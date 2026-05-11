Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Kelemen Hunor szerint kisebbségi kormánnyal nem lehetne eredményesen kormányozni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök hétfőn kijelentette, közölte Sorin Grindeanu szociáldemokrata elnökkel, hogy véleménye szerint az elsődleges cél a koalíció helyreállítása.

Székelyhon

2026. május 11., 16:362026. május 11., 16:36

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Kelemen a Grindeanuval folytatott megbeszélés végén nyilatkozott a parlamentben, rámutatva, véleménye szerint jelenleg ez lenne a legjobb megoldás, nyilván, ha lesz erre lehetőség, ha lesz egy olyan személy, aki tárgyalóasztalhoz tudja ültetni a feleket.

Az RMDSZ politikusa szerint az összes többi variáns kevésbé életképes, mivel a parlamentnek bizalmat kell szavaznia, és a másik három volt koalíciós párt egyaránt bizonyos feltételeket szabott meg.

Idézet
Ezért továbbra is szeretnék hinni abban, hogy még van egy kis remény, hogy újra létrehozzuk a koalíciót, de nyilván ez mindannyiunktól függ”

– idézi Kelemen Hunort az Agerpres hírügynökség.

Hozzátette: Ilie Bolojan kormányfővel is szeretne tárgyalni, amikor alkalmas lesz.

Az újságírók azon kérdésére, hogy mennyi esélye van egy olyan kormány megalakításának, amelyben a PSD, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciója venne részt, és PNL és az USR ellenzékből támogatná, Kelemen azt mondta, hogy ez a lehetőség „teljesen irreális”.

Hirdetés

„Jelenleg arra törekszünk, hogy újra létrehozzuk a többségi koalíciót. Többségre van szükség, mert ebben az időszakban kisebbségi kormánnyal lehetetlen kormányozni. Függetlenül attól, hogy ki tartozik ahhoz a kisebbségi kormányhoz, rengeteg kockázatnak van kitéve. Nem hozhat döntéseket, nem tud támogatást szerezni döntéseinek a parlamentben.

Idézet
Nem egy olyan időszak előtt állunk, amelyben egy kisebbségi kormány eredményeket tudna elérni”

– magyarázta.

Hangsúlyozta, ő a régi koalíció újraalakítását szeretné egy olyan kormányfővel, akit minden fél elfogad, mert ez az egyetlen megoldás, amely rövid távon működni fog. Véleménye szerint jelenleg szinte lehetetlen egy olyan formát találni, amely hosszú távon, azaz 2028-ig működőképes lesz. Emiatt kénytelenek lesznek lépésről lépésre tervezni – tette hozzá.

Ilie Bolojan esetleges újbóli miniszterelnöki kinevezésével kapcsolatban Kelemen Hunor rámutatott, hogy meg kell vizsgálni, ez alkotmányosan lehetséges-e: „Ez alkotmányossági kérdés, és ezt meg kell vizsgálni – hogy lehetséges-e vagy sem, hiszen ezt a kormányt 281 szavazattal buktatták meg.

Idézet
Honnan lehet szerezni most 233 szavazatot, hogy visszahelyezzük ugyanazt a kormányt vagy ugyanazt a miniszterelnököt?

Tehát ebből a szempontból logikai és alkotmányossági probléma áll fenn. (...) A kormányfőt az államelnök fogja kijelölni”.

Kifejtette ugyanakkor: jó lenne, ha az új kormány beiktatása még május végén, június elején megtörténne, mivel van néhány célkitűzés az országos helyreállítási tervben, amit a kormány és a parlament is el kell fogadjon, különben „nagyon sok pénzt fogunk veszíteni”.

Kelemen Hunor ugyanakkor kizárta az előre hozott választásokat és egy technokrata kormány beiktatását a lehetőségek közül, mivel véleménye szerint sikerül majd egyezségre jutniuk a pártoknak.

