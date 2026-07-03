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Ukrajna szerint a konstancai drónincidens elszigetelt eset volt, amelyet az orosz elektronikai hadviselés okozott

• Fotó: Ct100.ro

Fotó: Ct100.ro

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Az ukrán fél közölte Bukaresttel, hogy a konstancai kikötőben június 5-én történt incidens egy elszigetelt eset volt, amelyet nagy valószínűséggel az orosz elektronikai hadviselés okozott – tájékoztatott pénteken a védelmi minisztérium.

Székelyhon

2026. július 03., 17:152026. július 03., 17:15

2026. július 03., 17:222026. július 03., 17:22

A közlemény szerint az ukrán védelmi minisztérium válaszolt Radu Miruță védelmi miniszter 14 kérdésére a június 5-i konstancai incidenssel kapcsolatban – ismerteti az Agerpres.

Az ukrán fél megerősítette, hogy június 4-én délután, Szevasztopol közelében,

a román partoktól mintegy 250 kilométerre megszakadt a kommunikáció négy Sargan-3000 típusú tengeri drónnal, amelyek a Fekete-tenger keleti térsége felé tartottak.

Ettől a pillanattól kezdve a drónok irányíthatatlanná váltak, és az ukrán erőknek később sem sikerült helyreállítaniuk velük a kapcsolatot.

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A kijevi minisztérium szerint június 5-én 9 óra 54 perckor

az ukrán haditengerészet tájékoztatta a román felet arról, hogy a drónok fel fognak robbanni, és közölte az önmegsemmisítésük várható időpontját.

A drónokkal való kommunikáció megszakadása miatt az élesített parancsot már nem lehetett visszavonni.

Az ukrán fél szerint az incidens elszigetelt eset volt, amelyet nagy valószínűséggel az orosz elektronikai hadviselés okozott.

A közlemény szerint a történtek után a védelmi minisztérium hivatalosan arra kérte Ukrajnát: a Fekete-tengeren indított tengeri drónokat úgy programozzák be, hogy ha bármilyen okból a román partok közelébe sodródnának, az önmegsemmisítésük még a román felségvizeken kívül, biztonságos térségben történjen.

Külföld Belföld
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