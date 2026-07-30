Három gépjármű balesetezett Sepsiszentgyörgy határában, akadozik a forgalom

Közlekedési baleset történt csütörtök délután a 12-es országúton, Sepsiszentgyörgy Csíkszereda felőli kijáratánál – tájékoztatott a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság. Az érintett szakaszon torlódás alakult ki.

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Az első információk szerint a balesetben három gépjármű érintett. A helyszínen a forgalmat váltakozó irányban, egy sávon terelik, ezért az érintett útszakaszon torlódásokra kell számítani.

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A mentőegységek a helyszínen ellátják az esetleges sérülteket, miközben a közlekedési rendőrök irányítják a forgalmat és vizsgálják a baleset körülményeit.