Belföld Politika
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Áramszünet várható több településen is
Sok jó ember segített abban, hogy újra tető legyen a tűzkárosult férfi feje fölött
Kerekes Éva is kivette részét a Besztercei Gloria történelmi kupasikeréből
Orbán Anita: visszaépítjük Magyarország tekintélyét az EU-ban és a NATO-ban is
Csíkszentsimoni siker, pontosztozkodás Szentegyházán
Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
Áramszünet várható több településen is
Székelyhon

Áramszünet várható több településen is
Sok jó ember segített abban, hogy újra tető legyen a tűzkárosult férfi feje fölött
Székelyhon

Sok jó ember segített abban, hogy újra tető legyen a tűzkárosult férfi feje fölött
Kerekes Éva is kivette részét a Besztercei Gloria történelmi kupasikeréből
Székely Sport

Kerekes Éva is kivette részét a Besztercei Gloria történelmi kupasikeréből
Orbán Anita: visszaépítjük Magyarország tekintélyét az EU-ban és a NATO-ban is
Krónika

Orbán Anita: visszaépítjük Magyarország tekintélyét az EU-ban és a NATO-ban is
Csíkszentsimoni siker, pontosztozkodás Szentegyházán
Székely Sport

Csíkszentsimoni siker, pontosztozkodás Szentegyházán
Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
Nőileg

Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 11., hétfő

Tarr Zoltán: rendszerváltásra van szükség a magyarságpolitikában

Rendszerváltásra van szükség a külhoni magyarsággal való kapcsolattartásban és a támogatási rendszerben egyaránt – erről beszélt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosa hétfőn Budapesten.

Tarr Zoltán: rendszerváltásra van szükség a magyarságpolitikában
Tarr Zoltán: rendszerváltásra van szükség a magyarságpolitikában
2026. május 11., hétfő

Tarr Zoltán: rendszerváltásra van szükség a magyarságpolitikában
Hirdetés
2026. május 11., hétfő

Politikai források: csütörtökön kezdődnek a kormányalakítási tárgyalások

Nicușor Dan államelnök csütörtökön és pénteken hivatalos tanácskozásra várja kormányalakítás céljából a parlamenti pártokat – nyilatkozták hétfőn politikai források.

Politikai források: csütörtökön kezdődnek a kormányalakítási tárgyalások
Politikai források: csütörtökön kezdődnek a kormányalakítási tárgyalások
2026. május 11., hétfő

Politikai források: csütörtökön kezdődnek a kormányalakítási tárgyalások
2026. május 11., hétfő

Gyorshajtás, alkohol és hamis jogosítvány miatt intézkedtek a közlekedésrendészek

Több ittas sofőrt, jogosítvány nélkül vezető autóst és egy feltételezhetően hamis jogosítvánnyal közlekedő sofőrt is kiszűrtek a rendőrök a hétvégi ellenőrzések során Hargita megyében.

Gyorshajtás, alkohol és hamis jogosítvány miatt intézkedtek a közlekedésrendészek
Gyorshajtás, alkohol és hamis jogosítvány miatt intézkedtek a közlekedésrendészek
2026. május 11., hétfő

Gyorshajtás, alkohol és hamis jogosítvány miatt intézkedtek a közlekedésrendészek
2026. május 11., hétfő

PSD-RMDSZ kisebbségi kormány is szóba jöhet Sorin Grindeanu szerint

A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu hétfőn kijelentette, hogy inkább egy stabil, mintsem vészmegoldásként gyorsan összerakott kormányt szeretne, még akkor is, ha ez egy héttel meghosszabbítja a tárgyalásokat.

PSD-RMDSZ kisebbségi kormány is szóba jöhet Sorin Grindeanu szerint
PSD-RMDSZ kisebbségi kormány is szóba jöhet Sorin Grindeanu szerint
2026. május 11., hétfő

PSD-RMDSZ kisebbségi kormány is szóba jöhet Sorin Grindeanu szerint
Hirdetés
2026. május 11., hétfő

Politikusa szerint a PSD elfogadna egy technokrata miniszterelnököt is

Daniel Zamfir hétfőn kijelentette, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) kész vállalni a kormányzást akár saját miniszterelnökkel, akár egy másik koalíciós párt által jelölt kormányfővel, de egy technokrata miniszterelnök lehetőségét sem zárja ki.

