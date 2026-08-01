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Közösségi felolvasással emlékeztek Sepsiszentgyörgyön Petőfi Sándorra

Petőfi és Erdély sorsközösségéről, a költő erdélyi kapcsolódásáról kis filmet is levetítettek az est végén. • Fotó: Bodor Tünde

Petőfi és Erdély sorsközösségéről, a költő erdélyi kapcsolódásáról kis filmet is levetítettek az est végén.

Fotó: Bodor Tünde

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Bensőséges, hangulatos közösségi versolvasással emlékeztek Petőfi Sándorra pénteken este, halálának 177. évfordulóján Sepsiszentgyörgyön, a költő nemrég felállított szobránál.

Bodor Tünde

2026. augusztus 01., 09:542026. augusztus 01., 09:54

Nemcsak március 15-én kell emlékeznünk a költőre, többször is jó megidézni szellemiségét, ezért is kérték a városlakókat, hogy aki akar, olvassa fel kedvenc Petőfi versét a szobornál – mondta Sztakics Éva alpolgármester elöljáróban.

Az én Petőfim című eseményt Jánó Mihály művészettörténész, városi tanácstag javaslatára a Kónya Ádám Művelődési Ház és a Bod Péter Megyei könyvtár szervezte: a bensőséges, hangulatos eseményen 14-en álltak mikrofonhoz egy maguk választotta verset felolvasni, egy 4 éves kislány és egy nyolcvanas éveiben járó férfi könyv nélkül szavalt, egy hölgy pedig elénekelt egy megzenésített verset.

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Sztakics Éva alpolgármester nyitotta meg az eseményt, maga is felolvasott • Fotó: Bodor Tünde Galéria

Sztakics Éva alpolgármester nyitotta meg az eseményt, maga is felolvasott

Fotó: Bodor Tünde

Az előre feliratkozottak mellett rögtönzötten is csatlakoztak a közönségből a felolvasókhoz. A versmondás végeztével mindegyikük elhelyezett egy szál virágot a szobornál.

Idézet
Valahogy úgy sikerült, hogy a felolvasott versek szépen megidézték Petőfi költészetének minden vezértémáját.

A felolvasottak között voltak forradalmi versek, szerelmes versek, zsánerdalok – amiben Petőfi annyira jó –, és voltak kevésbé ismert művek is, A könyvtár időszakos olvasómaratonjainak sorozatába nagyon jól illeszkedik az esemény” – értékelte Szonda Szabolcs, a Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatója az eseményt.
Az est a városimázs munkatársai által összeállított, Petőfi és Erdély sorközösségét bemutató rövid film levetítésével végződött.

• Fotó: Bodor Tünde Galéria

Fotó: Bodor Tünde

• Fotó: Bodor Tünde Galéria

Fotó: Bodor Tünde

• Fotó: Bodor Tünde Galéria

Fotó: Bodor Tünde

Háromszék Sepsiszentgyörgy esemény
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