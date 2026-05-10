Az ütközés pillanata és ami azután történik – közzétették a súlyos motorosbalesetről készült videót

A férfi kissé arrébb húzza a sérültet, aztán abbahagyja a mozgatását

A férfi kissé arrébb húzza a sérültet, aztán abbahagyja a mozgatását

Fotó: Info Trafic Romania/Facebook

Közzétették azt a térfigyelő kamerás felvételt, amelyen a pénteki biharszentandrási motorosbaleset látható, illetve az ütközést követő cselekedetek – és pontosan erre irányítva a figyelmet osztották meg a videót.

2026. május 10., 17:58

2026. május 10., 18:012026. május 10., 18:01

A motorosbalesetek után rendkívül körültekintően kell eljárni az elsősegéllyel, az avatatlan, akár egyemberes beavatkozás szinte teljesen ellenjavallott. Sarkalatos pont a bukósisak levétele, az Ebihoreanul portálnak nyilatkozó dr. Hadrian Borcea Bihar megyei SMURD-vezető szerint csak képzett személyek távolíthatják el, mentősök vagy olyan emberek, akik erre speciális képzést kaptak.

Idézet
Ne próbáljuk meg levenni a sisakot, ezt legalább két embernek kell csinálnia, akik tudják, hogyan kell eljárni ilyen esetben

– jelentette ki határozottan az orvos.

De úgy általában az áldozat fejét sem szabad mozgatni, nem szabad felemelni, testét arrébb húzni. Amit tehetünk különösebb képzettség nélkül, hogy biztosítjuk a helyszínt, azonnal hívjuk a 112-t, beszélünk az áldozattal, illetve követjük a mentősök utasításait.

A felvételen látható baleset egyébként pénteken este történt Biharszentandráson, a rendőrségi jelentés szerint egy 57 éves, nagyváradi nő egy kereszteződésben nem adott elsőbbséget egy 17 éves motorkerékpárosnak. Az ütközés következtében a fiatal a földre zuhant, és súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

A fiatal a kismotorra érvényes jogosítvánnyal rendelkezik, a vizsgálatok szerint sem az autót vezető nő, sem a motoros nem állt alkohol befolyása alatt. A kivizsgálást folytatják.

A térfigyelő kamerás felvétel az Info Trafic Romania Facebook-oldalon megtekinthető. Figyelem! A nyugalom megzavarására alkalmas felvétel.

2026. május 10., vasárnap

GTA VI – még mindig sok a kérdőjel a világ legjobban várt videójátéka körül

Több mint egy éve jött ki az utolsó előzetes, azóta tulajdonképpen nem jelent meg hivatalos információ róla. Mit lehet tudni a jelen állás szerint november 19-én érkező GTA VI-ról? Képbehozó.

2026. május 10., vasárnap

Korondi Csiga-domb: a székely gyémánt szülőhelye | Erdély kincsei

Ritka, ősi, de jelenleg is élő geológiai különlegesség rejtőzik Korond határában, az országút szomszédságában: a Csiga-domb. Itt a mélyből feltörő sós, szénsavas víz ma is aragonitkristályokat épít, rétegről rétegre.

Harminc mentőautót küldtek ki a tömeges ételmérgezéshez, megvan az első tetemes bírság

Több tucatnyian kerültek kórházba egy Dâmbovița megyei étteremben tartott eseményről ételmérgezésre utaló tünetekkel a vasárnapra virradó éjszaka.

Aszfaltozás miatt kell forgalomkorlátozásokra számítani Székelyudvarhelyen

Aszfaltozási munkálatok kezdődnek hétfőn Székelyudvarhelyen, az Orbán Balázs utcában hétfőtől. A következő napokban jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani az érintett útszakaszokon.

2026. május 10., vasárnap

Mélyalvási időszakban jött a hónap eddigi legerősebb földrengése

A Richter-skála szerint 3,6-os erősségű földrengés történt vasárnap 1 óra 50 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

2026. május 09., szombat

Irányított roncsautóprogram: idén egyes márkák előnyt fognak élvezni

Közvitára bocsátotta a környezetvédelmi minisztérium a Környezetvédelmi Alapkezelő (AFM) 2026-os költségvetéséről szóló határozattervezetet – közölte szombaton Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter.

2026. május 09., szombat

Öt megye rendőrei ellenőriznek vasárnap a 15-ös országúton

Összehangolt közlekedésbiztonsági akciót tart a 15-ös országúton vasárnap a rendőrség. Érdemes lesz vigyázni a forgalmas útvonalon, amely áthalad Maros megyén, és Hargita megye északi részét is érinti.

2026. május 09., szombat

Medvetámadás áldozata lehetett a holtan talált nő

Medvetámadás áldozata lehetett egy nő, akinek a Beszterce-Naszód megyei Telcs község területén találták meg a holttestét pénteken.

2026. május 09., szombat

Székely himnusz az Országgyűlés alakuló ülésén

Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az Országgyűlés szombaton Magyarországon.

2026. május 09., szombat

Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert

Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az Országgyűlés alakuló ülésén szombaton.

