Sok jó ember segített abban, hogy újra tető legyen a tűzkárosult férfi feje fölött

Szilveszter előtt néhány nappal maradt otthon nélkül az édesapa • Fotó: Aczél Csaba személyes archívuma

Szilveszter előtt néhány nappal maradt otthon nélkül az édesapa

Fotó: Aczél Csaba személyes archívuma

Még pár hónap, és végre hazatérhet Aczél Csaba, akinek háza szilveszter előtt néhány nappal vált lakhatatlanná egy tűzeset következtében. A torjai férfit erős közösség támogatta végig ezen a nehéz, ugyanakkor tanulságos időszakon.

2026. május 10., 18:562026. május 10., 18:56

Aczél Csaba élete fenekestül felfordult tavaly év végén. December 27-én este egy ismerősével beszélgetett a nappalijában, amikor hirtelen elment az áram. Ekkor a férfi kiment a ház elé, hogy ellenőrizze, máshol is megszakadt-e az áramszolgáltatás, de amint kiért, egy hatalmas robbanást hallott, és máris lángba borult a ház.

A tetőtér megsemmisült, beleértve a kislánya szobáját is, de a ház földszintje is lakhatatlanná vált az oltás következtében. A tűz valószínűleg az egyik szoba kandallójából indult.

Jó szándékú emberek nélkül nem sikerült volna

A férfi elmondása szerint a szerencsétlenséget követő napokban, hetekben rengetegen melléálltak. Magánemberek, vállalkozók, nemcsak Torjáról, hanem a környező településekről, sőt a határon túlról is. Öt hónappal a tűz után az építkezés lendületet vett: újraépült a tetőtér, új cserepek és csatorna került a házra. Ami ennél is fontosabb, hogy új, a korábbinál minőségibb fűtésrendszer került a házba. Tudatosan fordított erre nagyobb összeget, mert a történtek rávilágítottak arra, hogy a biztonság a legfontosabb. Mint fogalmazott,

most már sokkal nagyobb figyelmet szán a megelőzésre, a megfelelő kéményrendszerre, és annak karbantartására.

Az építkezés nagyon sok pénzbe kerül, és bár a költségek egy részét sikerült saját megtakarításokból fedezni, a közösség segítsége nélkül nem sikerült volna ilyen tempóban haladni a munkával.

„Nem tudom eléggé megköszönni az embereknek. Segítettek rokonok, barátok, szomszédok, ismerősök itthonról és külföldről is. Ez is adott egy motivációt, hogy ne adjam fel, mert

akkora erőt adtak, hogy az hihetetlen”

– nyilatkozott a Székelyhonnak Aczél Csaba. Szerinte a siker mögött csodálatra méltó összefogás áll: a közösségi médiában meghirdetett adománygyűjtés és a portálunkon megjelent cikk messzire vitte a hírt, az emberek pedig gyorsan cselekedtek. Nehéz időkben is pénzükkel, idejükkel és erejükkel támogatták a kezdeményezést, hogy egy bajba jutott embertársuk ne maradjon magára.

Most, hogy a tető a helyére került, elkezdték a belső munkálatokat is, egy szoba mennyezete már elkészült. Ha minden jól megy, akkor nyár közepére, legkésőbb végére a földszintet lakhatóvá teszik, és végre vissza tud költözni az ideiglenes lakhelyéről a saját otthonába.

Ballagási ünnepségek rendje Háromszéken

Több mint 700 ezer lejes kerettel hirdette meg 2026-os pályázatait Sepsiszentgyörgy

Medve támadott meg egy zágonbárkányi férfit

Erős közösségben sérülékeny emberek

Lehetséges áradásokra figyelmeztetnek

Távol a család, de közel a segítség: egyre többen kérik a gondosórát

Mintha legóznának: darabonként szállítják fel a futurisztikus kilátó elemeit a Bodoki-havasra

Munkába állítják a mesterséges intelligenciát a háromszéki polgármesteri hivataloknál

Kézdivásárhely teljes területén elzárják a vizet vasárnap éjszaka

Nagy figyelem irányul a háromszéki középiskolás diákokra

