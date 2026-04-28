Kevesebb rendezvény, halasztott beruházások Sepsiszentgyörgyön

Anta Árpád polgármester szerint még nem volt példa arra, hogy április végén fogadják el a helyi költségvetést

Elfogadták Sepsiszentgyörgy költségvetését, amelynek tervezését a késve megszületett országos büdzsé nehezítette. A város több területen visszafogja a kiadásokat, de az oktatási fejlesztéseket továbbra is prioritásként kezeli.

Bodor Tünde 2026. április 28., 21:03

Az utóbbi tizennyolc évben nem volt példa arra, hogy ilyen későn fogadják el az országos és a helyi költségvetést, ami komoly fennakadásokat okozott a város működésében: beruházások, programok és pályázatok indítása késett – mondta Antal Árpád polgármester a helyi képviselő-testület ülését megelőző keddi sajtótájékoztatóján, amelyen arról is beszélt, mit tartottak szem előtt a 421 150 000 lej összegű költségvetés összeállításakor. Hirdetés Miután az előző években a kormány már jelentős erőforrásokat vont el az önkormányzatoktól – az osztalékadót, a nyugdíjak jövedelemadóját és a szerencsejátékok utáni jövedelmet is –, tavaly augusztusban költségvetés-kiegészítés helyett további összegektől is megfosztotta őket, például az egyéni vállalkozások személyi jövedelemadójától. Emiatt

számos, már tavaly elvégzett munkálatot csak idén tud kifizetni a város.

Prioritásként kezelik a gyermekek jövőjét, ezért az oktatási intézmények felújítására és építésére továbbra is előteremti az anyagiakat. A kultúra és a közösségi programok területén azonban meghúzta a nadrágszíjat a polgármesteri hivatal: kevesebb rendezvény lesz, kisebb költségvetéssel – tudtuk meg. Átalakuló programok, csúszó beruházások A helyi roncsautóprogram idén nem indul újra, a Sepsi Card programban csökken a kedvezmények mértéke, viszont a nagycsaládos program folytatódik. A Bevezetés a sportba program egyelőre nem változik, ugyanis korábban a tanév végéig érvényes szerződéseket kötöttek, de ősztől jövedelmük függvényében a szülőktől is kérnek majd valamennyi hozzájárulást.

Elhalasztotta az önkormányzat az Anghel Saligny-programba foglalt, 40 millió lejes költséggel járó utcafelújításokat,

amelyekhez további 20 százaléknyi önrésszel kellene a városnak hozzájárulnia. Minden olyan munkálatot a következő évre vagy évekre toltak, amelynek a kivitelezési határideje nem az idei évben van, ugyanis az erőforrások kellenek a PNRR-s beruházások lezárására a kijelölt augusztus 31-i határidőig. Hétmillió lejes bevételcsökkenés A megemelt helyi adók kapcsán Antal Árpád elmondta, azok messze nem pótolják a kormány okozta kiesést, vagyis nem kompenzálják az egyéni vállalkozások „államosított” személyi jövedelemadójából eredő hétmillió lejes bevételcsökkenést. A polgármester szerint ugyanakkor nem lehet egyértelműen megemelt adókról beszélni, mert

bár az ingatlanadókból származó bevétel valóban nőtt, sokan kevesebbet fizettek a járművek után.