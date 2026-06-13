Perkői néptánctalálkozó: a néptánc és a népi kultúra nem múzeumi emlék, hanem élő hagyomány

Szombat délelőtt a helyi Borsika kisebb, illetve nagyobb táncosai léptek fel elsőként a Perkő nyergében felállított szabadtéri színpadon. Őket több mint negyven csoport követte a XX. Perkő – Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttesek Találkozóján.
Varázslatos helyszínen tartották a rendezvényt
Fotó: Kocsis Károly
Szombat délelőtt a helyi Borsika kisebb, illetve nagyobb táncosai léptek fel elsőként a Perkő nyergében felállított szabadtéri színpadon. Őket több mint negyven csoport követte a XX. Perkő – Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttesek Találkozóján.
A fellépésre várakozó gyerekekkel, fiatalokkal együtt szombat délelőtt 10 órára népes nézősereg gyűlt össze a Kézdiszentlélek fölött magasló Perkő nyergében, a Szent István-kápolna közelében. Az érdeklődés érthető, hiszen
a gyermek- és ifjúsági néptáncegyüttesek 20. találkozóján. A házigazda község polgármestere, Balogh Tibor köszöntőjében hangsúlyozta, nem véletlen, hogy ennek a rendezvénynek éppen a Perkő a helyszíne, hiszen a székelység hagyományos tánckultúrája „mind a mai napig él, lélegzik itt”, amit az is igazol, hogy a helybéli, hírneves, ugyancsak Perkő nevű táncegyüttesük idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját.
amely a Kárpát-medence különböző vidékeiről fogadott csoportokat, hogy együtt ünnepeljük közös kulturális örökségünket.
Jövőre lesz ötvenéves a kézdiszentléleki Perkő Néptáncegyüttes. A jubileumi évet szeretnék méltóképpen megünnepelni: meghívni mindenkit, aki valamilyen formában kapcsolódott hozzájuk az elmúlt években.
Ez a nap nemcsak a színpadi bemutatkozásról szól: itt barátságok születnek, közösségek erősödnek, és olyan emberi kapcsolatok alakulnak ki, amelyek sok esetben egy életen át elkísérik a résztvevőket.
– fogalmazott az elöljáró.
Több mint negyven tánccsoport tette tiszteletét a jubileumi találkozón, az aradiak például vonattal érkeztek
Fotó: Kocsis Károly
A Kovászna Megye Tanácsa égisze alatt működő, és a szervezés oroszlánrészét mostanig felvállaló megyei művelődési központ igazgatója, Imreh István lapunknak is megerősítette, „első perctől az volt a szándék, hogy az ide érkező gyerekek a buszról leszállva ne csak felmenjenek színpadra, és lenyomják azt a párperces műsort, és aztán hazamenjenek, hanem
Imreh Istvánéktól jövőtől a Háromszék Táncszínház veszi át a stafétát
Fotó: Kocsis Károly
Úgy véli, húsz évvel ezelőtt nem jelentett ekkora kihívást összehozni ezt a rendezvényt, és éppen ezért elismerés jár minden olyan pedagógusnak, együttes-vezetőnek, akik manapság is – „emberséggel, játékossággal, szakmai tudással, huncutsággal” –
A Borsika Táncsegyüttes legkisebbjei kezdték a fellépők sorát
Fotó: Kocsis Károly
„A cél az volt, hogy életre szóló élménnyé tegyük a magyar néptánc örökségét, és tudatosítsuk a gyerekekben, hogy a magyarság fogalma nem országhatárokban mérhető” – mondta. Felelevenítette azt is, hogy a 2004-ben még Kárpát-medencei gyereknéptánc-találkozónak hívott seregszemlének az idén elhunyt Jánosi József volt a megálmodója, és az elsőt Erdővidéken tartották. Amint előrevetítette,
Délben a népviseletbe öltözött résztvevők közös fotót készítettek a Szent István-kápolnánál, Deák Anett és a Finom zenekar csábította éneklésre és táncra őket, majd Bekecs Táncszínház mutatta be Táncolva öröklődik című előadását.
Fotó: Kocsis Károly
Délután folytatódik néptánccsoportok bemutatkozása, közben lehet csemegézni, válogatni az élelmiszert árúsító- és kézműves-standok, , valamint a gyerekfoglalkoztatók kínálatából, vagy éppen megtekinteni az elmúlt 19 év legemlékezetesebb pillanatait megörökítő kiállítást, végül Kovács Sára és a Finom zenekar koncertje, valamint közös táncház zárja a jubileumi találkozót.
Őket követték nagyobb társaik
Fotó: Kocsis Károly
Moldvából minden évben érkeztek fellépők, idén Külsőrekecsinből
Fotó: Kocsis Károly
Fotó: Kocsis Károly
Fotó: Kocsis Károly
Fotó: Kocsis Károly
Fotó: Kocsis Károly
Fotó: Kocsis Károly
Fotó: Kocsis Károly
Fotó: Kocsis Károly
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