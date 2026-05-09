Mintha legóznának: darabonként szállítják fel a futurisztikus kilátó elemeit a Bodoki-havasra

A tervezett panorámakabin menedéket nyújt, tetejéről pazar kilátás nyílik a tájra
Fotó: Kovászna Megye Tanácsa
Sokan várják, hogy elkészüljön a Bodoki-tetőhöz közeli panorámakabin, de egyelőre nyoma sincs az építkezésnek. Mint megtudtuk, az elemeket már készíti a kivitelező, de idén nyáron még nem csodálhatjuk meg a tájat a háromszintes kilátóról.
A Bodoki-hegység közel 1200 méteres csúcsáról tiszta időben a Kárpátkanyar legszebb hegyei tárulnak a látogatók elé. A csúcshoz közeli kilátó megvalósíthatósági tanulmánya már 2023-ban megszületett, majd 2024-ben sikerült európai uniós támogatást szerezni a beruházásra.
Több versenytárgyalást követően végül 2025-ben választották ki a kivitelezőt, egy marosvásárhelyi céget. Bár a munkálatok befejezési határideje idén november, a helyszínen egyelőre semmi nem utal arra, hogy elkezdődött volna az építkezés.
A multifunkcionális kilátó elemeit műhelyben készíti el a kivitelező, a munka már folyamatban van – árulta el a Székelyhon érdeklődésére Henning László, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke. Azt is mondhatnánk, hogy
de nem lesz könnyű dolga, hiszen az építmény külalakja egyedi, már-már futurisztikus kinézetű, és három szintből fog állni. Amint a kilátó elemei elkészülnek, felszállítják azokat a Bodoki-tetőre, és az addigra kiöntött alapon elkezdik összeszerelni a tornyot.
Az építmény elemeit műhelyben készítik el, és a Bodoki-tetőhöz közel szerelik össze
Fotó: Kovászna Megye Tanácsa
A csúcsot több településről is meg lehet közelíteni, a leggyakrabban használt útvonal azonban Bodok településről vezet, innen a kirándulók gyalog, illetve terepjárókkal mennek fel a tetőre.
Bizonyos periódusokban, például amikor huzamosabb ideig esik, a földút romlik, de a sepsibodoki önkormányzat rendszeresen javítja, és a későbbiekben is felelni fog azért, hogy járható legyen az út havasokig nyúló része. Az alelnök szerint a szakemberek itt viszik majd fel a szükséges elemeket és építkezési anyagokat.
A kilátó megépítésére a Regionális Operatív Program keretében 1,5 millió lejre pályázott az önkormányzat. Sikeres versenytárgyalást követően tavaly novemberben kötötték meg a kivitelezési szerződést, a marosvásárhelyi Constrall Construct Kft. egy év alatt kell befejezze a munkát.
Tiszta időben megcsodálhatók a Kárpátkanyar legszebb hegyei
Fotó: Tuchiluș Alex
Henning László szerint a határidő tartható, tehát őszre már állni fog az építmény, és
A panorámakabint 1190 méter magasságban építik: a földszinten bejárat, az első emeleten menedékhely, a másodikon pedig kilátó lesz. Az épületet villámhárítóval, napelemekkel és a hegyi menedékházakra jellemző egyszerű bútorokkal szerelik fel. Ugyanakkor a pályázat tartalmazza többek között
három, hivatalosan jelzett hegyi túraútvonal digitalizálását,
helyi gasztropontok megnyitását,
és idegenvezetői tevékenységek elindítását ösztönző képzések megszervezését.
A Bodoki-tetőt tavasszal hóvirágmező borítja, a csúcspontot kő jelzi
Fotó: Tuchiluș Alex
A hegyimentő-központ csaknem tíz évvel ezelőtt jelölte ki a Bodoki-havasok teljes turistaútvonalát. A páratlan kilátást nyújtó csúcs megközelíthető gyalog szinte minden környező településről: Bálványosról, Torjáról, Felsőcsernátonból, Dálnokról, Maksáról, Angyalosról, Gidófalváról, Sepsibodokról, Oltszemről, Málnásról és Mikóújfaluból is. 2018-ban menedékházat is építettek 1044 méter magasan, a csúcstól nem messze.
Megnövelheti a hegyi túrázók számát az a kilátó, amelyet a Bodok-hegység 1194 méter magas csúcsára, a Bodoki-havasra építenek. A nem mindennapi formájú építmény és az onnan nyíló panoráma együtt csodálatos élményt kínál majd.
