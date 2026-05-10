Sok jó ember segített abban, hogy újra tető legyen a tűzkárosult férfi feje fölött

Szilveszter előtt néhány nappal maradt otthon nélkül az édesapa
Fotó: Aczél Csaba személyes archívuma
Még pár hónap, és végre hazatérhet Aczél Csaba, akinek háza szilveszter előtt néhány nappal vált lakhatatlanná egy tűzeset következtében. A torjai férfit erős közösség támogatta végig ezen a nehéz, ugyanakkor tanulságos időszakon.
Aczél Csaba élete fenekestül felfordult tavaly év végén. December 27-én este egy ismerősével beszélgetett a nappalijában, amikor hirtelen elment az áram. Ekkor a férfi kiment a ház elé, hogy ellenőrizze, máshol is megszakadt-e az áramszolgáltatás, de amint kiért, egy hatalmas robbanást hallott, és máris lángba borult a ház.
A tetőtér megsemmisült, beleértve a kislánya szobáját is, de a ház földszintje is lakhatatlanná vált az oltás következtében. A tűz valószínűleg az egyik szoba kandallójából indult.
A férfi elmondása szerint a szerencsétlenséget követő napokban, hetekben rengetegen melléálltak. Magánemberek, vállalkozók, nemcsak Torjáról, hanem a környező településekről, sőt a határon túlról is. Öt hónappal a tűz után az építkezés lendületet vett: újraépült a tetőtér, új cserepek és csatorna került a házra. Ami ennél is fontosabb, hogy új, a korábbinál minőségibb fűtésrendszer került a házba. Tudatosan fordított erre nagyobb összeget, mert a történtek rávilágítottak arra, hogy a biztonság a legfontosabb. Mint fogalmazott,
Az építkezés nagyon sok pénzbe kerül, és bár a költségek egy részét sikerült saját megtakarításokból fedezni, a közösség segítsége nélkül nem sikerült volna ilyen tempóban haladni a munkával.
Három héttel ezelőtt így nézett ki a szeretett otthon
Fotó: Aczél Csaba személyes archívuma
„Nem tudom eléggé megköszönni az embereknek. Segítettek rokonok, barátok, szomszédok, ismerősök itthonról és külföldről is. Ez is adott egy motivációt, hogy ne adjam fel, mert
– nyilatkozott a Székelyhonnak Aczél Csaba. Szerinte a siker mögött csodálatra méltó összefogás áll: a közösségi médiában meghirdetett adománygyűjtés és a portálunkon megjelent cikk messzire vitte a hírt, az emberek pedig gyorsan cselekedtek. Nehéz időkben is pénzükkel, idejükkel és erejükkel támogatták a kezdeményezést, hogy egy bajba jutott embertársuk ne maradjon magára.
Újra tető fedi a házat. Aczél Csaba minden embernek köszönetet mond, aki ebben az időszakban mellette volt és van
Fotó: Aczél Csaba személyes archívuma
Most, hogy a tető a helyére került, elkezdték a belső munkálatokat is, egy szoba mennyezete már elkészült. Ha minden jól megy, akkor nyár közepére, legkésőbb végére a földszintet lakhatóvá teszik, és végre vissza tud költözni az ideiglenes lakhelyéről a saját otthonába.
Háromszék magyar tannyelvű középiskoláiban a ballagási szezon két hétvégére korlátozódik.
Sepsiszentgyörgy önkormányzata meghirdette a 2026-os évre szóló vissza nem térítendő támogatási programjait.
Sikerült túlélnie egy medvetámadást egy zágonbárkányi férfinek, sebei nem életveszélyesek. Az eset péntek délután történt a falu közelében.
Tizedjére rendezték meg a háromszéki motoros egyesületek és klubok a figyelemfelhívó szezonnyitó felvonulást, amellyel azt szeretnék tudatosítani a járművezetőkben, hogy a motorosokra fokozottan vigyázni kell a forgalomban.
Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) sárga jelzésű figyelmeztetést adott ki több erdélyi folyó vízgyűjtő medencéjére, amelyek Székelyföld egyes folyóira is érvényesek. A Nagy-Küküllő, az Olt és a Tatros folyókat is érinti.
Terjed a Gondosóra-program: Sepsiszentgyörgy után más településekre is igénylik, miközben a szolgáltatást egyre több idős és pszichés problémával küzdő ember veszi igénybe. A készülék nem csak vészhelyzetben segít.
Sokan várják, hogy elkészüljön a Bodoki-tetőhöz közeli panorámakabin, de egyelőre nyoma sincs az építkezésnek. Mint megtudtuk, az elemeket már készíti a kivitelező, de idén nyáron még nem csodálhatjuk meg a tájat a háromszintes kilátóról.
Jelentős támogatást nyert hivatalainak digitalizálására tizenkét háromszéki önkormányzat, közöttük két város: Kézdivásárhely és Barót. A polgármesteri hivatalok mobilalkalmazásokkal és mesterséges intelligenciával gyorsítják fel az ügyintézést.
Vízkimaradás lesz Kézdivásárhely teljes területén vasárnap, ugyanis megsérült a város egyik fővezetéke – olvasható a Hydrokov tájékoztatásában.
A kézdivásárhelyi diáknapozókat ért éles kritikák miatt különösen nagy figyelem irányul a háromszéki középiskolásokra. Az idei évben a megyei tanács is a diákokra fókuszál, és igényre szabott programokkal nyújt támogatást, útmutatást a fiataloknak.
szóljon hozzá!