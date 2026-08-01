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Nemcsak március 15-én kell emlékeznünk a költőre, többször is jó megidézni szellemiségét, ezért is kérték a városlakókat, hogy aki akar, olvassa fel kedvenc Petőfi versét a szobornál – mondta Sztakics Éva alpolgármester elöljáróban.

Az én Petőfim című eseményt Jánó Mihály művészettörténész, városi tanácstag javaslatára a Kónya Ádám Művelődési Ház és a Bod Péter Megyei könyvtár szervezte: a bensőséges, hangulatos eseményen 14-en álltak mikrofonhoz egy maguk választotta verset felolvasni, egy 4 éves kislány és egy nyolcvanas éveiben járó férfi könyv nélkül szavalt, egy hölgy pedig elénekelt egy megzenésített verset.