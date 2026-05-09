Mintha legóznának: darabonként szállítják fel a futurisztikus kilátó elemeit a Bodoki-havasra

A tervezett panorámakabin menedéket nyújt, tetejéről pazar kilátás nyílik a tájra • Fotó: Kovászna Megye Tanácsa

Sokan várják, hogy elkészüljön a Bodoki-tetőhöz közeli panorámakabin, de egyelőre nyoma sincs az építkezésnek. Mint megtudtuk, az elemeket már készíti a kivitelező, de idén nyáron még nem csodálhatjuk meg a tájat a háromszintes kilátóról.

Farkas Orsolya

2026. május 09., 08:582026. május 09., 08:58

A Bodoki-hegység közel 1200 méteres csúcsáról tiszta időben a Kárpátkanyar legszebb hegyei tárulnak a látogatók elé. A csúcshoz közeli kilátó megvalósíthatósági tanulmánya már 2023-ban megszületett, majd 2024-ben sikerült európai uniós támogatást szerezni a beruházásra.

Több versenytárgyalást követően végül 2025-ben választották ki a kivitelezőt, egy marosvásárhelyi céget. Bár a munkálatok befejezési határideje idén november, a helyszínen egyelőre semmi nem utal arra, hogy elkezdődött volna az építkezés.

Külön készítik el az elemeket

A multifunkcionális kilátó elemeit műhelyben készíti el a kivitelező, a munka már folyamatban van – árulta el a Székelyhon érdeklődésére Henning László, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke. Azt is mondhatnánk, hogy

az építő legóként rakja össze a fa- és fémszerkezetű menedéket,

de nem lesz könnyű dolga, hiszen az építmény külalakja egyedi, már-már futurisztikus kinézetű, és három szintből fog állni. Amint a kilátó elemei elkészülnek, felszállítják azokat a Bodoki-tetőre, és az addigra kiöntött alapon elkezdik összeszerelni a tornyot.

Az építmény elemeit műhelyben készítik el, és a Bodoki-tetőhöz közel szerelik össze • Fotó: Kovászna Megye Tanácsa Galéria

A csúcsot több településről is meg lehet közelíteni, a leggyakrabban használt útvonal azonban Bodok településről vezet, innen a kirándulók gyalog, illetve terepjárókkal mennek fel a tetőre.

Az autókat a jövőben egy parkolóban kell hagyni és gyalogosan felmenni a csúcsra.

Bizonyos periódusokban, például amikor huzamosabb ideig esik, a földút romlik, de a sepsibodoki önkormányzat rendszeresen javítja, és a későbbiekben is felelni fog azért, hogy járható legyen az út havasokig nyúló része. Az alelnök szerint a szakemberek itt viszik majd fel a szükséges elemeket és építkezési anyagokat.

A bodoki kilátó megközelítése

A kilátó megépítésére a Regionális Operatív Program keretében 1,5 millió lejre pályázott az önkormányzat. Sikeres versenytárgyalást követően tavaly novemberben kötötték meg a kivitelezési szerződést, a marosvásárhelyi Constrall Construct Kft. egy év alatt kell befejezze a munkát.

Tiszta időben megcsodálhatók a Kárpátkanyar legszebb hegyei • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Henning László szerint a határidő tartható, tehát őszre már állni fog az építmény, és

a tetejéről meg lehet csodálni az egyedülálló panorámát: csaknem egész Háromszéket, sőt a Csukás-hegységet, a Bodzai-havasokat, a Bucsecs vonulatát, a Királykőt és a Fogarasi-havasokat is, amikor tiszta az idő.

A panorámakabint 1190 méter magasságban építik: a földszinten bejárat, az első emeleten menedékhely, a másodikon pedig kilátó lesz. Az épületet villámhárítóval, napelemekkel és a hegyi menedékházakra jellemző egyszerű bútorokkal szerelik fel. Ugyanakkor a pályázat tartalmazza többek között

  • három, hivatalosan jelzett hegyi túraútvonal digitalizálását,

  • helyi gasztropontok megnyitását,

  • és idegenvezetői tevékenységek elindítását ösztönző képzések megszervezését.

A Bodoki-tetőt tavasszal hóvirágmező borítja, a csúcspontot kő jelzi • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

A hegyimentő-központ csaknem tíz évvel ezelőtt jelölte ki a Bodoki-havasok teljes turistaútvonalát. A páratlan kilátást nyújtó csúcs megközelíthető gyalog szinte minden környező településről: Bálványosról, Torjáról, Felsőcsernátonból, Dálnokról, Maksáról, Angyalosról, Gidófalváról, Sepsibodokról, Oltszemről, Málnásról és Mikóújfaluból is. 2018-ban menedékházat is építettek 1044 méter magasan, a csúcstól nem messze.

Kilátót és panorámakabint álmodtak a Bodoki-havasra
Kilátót és panorámakabint álmodtak a Bodoki-havasra

Megnövelheti a hegyi túrázók számát az a kilátó, amelyet a Bodok-hegység 1194 méter magas csúcsára, a Bodoki-havasra építenek. A nem mindennapi formájú építmény és az onnan nyíló panoráma együtt csodálatos élményt kínál majd.

