Az ütközés pillanata és ami azután történik – közzétették a súlyos motorosbalesetről készült videót

A férfi kissé arrébb húzza a sérültet, aztán abbahagyja a mozgatását
Fotó: Info Trafic Romania/Facebook
Közzétették azt a térfigyelő kamerás felvételt, amelyen a pénteki biharszentandrási motorosbaleset látható, illetve az ütközést követő cselekedetek – és pontosan erre irányítva a figyelmet osztották meg a videót.
2026. május 10., 17:582026. május 10., 17:58
A motorosbalesetek után rendkívül körültekintően kell eljárni az elsősegéllyel, az avatatlan, akár egyemberes beavatkozás szinte teljesen ellenjavallott. Sarkalatos pont a bukósisak levétele, az Ebihoreanul portálnak nyilatkozó dr. Hadrian Borcea Bihar megyei SMURD-vezető szerint csak képzett személyek távolíthatják el, mentősök vagy olyan emberek, akik erre speciális képzést kaptak.
– jelentette ki határozottan az orvos.
De úgy általában az áldozat fejét sem szabad mozgatni, nem szabad felemelni, testét arrébb húzni. Amit tehetünk különösebb képzettség nélkül, hogy biztosítjuk a helyszínt, azonnal hívjuk a 112-t, beszélünk az áldozattal, illetve követjük a mentősök utasításait.
A felvételen látható baleset egyébként pénteken este történt Biharszentandráson, a rendőrségi jelentés szerint egy 57 éves, nagyváradi nő egy kereszteződésben nem adott elsőbbséget egy 17 éves motorkerékpárosnak. Az ütközés következtében a fiatal a földre zuhant, és súlyos sérülésekkel szállították kórházba.
A fiatal a kismotorra érvényes jogosítvánnyal rendelkezik, a vizsgálatok szerint sem az autót vezető nő, sem a motoros nem állt alkohol befolyása alatt. A kivizsgálást folytatják.
A térfigyelő kamerás felvétel az Info Trafic Romania Facebook-oldalon megtekinthető. Figyelem! A nyugalom megzavarására alkalmas felvétel.
