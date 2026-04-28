Kevesebb rendezvény, halasztott beruházások Sepsiszentgyörgyön

Anta Árpád polgármester szerint még nem volt példa arra, hogy április végén fogadják el a helyi költségvetést • Fotó: Tuchiluș Alex

Anta Árpád polgármester szerint még nem volt példa arra, hogy április végén fogadják el a helyi költségvetést

Fotó: Tuchiluș Alex

Elfogadták Sepsiszentgyörgy költségvetését, amelynek tervezését a késve megszületett országos büdzsé nehezítette. A város több területen visszafogja a kiadásokat, de az oktatási fejlesztéseket továbbra is prioritásként kezeli.

Bodor Tünde

2026. április 28., 21:032026. április 28., 21:03

2026. április 28., 21:362026. április 28., 21:36

Az utóbbi tizennyolc évben nem volt példa arra, hogy ilyen későn fogadják el az országos és a helyi költségvetést, ami komoly fennakadásokat okozott a város működésében: beruházások, programok és pályázatok indítása késett – mondta Antal Árpád polgármester a helyi képviselő-testület ülését megelőző keddi sajtótájékoztatóján, amelyen arról is beszélt, mit tartottak szem előtt a 421 150 000 lej összegű költségvetés összeállításakor.

Miután az előző években a kormány már jelentős erőforrásokat vont el az önkormányzatoktól – az osztalékadót, a nyugdíjak jövedelemadóját és a szerencsejátékok utáni jövedelmet is –, tavaly augusztusban költségvetés-kiegészítés helyett további összegektől is megfosztotta őket, például az egyéni vállalkozások személyi jövedelemadójától. Emiatt

számos, már tavaly elvégzett munkálatot csak idén tud kifizetni a város.

Prioritásként kezelik a gyermekek jövőjét, ezért az oktatási intézmények felújítására és építésére továbbra is előteremti az anyagiakat. A kultúra és a közösségi programok területén azonban meghúzta a nadrágszíjat a polgármesteri hivatal: kevesebb rendezvény lesz, kisebb költségvetéssel – tudtuk meg.

Átalakuló programok, csúszó beruházások

A helyi roncsautóprogram idén nem indul újra, a Sepsi Card programban csökken a kedvezmények mértéke, viszont a nagycsaládos program folytatódik. A Bevezetés a sportba program egyelőre nem változik, ugyanis korábban a tanév végéig érvényes szerződéseket kötöttek, de ősztől jövedelmük függvényében a szülőktől is kérnek majd valamennyi hozzájárulást.

Elhalasztotta az önkormányzat az Anghel Saligny-programba foglalt, 40 millió lejes költséggel járó utcafelújításokat,

amelyekhez további 20 százaléknyi önrésszel kellene a városnak hozzájárulnia. Minden olyan munkálatot a következő évre vagy évekre toltak, amelynek a kivitelezési határideje nem az idei évben van, ugyanis az erőforrások kellenek a PNRR-s beruházások lezárására a kijelölt augusztus 31-i határidőig.

Hétmillió lejes bevételcsökkenés

A megemelt helyi adók kapcsán Antal Árpád elmondta, azok messze nem pótolják a kormány okozta kiesést, vagyis nem kompenzálják az egyéni vállalkozások „államosított” személyi jövedelemadójából eredő hétmillió lejes bevételcsökkenést. A polgármester szerint ugyanakkor nem lehet egyértelműen megemelt adókról beszélni, mert

bár az ingatlanadókból származó bevétel valóban nőtt, sokan kevesebbet fizettek a járművek után.

A költségvetés közvitáján egyetlen hozzászólás érkezett a tervezethez, amelyben a Mihai Viteazul tér felújítását szorgalmazták. Ez két lépésben meg is történik: idén a szobor talapzatának és közvetlen környékének újraburkolása valósul meg.

Az önkormányzat által szabadon felhasználható összegekre idén nem számíthatnak – mondta Antal Árpád, de a kormányzati finanszírozású projektek – az új jégcsarnok, az ANL-s tömbház és a bölcsőde építése – ütemterv szerint haladnak.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

2026. április 28., kedd

Gyógykezelési jegyek érkeztek, nem csak nyugdíjasoknak

Megérkeztek a kedvezményes gyógykezelési jegyek a Kovászna megyei intézményekhez, ezért már benyújthatók az igénylések a megyei nyugdíjpénztáraknál. A lehetőséggel nem csak a nyugdíjasok élhetnek.

Lemondott Kovászna megye PSD-s alprefektusa

A szociáldemokrata pártelnök kérésének eleget téve lemondott tisztségéről Sebastian Cucu, Kovászna megye alprefektusa.

Az államfő aláírására vár a medvekilövési kvótát megduplázó törvénytervezet

Már csak az államfő aláírására vár az állományszabályzó medvekvóta megduplázását előíró jogszabály, amelyet a szenátus után a képviselőház is megszavazott. Ennek apropóján Ráduly István háromszéki prefektus is áttekintette a medveállomány helyzetét.

A hiányos infrastruktúra ellenére is vonzóak a városszéli panorámás telkek

Felértékelődtek a Sepsiszentgyörgy peremén fekvő panorámás telkek: a városból egyre többen keresnek építkezésre alkalmas parcellákat a közeli dombokon. A hiányos infrastruktúra ellenére a környéken már 50–60 eurót is elkérnek egy négyzetméterért.

Elkészült az új uzoni óvoda: ősszel már itt kezdhetik a tanévet a gyerekek

Ősszel már az új, több mint 900 négyzetméteres uzoni óvodában kezdhetik a tanévet a község gyerekei. A közel 5,5 millió lejből megvalósult beruházás elkészült, jelenleg az engedélyeztetés zajlik.

Nem tudják, mi okozta a vízszennyeződést Kézdivásárhelyen, módosít eljárásrendjén a Hydrokov

Eljárásrendjének módosítását és a hálózat újbóli fertőtlenítését jelentette be a Hydrokov Rt. azt követően, hogy a közelmúltban mikrobiológiai szennyeződés gyanúja merült fel Kézdivásárhely több utcájában.

Kockakővel rakják ki az utat a brit uralkodó kedvenc székelyföldi falujában

A kis háromszéki településen, ahol III. Károly brit királynak is van birtoka, éppen útfelújítás zajlik. Zalánpatak utcáira azonban nem aszfalt, hanem kockakő kerül, mert a községvezetés szerint ez időtállóbb, és jobban illeszkedik a faluképhez.

Vastapssal zárult a Szent György Napok nyitókoncertje

Percekig tartó vastaps zárta a 33. Szent György Napok péntek esti nyitókoncertjét a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király templomban. A kulturális hét nyitányaként szolgáló klasszikus zenei esten helyi és székelyföldi művészek léptek fel.

Fertőzésgyanú miatt nem ajánlott a csapvíz fogyasztása Kézdivásárhely egyik utcájában

Vizsgálatokat rendelt el a háromszéki vízszolgáltató, miután a Bálványos utcában lakók jelezték: a csapból érkező víz fertőzött lehet. A Hydrokov arra kéri a lakókat, hogy egyelőre ne fogyasszák ivóvíznek.

Ma a népviselet napját ünnepeljük

Minden év április 24-én a népviselet napját ünnepeljük. Ebből az alkalomból a Székely Nemzeti Múzeum is felidézte, milyen jelentést hordozott egykor a hagyományos öltözet.

