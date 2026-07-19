Őrizetbe vették a Romániában is súlyos bűncselekményekkel vádolt Tate testvéreket

Fotó: Alex Micsik/Agerpres
Őrizetbe vették szombaton Miamiban a férfiak felsőbbrendűségét hirdető amerikai-brit influencert, Andrew Tate-et és testvérét, Tristant. Az intézkedésre az Egyesült Királyság kérésére került sor, amely nemi erőszak vádja miatt kezdeményezte a kiadatásukat – jelentette az AFP, a Reuters és a dpa nyomán az Agerpres.
2026. július 19., 09:332026. július 19., 09:33
2026. július 19., 09:522026. július 19., 09:52
A körözött személyek felkutatásáért és a bírósági végzések végrehajtásáért is felelős szövetségi rendvédelmi szerv, a US Marshals Service képviselői az AFP megkeresésére megerősítették a TMZ portál értesülését. A portál korábban videófelvételt tett közzé az őrizetbe vételről. Az elfogatóparancs bizalmas jellegére hivatkozva azonban nem közölték az intézkedés pontos okát.
A brit ügyészség közleménye szerint a testvéreket az Egyesült Királyság kérésére vették őrizetbe. A brit hatóságok összesen 59 vádpontban – Andrew Tate-et 42, Tristan Tate-et 17 vádpontban – kívánják felelősségre vonni.
A Tate testvérek ügyvédje, Joseph McBride ártatlannak nevezte ügyfeleit, őrizetbe vételüket pedig „politikai manővernek” minősítette. Egyúttal bizakodását fejezte ki, hogy hamarosan szabadon engedik őket.
A több éven át Romániában élő testvérpár korábban hónapokat töltött romániai börtönben. Azzal vádolták őket, hogy szexuális kizsákmányolás céljából több nőt – köztük kiskorúakat – tévesztettek meg. A román hatóságok 2025 februárjában engedélyezték számukra, hogy elhagyják az országot.
Izraelben a környezetvédelmi miniszter megszelídített vadállattá minősítette át a nílusi krokodilokat, hogy a természetvédelmi hatóságok tiltakozása ellenére börtönök őrzésére is alkalmazhassák őket – jelentette az izraeli média pénteken.
Ukrajna jelenleg évente 10 millió drónt gyárt, és ezt a mennyiséget 20 millióra tervezi növelni – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden Kijevben, az ukrán államiság napja alkalmából rendezett ünnepségen.
Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter, és a BYD-nél vállal munkát. Ezt a fideszes képviselő közölte Facebook-oldalán szerdán.
Egy román állampolgár életét vesztette, egy másik pedig súlyosan megsérült a kedden egy brüsszeli toronyházban keletkezett tűzben – közölte szerdán a román külügyminisztérium.
75 éves korában elhunyt Bonnie Tyler popdíva, énekesnő – közölte csütörtökön Facebook-oldalán családja.
Az Európai Bizottság úgy határozott, hogy nyilvántartásba veszi a feltétel nélküli alapjövedelem uniós bevezetését szorgalmazó európai polgári kezdeményezést – tájékoztatott az uniós bizottság kedden.
Börtönbüntetésre ítéltek pénteken Nagy-Britanniában két romániai férfit, amiért megkéseltek Londonban egy perzsa nyelvű hírcsatornának dolgozó iráni újságírót.
Az ukrán fél közölte Bukaresttel, hogy a konstancai kikötőben június 5-én történt incidens egy elszigetelt eset volt, amelyet nagy valószínűséggel az orosz elektronikai hadviselés okozott – tájékoztatott pénteken a védelmi minisztérium.
A bogár akár tömeges kőrispusztulást is okozhat, ezért fokozott ellenőrzést rendeltek el Magyarországon.
Július 1-jétől érvényesek az új uniós vámszabályok: az EU-n kívüli webáruházból rendelt, 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni.
szóljon hozzá!