Petőfi és Erdély sorsközösségéről, a költő erdélyi kapcsolódásáról kis filmet is levetítettek az est végén.
Fotó: Bodor Tünde
Bensőséges, hangulatos közösségi versolvasással emlékeztek Petőfi Sándorra pénteken este, halálának 177. évfordulóján Sepsiszentgyörgyön, a költő nemrég felállított szobránál.
Nemcsak március 15-én kell emlékeznünk a költőre, többször is jó megidézni szellemiségét, ezért is kérték a városlakókat, hogy aki akar, olvassa fel kedvenc Petőfi versét a szobornál – mondta Sztakics Éva alpolgármester elöljáróban.
Az én Petőfim című eseményt Jánó Mihály művészettörténész, városi tanácstag javaslatára a Kónya Ádám Művelődési Ház és a Bod Péter Megyei könyvtár szervezte: a bensőséges, hangulatos eseményen 14-en álltak mikrofonhoz egy maguk választotta verset felolvasni, egy 4 éves kislány és egy nyolcvanas éveiben járó férfi könyv nélkül szavalt, egy hölgy pedig elénekelt egy megzenésített verset.
Sztakics Éva alpolgármester nyitotta meg az eseményt, maga is felolvasott
Fotó: Bodor Tünde
Az előre feliratkozottak mellett rögtönzötten is csatlakoztak a közönségből a felolvasókhoz. A versmondás végeztével mindegyikük elhelyezett egy szál virágot a szobornál.
A felolvasottak között voltak forradalmi versek, szerelmes versek, zsánerdalok – amiben Petőfi annyira jó –, és voltak kevésbé ismert művek is, A könyvtár időszakos olvasómaratonjainak sorozatába nagyon jól illeszkedik az esemény” – értékelte Szonda Szabolcs, a Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatója az eseményt.
Az est a városimázs munkatársai által összeállított, Petőfi és Erdély sorközösségét bemutató rövid film levetítésével végződött.
Fotó: Bodor Tünde
Fotó: Bodor Tünde
Fotó: Bodor Tünde
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