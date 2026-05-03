Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Felavatták a korábban heves vitát kiváltó Petőfi szobrot Sepsiszentgyörgyön

Az átdolgozott Petőfi szobor remélhetőleg lecsillapítja a korábban fellángoló érzelmeket, mondta Gergely Zoltán • Fotó: Tuchiluș Alex

Az átdolgozott Petőfi szobor remélhetőleg lecsillapítja a korábban fellángoló érzelmeket, mondta Gergely Zoltán

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Leplezték Petőfi Sándor egész alakos szobrát a róla elnevezett sepsiszentgyörgyi parkban. Az eredeti terveket a lakossági visszajelzések és szakmai viták után módosították, hogy a végeredmény egy hitelesebb, a közösség által is elfogadottabb alak legyen.

Bodor Tünde

2026. május 03., 20:172026. május 03., 20:17

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A szoborállítást megelőző vita megelőlegezte, hogy sokakat érdekel majd az avató: sokan véleményt nyilvánítottak a polgármesteri hivatal által közzétett első szobortervezet kapcsán, ez pedig már előrevetítette a hatalmas érdeklődést.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

Petőfi Sándor egész alakos szobrának felállítását a Hármas Alapítvány kezdeményezte, az önkormányzat pedig felkarolta az ötletet és fő finanszírozóként pályázatot hirdetett meg a kivitelezésre. Gergely Zoltán győztes szobortervét a nyilvánosság elé tárták, és mivel az ellenzők a közösségi oldalakon hangosabbak voltak, mint a helyeslők, Antal Árpád polgármester új pályázatot akart meghirdetni. Végül az a kompromisszum született meg, hogy

Hirdetés

a szobrászművész a lakossági észrevételek figyelmbevételével, de a művészi szabadság megtartásával kicsit igazít a terven.

Ilyen előzmények és az 1918. december 1 – Zefir utca által által közrezárt tér hosszas rendezése, parkosítása után jutottak el oda, hogy vasárnap végre ünnepélyesen leleplezzék a szobrot.

korábban írtuk

Vitatott Petőfi-szobor: a nyertes pályamű módosított változatát valósítják meg Sepsiszentgyörgyön
Vitatott Petőfi-szobor: a nyertes pályamű módosított változatát valósítják meg Sepsiszentgyörgyön

Mégsem ír ki új pályázatot a Sepsiszentgyörgyre tervezett Petőfi-szoborra az önkormányzat, hanem a nyertes pályamű módosított változatát valósítják meg – írta hétfői közleményében a városvezetés.

Bár eredetileg júliusi időpontok szerepeltek az avató időpontjául kitűzve, a sok halasztás után arra jutottak a szervezők, hogy

a Szent György Napok alkalmával a városnak, a közösségnek szóló ajándékként adják át a parkot és a szobrot.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

„Ahhoz képest, hogy kőből, gipszből, vagy épp betonból készülnek, a szobrok mindig is nagy érzelmeket váltottak ki. A történelem során hol felállították, hol ledöntötték őket – fogalmazott Antal Árpád polgármester az avatón mondott beszédében, majd kijelentette:

Idézet
amíg ők (Petőfi és Arany János – szerk.megj.) itt állnak, addig érték, a szabadság, egyenlőség, testvériség, a nemzet, a haza szeretete.

Az alkotást Jánó Mihály művészettörténész, a zsűri tagja helyezte művészi-történelmi kontextusba: „A költő alakját úgy ábrázolja a szobrászművész, mint aki maga előtt tartja a XIX. században használt lúdtollat, ünnepélyes és méltósággal teli jelképeként a vers, a költészet felajánlásnak a mindenkori olvasó és a világirodalom számára.

Idézet
A mi Petőfi szobrunk arra emlékeztet, hogy bármilyen zavaros történelmi korban élünk, számunkra a szó, a művészet, a szép és értelmes magyar szó az igazi fegyver."

Ezt követően Antal Árpád és Gergely Zoltán szobrászművész leleplezték a szobrot, majd Zelenák József evangélikus lelkész áldotta meg a művet.

A piolgármester és az alkotó leleplezik a szobrot. • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

A piolgármester és az alkotó leleplezik a szobrot.

Fotó: Tuchiluș Alex

Végül a szobor alkotója, Gergely Zoltán is felszólalt. Utalt a szobor körüli korábbi vitákra is, de főképpen a zsűri megelőlegezett bizalmáért volt hálás.

