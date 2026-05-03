Felavatták a korábban heves vitát kiváltó Petőfi szobrot Sepsiszentgyörgyön

Az átdolgozott Petőfi szobor remélhetőleg lecsillapítja a korábban fellángoló érzelmeket, mondta Gergely Zoltán
Fotó: Tuchiluș Alex
Leplezték Petőfi Sándor egész alakos szobrát a róla elnevezett sepsiszentgyörgyi parkban. Az eredeti terveket a lakossági visszajelzések és szakmai viták után módosították, hogy a végeredmény egy hitelesebb, a közösség által is elfogadottabb alak legyen.
A szoborállítást megelőző vita megelőlegezte, hogy sokakat érdekel majd az avató: sokan véleményt nyilvánítottak a polgármesteri hivatal által közzétett első szobortervezet kapcsán, ez pedig már előrevetítette a hatalmas érdeklődést.
Fotó: Tuchiluș Alex
Petőfi Sándor egész alakos szobrának felállítását a Hármas Alapítvány kezdeményezte, az önkormányzat pedig felkarolta az ötletet és fő finanszírozóként pályázatot hirdetett meg a kivitelezésre. Gergely Zoltán győztes szobortervét a nyilvánosság elé tárták, és mivel az ellenzők a közösségi oldalakon hangosabbak voltak, mint a helyeslők, Antal Árpád polgármester új pályázatot akart meghirdetni. Végül az a kompromisszum született meg, hogy
Ilyen előzmények és az 1918. december 1 – Zefir utca által által közrezárt tér hosszas rendezése, parkosítása után jutottak el oda, hogy vasárnap végre ünnepélyesen leleplezzék a szobrot.
Mégsem ír ki új pályázatot a Sepsiszentgyörgyre tervezett Petőfi-szoborra az önkormányzat, hanem a nyertes pályamű módosított változatát valósítják meg – írta hétfői közleményében a városvezetés.
Bár eredetileg júliusi időpontok szerepeltek az avató időpontjául kitűzve, a sok halasztás után arra jutottak a szervezők, hogy
Fotó: Tuchiluș Alex
„Ahhoz képest, hogy kőből, gipszből, vagy épp betonból készülnek, a szobrok mindig is nagy érzelmeket váltottak ki. A történelem során hol felállították, hol ledöntötték őket – fogalmazott Antal Árpád polgármester az avatón mondott beszédében, majd kijelentette:
Az alkotást Jánó Mihály művészettörténész, a zsűri tagja helyezte művészi-történelmi kontextusba: „A költő alakját úgy ábrázolja a szobrászművész, mint aki maga előtt tartja a XIX. században használt lúdtollat, ünnepélyes és méltósággal teli jelképeként a vers, a költészet felajánlásnak a mindenkori olvasó és a világirodalom számára.
Ezt követően Antal Árpád és Gergely Zoltán szobrászművész leleplezték a szobrot, majd Zelenák József evangélikus lelkész áldotta meg a művet.
A piolgármester és az alkotó leleplezik a szobrot.
Fotó: Tuchiluș Alex
Végül a szobor alkotója, Gergely Zoltán is felszólalt. Utalt a szobor körüli korábbi vitákra is, de főképpen a zsűri megelőlegezett bizalmáért volt hálás.
Az ünnepségen Petőfi-verset mondott Nagy Kopeczky Kristóf színművész, a Székely Mikó Kollégium Dobra Judit tanárnő által felkészített diákjai Teleki Sándor írásával idézték meg a költőt, majd legismertebb hatsorosának,
A szobrot körülvevő 1500 négyzetméteres kis parkot – mától Petőfi-park – öntözőrendszerrel és éjszakai világítással, köztéri bútorzattal látták el.
A szobor alkotója, Gergely Zoltán szobrászművész
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
A Gergely Zoltán által megformált Petőfi üzenete: a művészet, a szó, a költészet erős fegyver.
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
A 33. Szent György Napok zárónapján Sepsiszentgyörgyön négy olyan személyiségnek adták át a Pro Urbe-díjakat, akik közösségért végzett több évtizedes, önzetlen munkájukkal érdemelték ki azt.
A szervezők javában készülnek az idei Sepsi RUN-ra, amely június 12–13-án esedékes. A cél a sporteseményt olyan közösségi élménnyé tenni, amely révén egyben Sepsiszentgyörgyöt és környékét is jobban megismerhetjük.
Fegyelmezettséget követelő felvonulások, egyszerű, de tartalmas kirándulások, kivonulások a szabadba, muzsikaszó kíséretében, gyöngyvirágot szedve – ilyenek voltak a régmúlt idők majálisai Székelyföldön.
Élesedik a helyzet a városvezetés és a Hydrokov Rt. között a több utcát is érintő vízszennyeződés kapcsán. A szolgáltató szerint legutóbb már csak egy laborminta bizonyult fertőzöttnek, de május 5-ig nem ajánlja a vezetékes víz fogyasztását.
Az országos lista 38. helyén található Sepsiszentgyörgy a vízért számlázott jelenlegi árakkal – közölték a városi képviselő-testület csütörtöki ülésén, ezzel a kijelentéssel tompítva a kilátásba helyezett drágítások várható hatását.
Elfogadták Kovászna megye idei költségvetését: a mintegy 545 millió lejes büdzséből elsősorban az egészségügyi rendszert és a szociális hálózatot támogatják, de a fejlesztésekről sem mondanak le. Létszám- és béralapcsökkentésről is döntöttek.
Három, faanyagot szállító járművet állítottak meg ellenőrzés céljából a 11-es országúton a hatóságiak Kovászna megyében, a feltárt szabálytalanságok miatt pedig tetemes összegű bírságot szabtak ki rájuk szerdán.
Három autó karambolozott szerdán késő délután Csernátonban. Az elsődleges információk szerint senki nem sérült meg súlyosan.
Szerető családra váró négylábúakkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők a sepsiszentgyörgyi városünnep keretében, május 2-án és 3-án. A Szent György Napokra kölyökkutyákkal és felnőtt ebekkel látogatnak ki a szépmezői menhely önkéntesei.
Elfogadták Sepsiszentgyörgy költségvetését, amelynek tervezését a késve megszületett országos büdzsé nehezítette. A város több területen visszafogja a kiadásokat, de az oktatási fejlesztéseket továbbra is prioritásként kezeli.
szóljon hozzá!