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Szentségtörő üzenetek és vandalizmus a medjugorjei Mária-szobornál – térfigyelő rögzítette a gyújtogatást

• Fotó: Zarándok.ma Facebook-oldala

Fotó: Zarándok.ma Facebook-oldala

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Megrongálták a medjugorjei Mária-szobrot és felgyújtották a helyi Szent Jakab-templom szabadtéri oltárát néhány nappal a Mladifest nemzetközi katolikus ifjúsági találkozó kezdete előtt – írja az MTI a Slobodna Bosna című boszniai hírportál keddi közlésére hivatkozva.

Székelyhon

2026. július 28., 13:072026. július 28., 13:07

2026. július 28., 13:182026. július 28., 13:18

Az ismeretlen elkövetők fekete festékkel kenték be a Mária-szobor arcát és kezeit, a talapzatára pedig azt írták: „Djavo u suknji” (szoknyás ördög).

A legnagyobb károkat a Szent Jakab-templomnál okozták, ahol a biztonsági kamerák felvételei szerint

egy férfi felgyújtotta a nemrég felújított szabadtéri oltárt, majd elmenekült a helyszínről.

A tüzet rövid időn belül eloltották, személyi sérülés nem történt. Több helyen fekete festékkel a „devil” (ördög) feliratot festették fel.

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Emellett a környéken több helyen is sértő üzeneteket tartalmazó transzparenseket helyeztek el. Az egyik lengyel nyelvű molinón a medjugorjei látnokokat csalóknak nevezték.

Medjugorje 1981 óta a katolikus világ egyik legismertebb zarándokhelye. A helyi hívek állítása szerint abban az évben hat fiatalnak többször is megjelent a Szűz Mária, és annak ellenére, hogy a római katolikus egyház ezeket a jelenéseket nem ismerte el, évente több százezer zarándok keresi fel a települést.

Világ Egyház
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