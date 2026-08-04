Rendőrségi akció Őrkőn: 90 személy került a rendőrségre

Csaknem ötszáz személyt igazoltattak, kilencvenet pedig további ellenőrzésre a rendőrségre kísértek egy sepsiszentgyörgyi nagyszabású rendőrségi akció során. Bírságokat is kiosztottak, elsősorban közrendvédelmi szabálysértések miatt.

Székelyhon 2026. augusztus 04., 17:332026. augusztus 04., 17:33 2026. augusztus 04., 19:052026. augusztus 04., 19:05

Nagyszabású rendőrségi akciót tartottak kedden Sepsiszentgyörgyön az Őrkő negyedben. Az ellenőrzések során 486 személyt igazoltattak és ellenőriztek a rendőrségi adatbázisokban, közülük 90 embert további vizsgálatok céljából a rendőrségre kísértek – közölte keddi közleményében a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság. Hozzátették, a rendőrök emellett 30 járművet is ellenőriztek, valamint 10 alkoholszondás vizsgálatot végeztek. Az akció során feltárt szabálytalanságok miatt

14 bírságot szabtak ki, összesen 5600 lej értékben.