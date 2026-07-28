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Összegezte a rendőrség, hogy melyek a legbalesetveszélyesebb útszakaszok Kovászna megyében

Az első félévben 1500 ellenőrzési akcióban szűrték a gyorshajtókot, ittas és drogos sofőröket, szabálytalankodó kerékpáérosokat, gyalogosokat, szekereseket • Fotó: Tuchiluș Alex

Az első félévben 1500 ellenőrzési akcióban szűrték a gyorshajtókot, ittas és drogos sofőröket, szabálytalankodó kerékpáérosokat, gyalogosokat, szekereseket

Fotó: Tuchiluș Alex

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Nyolc olyan kritikus útszakasz van Kovászna megyében, amelyek kockázatosak a közlekedés résztvevői számára – tudtuk meg Ramona Cozma-tól, a Kovászna megyei közlekedésrendészet vezetőjétől Ráduly István prefektus keddi sajtótájékoztatóján.

Bodor Tünde

2026. július 28., 20:202026. július 28., 20:20

Nőtt a súlyos balesetek száma a tavalyi év hasonló periódusához képest, hosszú távon azonban, 2019-től a mai napig erőteljes csökkenés olvasható ki a számokból:

abban az évben 50 súlyos baleset volt, 13 elhunyt áldozat, 44 súlyos és 18 könnyebb sérült

– közölte a megyei rendőrség forgalmi osztályának vezetője, aki kedden a közlekedésbiztonságra vonatkozó jelentését a prefektusi kollégiumban is bemutatta.

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Idén az első hat hónapban

23 súlyos baleset volt, 12-vel több, mint tavaly az első félévben.

Ezeknek a baleseteknek 3 halálos áldozata és 22 súlyos sérültje volt (16-tal több tavalyhoz képest). A súlyos baleseteknek jellemzően (4 esetben) a gyorshajtás, illetve (4 eset) a kerékpárosok szabálytalankodása volt az oka, 3-at szekeresek vagy állatok okoztak, 2-t pedig a követési távolság be nem tartása.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

A közlekedés biztonságának fokozása céljából a rendőrség hat hónap alatt közel 1500 célzott ellenőrzési akciót szervezett (100-zal többet, mint 2025-ben):

  • 350-et a gyorshajtás kiküszöbölésére,

  • 136-ot a gyalogosok szabálytalankodásainak megállítása végett,

  • 101 esetben ellenőrizték a kerékpárosokat,

  • 26 esetben pedig a szekereseket,

  • 136 alkalommal az ittas vezetőket,

  • 109-szer pedig a pszichoaktív szerek hatása alatt vezetőket szűrték a forgalomban.

A balesetek legfőbb okaiként számon tartott gyorshajtás felszámolása céljából

az előírt sebességet meghaladó sofőröket 4529 esetben bírsággal sújtották, míg a biciklisek 1287 szabálytalanságért kaptak büntetést.

Az autók műszaki állapotát is 104 alkalommal ellenőrizték, 314 esetben megbírságolva az előírásoknak meg nem felelő járművek vezetőit.

A rendőrök az utak állapotát, az útfestéseket és a közlekedési jelzéseket is megvizsgálták és a hiányosságok felszámolására szólították fel a közutak kezelőit.

A rétyi útkereszteződés egy kiemelt kockázatú hely a közlekedőkre nézve • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

A rétyi útkereszteződés egy kiemelt kockázatú hely a közlekedőkre nézve

Fotó: Tuchiluș Alex

A főbiztos beszámolt arról is, hogy a megye nemzeti és európai útjain, főleg a 11-es és 12-es országúton nyolc olyan szakaszt („hotspotot”) azonosítottak, amelyek fokozott kockázatot jelentenek a közlekedés szempontjából.

A 11-es országúton ilyen

  • a Kökös és Uzon közötti útszakasz,

  • a rétyi útkereszteződés,

  • a Maksa és a dálnoki letérő közötti szakasz

  • a Csernátonon áthaladó út

  • a sárfalvi letérőnél az útkereszteződés

  • a berecki út.

A 12-es országúton pedig a Sepsiszentgyörgy és a kőröspataki letérő közötti szakasz, valamint a Sepsibükszád és Hargita megye határa közötti szakasz.

Háromszék Közlekedés
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