Az ünnepségen Petőfi-verset mondott Nagy Kopeczky Kristóf színművész, a Székely Mikó Kollégium Dobra Judit tanárnő által felkészített diákjai Teleki Sándor írásával idézték meg a költőt, majd legismertebb hatsorosának,

a Szabadság, szerelem című versnek számtalan európai nyelven való tolmácsolásával világítottak rá a költő világirodalomban elfoglalt jelentős helyére.

A szobrot körülvevő 1500 négyzetméteres kis parkot – mától Petőfi-park – öntözőrendszerrel és éjszakai világítással, köztéri bútorzattal látták el.

A szobor alkotója, Gergely Zoltán szobrászművész • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

A szobor alkotója, Gergely Zoltán szobrászművész

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

A Gergely Zoltán által megformált Petőfi üzenete: a művészet, a szó, a költészet erős fegyver. • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

A Gergely Zoltán által megformált Petőfi üzenete: a művészet, a szó, a költészet erős fegyver.

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

Háromszék Sepsiszentgyörgy esemény
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Ausztriai autópályán rabolta el volt barátnőjét egy Maros megyei férfi
Nem enged szorításából a fagy Székelyföldön
Nincs több matek: biztos bennmaradó az FK Csíkszereda
Haditechnika érkezik Erdélybe, nem kell pánikolni a konvojok miatt
Eldőlt: Románia idén nem jut vissza a divízió I/A értékcsoportba
Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
Ausztriai autópályán rabolta el volt barátnőjét egy Maros megyei férfi
Székelyhon

Ausztriai autópályán rabolta el volt barátnőjét egy Maros megyei férfi
Nem enged szorításából a fagy Székelyföldön
Székelyhon

Nem enged szorításából a fagy Székelyföldön
Nincs több matek: biztos bennmaradó az FK Csíkszereda
Székely Sport

Nincs több matek: biztos bennmaradó az FK Csíkszereda
Haditechnika érkezik Erdélybe, nem kell pánikolni a konvojok miatt
Krónika

Haditechnika érkezik Erdélybe, nem kell pánikolni a konvojok miatt
Eldőlt: Románia idén nem jut vissza a divízió I/A értékcsoportba
Székely Sport

Eldőlt: Románia idén nem jut vissza a divízió I/A értékcsoportba
Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
Nőileg

Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 03., vasárnap

Erőn felüli vállaltak munkát a közösségért, Pro Urbe díjban részesültek

A 33. Szent György Napok zárónapján Sepsiszentgyörgyön négy olyan személyiségnek adták át a Pro Urbe-díjakat, akik közösségért végzett több évtizedes, önzetlen munkájukkal érdemelték ki azt.

Erőn felüli vállaltak munkát a közösségért, Pro Urbe díjban részesültek
Erőn felüli vállaltak munkát a közösségért, Pro Urbe díjban részesültek
2026. május 03., vasárnap

Erőn felüli vállaltak munkát a közösségért, Pro Urbe díjban részesültek
Hirdetés
2026. május 01., péntek

Sepsi Run: kilenc versenyszámban állhatnak rajthoz a futás szerelmesei

A szervezők javában készülnek az idei Sepsi RUN-ra, amely június 12–13-án esedékes. A cél a sporteseményt olyan közösségi élménnyé tenni, amely révén egyben Sepsiszentgyörgyöt és környékét is jobban megismerhetjük.

Sepsi Run: kilenc versenyszámban állhatnak rajthoz a futás szerelmesei
Sepsi Run: kilenc versenyszámban állhatnak rajthoz a futás szerelmesei
2026. május 01., péntek

Sepsi Run: kilenc versenyszámban állhatnak rajthoz a futás szerelmesei
2026. május 01., péntek

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó

Fegyelmezettséget követelő felvonulások, egyszerű, de tartalmas kirándulások, kivonulások a szabadba, muzsikaszó kíséretében, gyöngyvirágot szedve – ilyenek voltak a régmúlt idők majálisai Székelyföldön.

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó
Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó
2026. május 01., péntek

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó
2026. április 30., csütörtök

Ki vállalja a felelősséget a kézdivásárhelyi ivóvíz-szennyezés botrányos kezeléséért?

