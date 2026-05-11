Kelemen Hunor szerint kisebbségi kormánnyal nem lehetne eredményesen kormányozni

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök hétfőn kijelentette, közölte Sorin Grindeanu szociáldemokrata elnökkel, hogy véleménye szerint az elsődleges cél a koalíció helyreállítása.

Kelemen a Grindeanuval folytatott megbeszélés végén nyilatkozott a parlamentben, rámutatva, véleménye szerint jelenleg ez lenne a legjobb megoldás, nyilván, ha lesz erre lehetőség, ha lesz egy olyan személy, aki tárgyalóasztalhoz tudja ültetni a feleket. Az RMDSZ politikusa szerint az összes többi variáns kevésbé életképes, mivel a parlamentnek bizalmat kell szavaznia, és a másik három volt koalíciós párt egyaránt bizonyos feltételeket szabott meg.

Ezért továbbra is szeretnék hinni abban, hogy még van egy kis remény, hogy újra létrehozzuk a koalíciót, de nyilván ez mindannyiunktól függ”

– idézi Kelemen Hunort az Agerpres hírügynökség. Hozzátette: Ilie Bolojan kormányfővel is szeretne tárgyalni, amikor alkalmas lesz. Az újságírók azon kérdésére, hogy mennyi esélye van egy olyan kormány megalakításának, amelyben a PSD, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciója venne részt, és PNL és az USR ellenzékből támogatná, Kelemen azt mondta, hogy ez a lehetőség „teljesen irreális". „Jelenleg arra törekszünk, hogy újra létrehozzuk a többségi koalíciót. Többségre van szükség, mert ebben az időszakban kisebbségi kormánnyal lehetetlen kormányozni. Függetlenül attól, hogy ki tartozik ahhoz a kisebbségi kormányhoz, rengeteg kockázatnak van kitéve. Nem hozhat döntéseket, nem tud támogatást szerezni döntéseinek a parlamentben.

Nem egy olyan időszak előtt állunk, amelyben egy kisebbségi kormány eredményeket tudna elérni”

– magyarázta. Hangsúlyozta, ő a régi koalíció újraalakítását szeretné egy olyan kormányfővel, akit minden fél elfogad, mert ez az egyetlen megoldás, amely rövid távon működni fog. Véleménye szerint jelenleg szinte lehetetlen egy olyan formát találni, amely hosszú távon, azaz 2028-ig működőképes lesz. Emiatt kénytelenek lesznek lépésről lépésre tervezni – tette hozzá. Ilie Bolojan esetleges újbóli miniszterelnöki kinevezésével kapcsolatban Kelemen Hunor rámutatott, hogy meg kell vizsgálni, ez alkotmányosan lehetséges-e: „Ez alkotmányossági kérdés, és ezt meg kell vizsgálni – hogy lehetséges-e vagy sem, hiszen ezt a kormányt 281 szavazattal buktatták meg.

Honnan lehet szerezni most 233 szavazatot, hogy visszahelyezzük ugyanazt a kormányt vagy ugyanazt a miniszterelnököt?