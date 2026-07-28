Összegezte a rendőrség, hogy melyek a legbalesetveszélyesebb útszakaszok Kovászna megyében

Az első félévben 1500 ellenőrzési akcióban szűrték a gyorshajtókot, ittas és drogos sofőröket, szabálytalankodó kerékpáérosokat, gyalogosokat, szekereseket
Fotó: Tuchiluș Alex
Nyolc olyan kritikus útszakasz van Kovászna megyében, amelyek kockázatosak a közlekedés résztvevői számára – tudtuk meg Ramona Cozma-tól, a Kovászna megyei közlekedésrendészet vezetőjétől Ráduly István prefektus keddi sajtótájékoztatóján.
Nőtt a súlyos balesetek száma a tavalyi év hasonló periódusához képest, hosszú távon azonban, 2019-től a mai napig erőteljes csökkenés olvasható ki a számokból:
– közölte a megyei rendőrség forgalmi osztályának vezetője, aki kedden a közlekedésbiztonságra vonatkozó jelentését a prefektusi kollégiumban is bemutatta.
Idén az első hat hónapban
Ezeknek a baleseteknek 3 halálos áldozata és 22 súlyos sérültje volt (16-tal több tavalyhoz képest). A súlyos baleseteknek jellemzően (4 esetben) a gyorshajtás, illetve (4 eset) a kerékpárosok szabálytalankodása volt az oka, 3-at szekeresek vagy állatok okoztak, 2-t pedig a követési távolság be nem tartása.
Fotó: Tuchiluș Alex
A közlekedés biztonságának fokozása céljából a rendőrség hat hónap alatt közel 1500 célzott ellenőrzési akciót szervezett (100-zal többet, mint 2025-ben):
350-et a gyorshajtás kiküszöbölésére,
136-ot a gyalogosok szabálytalankodásainak megállítása végett,
101 esetben ellenőrizték a kerékpárosokat,
26 esetben pedig a szekereseket,
136 alkalommal az ittas vezetőket,
109-szer pedig a pszichoaktív szerek hatása alatt vezetőket szűrték a forgalomban.
A balesetek legfőbb okaiként számon tartott gyorshajtás felszámolása céljából
Az autók műszaki állapotát is 104 alkalommal ellenőrizték, 314 esetben megbírságolva az előírásoknak meg nem felelő járművek vezetőit.
A rendőrök az utak állapotát, az útfestéseket és a közlekedési jelzéseket is megvizsgálták és a hiányosságok felszámolására szólították fel a közutak kezelőit.
A rétyi útkereszteződés egy kiemelt kockázatú hely a közlekedőkre nézve
Fotó: Tuchiluș Alex
A főbiztos beszámolt arról is, hogy a megye nemzeti és európai útjain, főleg a 11-es és 12-es országúton nyolc olyan szakaszt („hotspotot”) azonosítottak, amelyek fokozott kockázatot jelentenek a közlekedés szempontjából.
A 11-es országúton ilyen
a Kökös és Uzon közötti útszakasz,
a rétyi útkereszteződés,
a Maksa és a dálnoki letérő közötti szakasz
a Csernátonon áthaladó út
a sárfalvi letérőnél az útkereszteződés
a berecki út.
A 12-es országúton pedig a Sepsiszentgyörgy és a kőröspataki letérő közötti szakasz, valamint a Sepsibükszád és Hargita megye határa közötti szakasz.
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