Az ütközés pillanata és ami azután történik – közzétették a súlyos motorosbalesetről készült videót

Közzétették azt a térfigyelő kamerás felvételt, amelyen a pénteki biharszentandrási motorosbaleset látható, illetve az ütközést követő cselekedetek – és pontosan erre irányítva a figyelmet osztották meg a videót.

A motorosbalesetek után rendkívül körültekintően kell eljárni az elsősegéllyel, az avatatlan, akár egyemberes beavatkozás szinte teljesen ellenjavallott. Sarkalatos pont a bukósisak levétele, az Ebihoreanul portálnak nyilatkozó dr. Hadrian Borcea Bihar megyei SMURD-vezető szerint csak képzett személyek távolíthatják el, mentősök vagy olyan emberek, akik erre speciális képzést kaptak.

Ne próbáljuk meg levenni a sisakot, ezt legalább két embernek kell csinálnia, akik tudják, hogyan kell eljárni ilyen esetben

– jelentette ki határozottan az orvos.

De úgy általában az áldozat fejét sem szabad mozgatni, nem szabad felemelni, testét arrébb húzni. Amit tehetünk különösebb képzettség nélkül, hogy biztosítjuk a helyszínt, azonnal hívjuk a 112-t, beszélünk az áldozattal, illetve követjük a mentősök utasításait.

A felvételen látható baleset egyébként pénteken este történt Biharszentandráson, a rendőrségi jelentés szerint egy 57 éves, nagyváradi nő egy kereszteződésben nem adott elsőbbséget egy 17 éves motorkerékpárosnak. Az ütközés következtében a fiatal a földre zuhant, és súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

A fiatal a kismotorra érvényes jogosítvánnyal rendelkezik, a vizsgálatok szerint sem az autót vezető nő, sem a motoros nem állt alkohol befolyása alatt. A kivizsgálást folytatják.

A térfigyelő kamerás felvétel az Info Trafic Romania Facebook-oldalon megtekinthető. Figyelem! A nyugalom megzavarására alkalmas felvétel.