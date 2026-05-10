Sok jó ember segített abban, hogy újra tető legyen a tűzkárosult férfi feje fölött

Még pár hónap, és végre hazatérhet Aczél Csaba, akinek háza szilveszter előtt néhány nappal vált lakhatatlanná egy tűzeset következtében. A torjai férfit erős közösség támogatta végig ezen a nehéz, ugyanakkor tanulságos időszakon.

Aczél Csaba élete fenekestül felfordult tavaly év végén. December 27-én este egy ismerősével beszélgetett a nappalijában, amikor hirtelen elment az áram. Ekkor a férfi kiment a ház elé, hogy ellenőrizze, máshol is megszakadt-e az áramszolgáltatás, de amint kiért, egy hatalmas robbanást hallott, és máris lángba borult a ház.

A tetőtér megsemmisült, beleértve a kislánya szobáját is, de a ház földszintje is lakhatatlanná vált az oltás következtében. A tűz valószínűleg az egyik szoba kandallójából indult.

Jó szándékú emberek nélkül nem sikerült volna

A férfi elmondása szerint a szerencsétlenséget követő napokban, hetekben rengetegen melléálltak. Magánemberek, vállalkozók, nemcsak Torjáról, hanem a környező településekről, sőt a határon túlról is. Öt hónappal a tűz után az építkezés lendületet vett: újraépült a tetőtér, új cserepek és csatorna került a házra. Ami ennél is fontosabb, hogy új, a korábbinál minőségibb fűtésrendszer került a házba. Tudatosan fordított erre nagyobb összeget, mert a történtek rávilágítottak arra, hogy a biztonság a legfontosabb. Mint fogalmazott,