormányról Bolojan

A Nemzeti Liberális Pártnak (PNL) nem kellene támogatnia egy Sorin Grindeanu vezette kisebbségi kormányt – jelentette ki hétfő este Ilie Bolojan ügyvivő kormányfő.

A Digi24-ek nyilatkozó pártelnöktől azt kérdezték, hogy a parlament tagjaként megszavazná-e egy olyan szociáldemokrata (PSD) kisebbségi kormány beiktatását, amelyet Sorin Grindeanu irányítana. Bolojan emlékeztetett, hogy a PNL már a bizalmatlansági indítvány elfogadása után ismét egyértelműen rögzítette:

ebben az időszakban nem lép újra koalícióra a PSD-vel.

„Nem szabad megismételni az előző választási ciklus hibáit, ezért a PNL-nek nem kellene támogatnia egy ilyen kormányfőt” – fogalmazott a politikus az Agerpres beszámolója szerint. Szerinte a PSD jelenlegi vezetése eddig folyamatosan kibújt a felelősség alól, miután egy kritikus helyzetben megingatta Romániát. „Nem egyik vagy másik politikusukról van szó, hanem a letagadhatatlan tényről: nem bízhatunk abban, hogy azt teszik, ami az országnak szükséges. (...)

A választóknak joguk van megtudni, hogy milyen megoldásokat kínál a PSD”

– magyarázta. Bolojan arról is beszélt, hogy a PNL-nek a parlamentben támogatnia kell a Románia érdekeit szolgáló közpolitikákat, függetlenül attól, hogy kormányon van-e vagy sem. Példaként említette az uniós források lehívásához szükséges mérföldkövek teljesítését, az ezekhez kapcsolódó törvényeket, kormányhatározatokat és más intézkedéseket, valamint a SAFE programot. Arról a forgatókönyvről, hogy miniszterelnökként egy kisebbségi PNL-USR-RMDSZ-kormányt vezessen, Bolojan kijelentette:

ha a PSD nem tud kormányt alakítani, vagy elmenekül a felelősség elől, akkor a következő megoldás az lehet, hogy más pártok vállalják ezt a feladatot.