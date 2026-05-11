Kelemen Hunor szerint kisebbségi kormánnyal nem lehetne eredményesen kormányozni

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök hétfőn kijelentette, közölte Sorin Grindeanu szociáldemokrata elnökkel, hogy véleménye szerint az elsődleges cél a koalíció helyreállítása.
Kelemen a Grindeanuval folytatott megbeszélés végén nyilatkozott a parlamentben, rámutatva, véleménye szerint jelenleg ez lenne a legjobb megoldás, nyilván, ha lesz erre lehetőség, ha lesz egy olyan személy, aki tárgyalóasztalhoz tudja ültetni a feleket.
Az RMDSZ politikusa szerint az összes többi variáns kevésbé életképes, mivel a parlamentnek bizalmat kell szavaznia, és a másik három volt koalíciós párt egyaránt bizonyos feltételeket szabott meg.
– idézi Kelemen Hunort az Agerpres hírügynökség.
Hozzátette: Ilie Bolojan kormányfővel is szeretne tárgyalni, amikor alkalmas lesz.
Az újságírók azon kérdésére, hogy mennyi esélye van egy olyan kormány megalakításának, amelyben a PSD, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciója venne részt, és PNL és az USR ellenzékből támogatná, Kelemen azt mondta, hogy ez a lehetőség „teljesen irreális”.
„Jelenleg arra törekszünk, hogy újra létrehozzuk a többségi koalíciót. Többségre van szükség, mert ebben az időszakban kisebbségi kormánnyal lehetetlen kormányozni. Függetlenül attól, hogy ki tartozik ahhoz a kisebbségi kormányhoz, rengeteg kockázatnak van kitéve. Nem hozhat döntéseket, nem tud támogatást szerezni döntéseinek a parlamentben.
– magyarázta.
Hangsúlyozta, ő a régi koalíció újraalakítását szeretné egy olyan kormányfővel, akit minden fél elfogad, mert ez az egyetlen megoldás, amely rövid távon működni fog. Véleménye szerint jelenleg szinte lehetetlen egy olyan formát találni, amely hosszú távon, azaz 2028-ig működőképes lesz. Emiatt kénytelenek lesznek lépésről lépésre tervezni – tette hozzá.
Ilie Bolojan esetleges újbóli miniszterelnöki kinevezésével kapcsolatban Kelemen Hunor rámutatott, hogy meg kell vizsgálni, ez alkotmányosan lehetséges-e: „Ez alkotmányossági kérdés, és ezt meg kell vizsgálni – hogy lehetséges-e vagy sem, hiszen ezt a kormányt 281 szavazattal buktatták meg.
Tehát ebből a szempontból logikai és alkotmányossági probléma áll fenn. (...) A kormányfőt az államelnök fogja kijelölni”.
Kifejtette ugyanakkor: jó lenne, ha az új kormány beiktatása még május végén, június elején megtörténne, mivel van néhány célkitűzés az országos helyreállítási tervben, amit a kormány és a parlament is el kell fogadjon, különben „nagyon sok pénzt fogunk veszíteni”.
Kelemen Hunor ugyanakkor kizárta az előre hozott választásokat és egy technokrata kormány beiktatását a lehetőségek közül, mivel véleménye szerint sikerül majd egyezségre jutniuk a pártoknak.
