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Perkői néptánctalálkozó: a néptánc és a népi kultúra nem múzeumi emlék, hanem élő hagyomány Szombat délelőtt a helyi Borsika kisebb, illetve nagyobb táncosai léptek fel elsőként a Perkő nyergében felállított szabadtéri színpadon. Őket több mint negyven csoport követte a XX. Perkő – Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttesek Találkozóján. Kocsis Károly 2026. június 13., 14:112026. június 13., 14:11

Varázslatos helyszínen tartották a rendezvényt Fotó: Kocsis Károly

Szombat délelőtt a helyi Borsika kisebb, illetve nagyobb táncosai léptek fel elsőként a Perkő nyergében felállított szabadtéri színpadon. Őket több mint negyven csoport követte a XX. Perkő – Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttesek Találkozóján.

Kocsis Károly 2026. június 13., 14:112026. június 13., 14:11

A fellépésre várakozó gyerekekkel, fiatalokkal együtt szombat délelőtt 10 órára népes nézősereg gyűlt össze a Kézdiszentlélek fölött magasló Perkő nyergében, a Szent István-kápolna közelében. Az érdeklődés érthető, hiszen

Erdély és Moldva hat megyéjének huszonhárom településéről több mint negyven csoport tette tiszteletét

a gyermek- és ifjúsági néptáncegyüttesek 20. találkozóján. A házigazda község polgármestere, Balogh Tibor köszöntőjében hangsúlyozta, nem véletlen, hogy ennek a rendezvénynek éppen a Perkő a helyszíne, hiszen a székelység hagyományos tánckultúrája „mind a mai napig él, lélegzik itt”, amit az is igazol, hogy a helybéli, hírneves, ugyancsak Perkő nevű táncegyüttesük idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. Hirdetés

Az elmúlt húsz év folyamán az egész erdélyi magyar néptáncos élet egyik meghatározó eseményévé nőtt neki magát ez a rendezvény,

amely a Kárpát-medence különböző vidékeiről fogadott csoportokat, hogy együtt ünnepeljük közös kulturális örökségünket. korábban írtuk Már most a kerek évfordulóra készül a Perkő Néptáncegyüttes Jövőre lesz ötvenéves a kézdiszentléleki Perkő Néptáncegyüttes. A jubileumi évet szeretnék méltóképpen megünnepelni: meghívni mindenkit, aki valamilyen formában kapcsolódott hozzájuk az elmúlt években. Ez a nap nemcsak a színpadi bemutatkozásról szól: itt barátságok születnek, közösségek erősödnek, és olyan emberi kapcsolatok alakulnak ki, amelyek sok esetben egy életen át elkísérik a résztvevőket.

Megmutatja, hogy a néptánc és a népi kultúra nem múzeumi emlék, hanem olyan élő hagyomány, amelyet újabb és újabb nemzedékek éreznek magukénak, teszik mindennapjaik részévé

– fogalmazott az elöljáró.

Több mint negyven tánccsoport tette tiszteletét a jubileumi találkozón, az aradiak például vonattal érkeztek Fotó: Kocsis Károly

A Kovászna Megye Tanácsa égisze alatt működő, és a szervezés oroszlánrészét mostanig felvállaló megyei művelődési központ igazgatója, Imreh István lapunknak is megerősítette, „első perctől az volt a szándék, hogy az ide érkező gyerekek a buszról leszállva ne csak felmenjenek színpadra, és lenyomják azt a párperces műsort, és aztán hazamenjenek, hanem

velük egykorú, más tájegységekről érkező, hasonló értékrenddel bíró társaikkal beszélgessenek, ismerkedjenek.

Imreh Istvánéktól jövőtől a Háromszék Táncszínház veszi át a stafétát Fotó: Kocsis Károly

Úgy véli, húsz évvel ezelőtt nem jelentett ekkora kihívást összehozni ezt a rendezvényt, és éppen ezért elismerés jár minden olyan pedagógusnak, együttes-vezetőnek, akik manapság is – „emberséggel, játékossággal, szakmai tudással, huncutsággal” –

képesek rávenni a gyerekeket arra, hogy ne a mobiltelefonok és egyéb kütyük bűvöletében éljenek, hanem összejárjanak, közösséget építsenek.

A Borsika Táncsegyüttes legkisebbjei kezdték a fellépők sorát Fotó: Kocsis Károly

„A cél az volt, hogy életre szóló élménnyé tegyük a magyar néptánc örökségét, és tudatosítsuk a gyerekekben, hogy a magyarság fogalma nem országhatárokban mérhető” – mondta. Felelevenítette azt is, hogy a 2004-ben még Kárpát-medencei gyereknéptánc-találkozónak hívott seregszemlének az idén elhunyt Jánosi József volt a megálmodója, és az elsőt Erdővidéken tartották. Amint előrevetítette,

jövőtől már az idei szervezői munkába is bekapcsolódó Háromszék Táncszínház viszi tovább a két évtizedes hagyományt.

Délben a népviseletbe öltözött résztvevők közös fotót készítettek a Szent István-kápolnánál, Deák Anett és a Finom zenekar csábította éneklésre és táncra őket, majd Bekecs Táncszínház mutatta be Táncolva öröklődik című előadását.

Fotó: Kocsis Károly

Délután folytatódik néptánccsoportok bemutatkozása, közben lehet csemegézni, válogatni az élelmiszert árúsító- és kézműves-standok, , valamint a gyerekfoglalkoztatók kínálatából, vagy éppen megtekinteni az elmúlt 19 év legemlékezetesebb pillanatait megörökítő kiállítást, végül Kovács Sára és a Finom zenekar koncertje, valamint közös táncház zárja a jubileumi találkozót.

Őket követték nagyobb társaik Fotó: Kocsis Károly

Moldvából minden évben érkeztek fellépők, idén Külsőrekecsinből Fotó: Kocsis Károly

Fotó: Kocsis Károly

Fotó: Kocsis Károly

Fotó: Kocsis Károly

Fotó: Kocsis Károly

Fotó: Kocsis Károly

Fotó: Kocsis Károly