Politikusa szerint a PSD elfogadna egy technokrata miniszterelnököt is
Politikusa szerint a PSD elfogadna egy technokrata miniszterelnököt is
2026. május 11., hétfő

Politikusa szerint a PSD elfogadna egy technokrata miniszterelnököt is
2026. május 11., hétfő

Pogány Induló lesz a Besúgó-sorozat készítője új filmjének főszereplője

Pogány Induló, azaz Szirmai Marcell alakítja az Egyke, Szentgyörgyi Bálint első mozifilmje címszerepét. A besúgó című sorozattal ismertté vált rendező alkotása a Nemzeti Filmintézet (NFI) támogatásával készül.

Pogány Induló lesz a Besúgó-sorozat készítője új filmjének főszereplője
Pogány Induló lesz a Besúgó-sorozat készítője új filmjének főszereplője
2026. május 11., hétfő

Pogány Induló lesz a Besúgó-sorozat készítője új filmjének főszereplője
2026. május 11., hétfő

Az új egészségügyi miniszter tanácsadója lesz a Nobel-díjas Karikó Katalin

Alapvetően más szemléletet és évente 500 milliárd forint pluszforrást ígért az egészségügyben Hegedűs Zsolt, leendő egészségügyi miniszter az Országgyűlés egészségügyi bizottságában. Ugyanakkor Karikó Katalint felkérte tanácsadójának.

Az új egészségügyi miniszter tanácsadója lesz a Nobel-díjas Karikó Katalin
Az új egészségügyi miniszter tanácsadója lesz a Nobel-díjas Karikó Katalin
2026. május 11., hétfő

Az új egészségügyi miniszter tanácsadója lesz a Nobel-díjas Karikó Katalin
Hirdetés
2026. május 11., hétfő

Tarr Zoltán azt ígéri, hogy módosítani fogják a magyar választási törvény nemzetiségekre vonatkozó részét

A választási törvény nemzetiségekre vonatkozó részének módosítását, valamint a nemzetiségi oktatás támogatását ígérte Tarr Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosa kinevezése előtti meghallgatásán.

Tarr Zoltán azt ígéri, hogy módosítani fogják a magyar választási törvény nemzetiségekre vonatkozó részét
Tarr Zoltán azt ígéri, hogy módosítani fogják a magyar választási törvény nemzetiségekre vonatkozó részét
2026. május 11., hétfő

Tarr Zoltán azt ígéri, hogy módosítani fogják a magyar választási törvény nemzetiségekre vonatkozó részét
2026. május 11., hétfő

Mérséklik az alintézmények kiadásait, de 73 millió lej jut beruházásokra Székelyudvarhelyen

Elfogadták hétfőn Székelyudvarhely költségvetését. Az önkormányzat 73 millió lejt fordít beruházásokra, miközben a működési költségeket és az alintézmények kiadásait igyekeztek mérsékelni. Rossz hír, hogy leépítésekre is számítani kell.

Mérséklik az alintézmények kiadásait, de 73 millió lej jut beruházásokra Székelyudvarhelyen
Mérséklik az alintézmények kiadásait, de 73 millió lej jut beruházásokra Székelyudvarhelyen
2026. május 11., hétfő

Mérséklik az alintézmények kiadásait, de 73 millió lej jut beruházásokra Székelyudvarhelyen
2026. május 11., hétfő

Politikai források: az RMDSZ-szel is egyeztet a parlamentben a PSD

Egy új parlamenti többség kialakításáról egyeztet hétfőn a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu az RMDSZ-szel, a nemzeti kisebbségek frakciójával és a függetlenekkel. Politikai források szerint a találkozót a parlamentben tartják.

Politikai források: az RMDSZ-szel is egyeztet a parlamentben a PSD
Politikai források: az RMDSZ-szel is egyeztet a parlamentben a PSD
2026. május 11., hétfő

Politikai források: az RMDSZ-szel is egyeztet a parlamentben a PSD
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!