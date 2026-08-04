Rendőrségi akció Őrkőn: 90 személy került a rendőrségre

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Fotó: Tuchiluș Alex
Csaknem ötszáz személyt igazoltattak, kilencvenet pedig további ellenőrzésre a rendőrségre kísértek egy sepsiszentgyörgyi nagyszabású rendőrségi akció során. Bírságokat is kiosztottak, elsősorban közrendvédelmi szabálysértések miatt.
2026. augusztus 04., 17:332026. augusztus 04., 17:33
2026. augusztus 04., 19:052026. augusztus 04., 19:05
Nagyszabású rendőrségi akciót tartottak kedden Sepsiszentgyörgyön az Őrkő negyedben. Az ellenőrzések során 486 személyt igazoltattak és ellenőriztek a rendőrségi adatbázisokban, közülük 90 embert további vizsgálatok céljából a rendőrségre kísértek – közölte keddi közleményében a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.
Hozzátették, a rendőrök emellett 30 járművet is ellenőriztek, valamint 10 alkoholszondás vizsgálatot végeztek. Az akció során feltárt szabálytalanságok miatt
Ezek közül kettőt közlekedési kihágások miatt, tizenkettőt pedig a közrend és a társadalmi együttélés szabályainak megsértése miatt róttak ki.
A műveletben a sepsiszentgyörgyi rendőrség mellett a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi nyomozói, különleges bevetési egysége és kriminalisztikai szolgálata, valamint a Kovászna megyei és a brassói csendőrség munkatársai is részt vettek.
A rendőrség közlése szerint a közbiztonság fenntartása érdekében a következő időszakban is számítani lehet hasonló, fokozott ellenőrzésekre.
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