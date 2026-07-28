Szentségtörő üzenetek és vandalizmus a medjugorjei Mária-szobornál – térfigyelő rögzítette a gyújtogatást

Megrongálták a medjugorjei Mária-szobrot és felgyújtották a helyi Szent Jakab-templom szabadtéri oltárát néhány nappal a Mladifest nemzetközi katolikus ifjúsági találkozó kezdete előtt – írja az MTI a Slobodna Bosna című boszniai hírportál keddi közlésére hivatkozva.

Székelyhon 2026. július 28., 13:072026. július 28., 13:07 2026. július 28., 13:182026. július 28., 13:18

Az ismeretlen elkövetők fekete festékkel kenték be a Mária-szobor arcát és kezeit, a talapzatára pedig azt írták: „Djavo u suknji” (szoknyás ördög). A legnagyobb károkat a Szent Jakab-templomnál okozták, ahol a biztonsági kamerák felvételei szerint

egy férfi felgyújtotta a nemrég felújított szabadtéri oltárt, majd elmenekült a helyszínről.

A tüzet rövid időn belül eloltották, személyi sérülés nem történt. Több helyen fekete festékkel a „devil” (ördög) feliratot festették fel. Hirdetés Emellett a környéken több helyen is sértő üzeneteket tartalmazó transzparenseket helyeztek el. Az egyik lengyel nyelvű molinón a medjugorjei látnokokat csalóknak nevezték.