Élesedik a helyzet a városvezetés és a Hydrokov Rt. között a több utcát is érintő vízszennyeződés kapcsán. A szolgáltató szerint legutóbb már csak egy laborminta bizonyult fertőzöttnek, de május 5-ig nem ajánlja a vezetékes víz fogyasztását.

Ki vállalja a felelősséget a kézdivásárhelyi ivóvíz-szennyezés botrányos kezeléséért?
Ki vállalja a felelősséget a kézdivásárhelyi ivóvíz-szennyezés botrányos kezeléséért?
2026. április 30., csütörtök

Ki vállalja a felelősséget a kézdivásárhelyi ivóvíz-szennyezés botrányos kezeléséért?
Hirdetés
2026. április 30., csütörtök

Drágább helyekhez viszonyítva tompítják a várható áremelés hatását Sepsiszentgyörgyön

Az országos lista 38. helyén található Sepsiszentgyörgy a vízért számlázott jelenlegi árakkal – közölték a városi képviselő-testület csütörtöki ülésén, ezzel a kijelentéssel tompítva a kilátásba helyezett drágítások várható hatását.

Drágább helyekhez viszonyítva tompítják a várható áremelés hatását Sepsiszentgyörgyön
Drágább helyekhez viszonyítva tompítják a várható áremelés hatását Sepsiszentgyörgyön
2026. április 30., csütörtök

Drágább helyekhez viszonyítva tompítják a várható áremelés hatását Sepsiszentgyörgyön
2026. április 30., csütörtök

Szűk esztendő az idei, de az egészségügyi és szociális hálózat támogatását biztosítják

Elfogadták Kovászna megye idei költségvetését: a mintegy 545 millió lejes büdzséből elsősorban az egészségügyi rendszert és a szociális hálózatot támogatják, de a fejlesztésekről sem mondanak le. Létszám- és béralapcsökkentésről is döntöttek.

Szűk esztendő az idei, de az egészségügyi és szociális hálózat támogatását biztosítják
Szűk esztendő az idei, de az egészségügyi és szociális hálózat támogatását biztosítják
2026. április 30., csütörtök

Szűk esztendő az idei, de az egészségügyi és szociális hálózat támogatását biztosítják
2026. április 30., csütörtök

Ekkora büntetésre még a faanyagot szállítók se számíthattak

Három, faanyagot szállító járművet állítottak meg ellenőrzés céljából a 11-es országúton a hatóságiak Kovászna megyében, a feltárt szabálytalanságok miatt pedig tetemes összegű bírságot szabtak ki rájuk szerdán.

Ekkora büntetésre még a faanyagot szállítók se számíthattak
Ekkora büntetésre még a faanyagot szállítók se számíthattak
2026. április 30., csütörtök

Ekkora büntetésre még a faanyagot szállítók se számíthattak
Hirdetés
2026. április 29., szerda

Három autó karambolozott Csernátonban

Három autó karambolozott szerdán késő délután Csernátonban. Az elsődleges információk szerint senki nem sérült meg súlyosan.

Három autó karambolozott Csernátonban
Három autó karambolozott Csernátonban
2026. április 29., szerda

Három autó karambolozott Csernátonban
2026. április 29., szerda

Ők is csak szeretetre vágynak: kutyák a Szent György Napok forgatagában

Szerető családra váró négylábúakkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők a sepsiszentgyörgyi városünnep keretében, május 2-án és 3-án. A Szent György Napokra kölyökkutyákkal és felnőtt ebekkel látogatnak ki a szépmezői menhely önkéntesei.

Ők is csak szeretetre vágynak: kutyák a Szent György Napok forgatagában
Ők is csak szeretetre vágynak: kutyák a Szent György Napok forgatagában
2026. április 29., szerda

Ők is csak szeretetre vágynak: kutyák a Szent György Napok forgatagában
2026. április 28., kedd

Kevesebb rendezvény, halasztott beruházások Sepsiszentgyörgyön

Elfogadták Sepsiszentgyörgy költségvetését, amelynek tervezését a késve megszületett országos büdzsé nehezítette. A város több területen visszafogja a kiadásokat, de az oktatási fejlesztéseket továbbra is prioritásként kezeli.

Kevesebb rendezvény, halasztott beruházások Sepsiszentgyörgyön
Kevesebb rendezvény, halasztott beruházások Sepsiszentgyörgyön
2026. április 28., kedd

Kevesebb rendezvény, halasztott beruházások Sepsiszentgyörgyön
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!