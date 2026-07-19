Őrizetbe vették a Romániában is súlyos bűncselekményekkel vádolt Tate testvéreket

Őrizetbe vették szombaton Miamiban a férfiak felsőbbrendűségét hirdető amerikai-brit influencert, Andrew Tate-et és testvérét, Tristant. Az intézkedésre az Egyesült Királyság kérésére került sor, amely nemi erőszak vádja miatt kezdeményezte a kiadatásukat – jelentette az AFP, a Reuters és a dpa nyomán az Agerpres .

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A körözött személyek felkutatásáért és a bírósági végzések végrehajtásáért is felelős szövetségi rendvédelmi szerv, a US Marshals Service képviselői az AFP megkeresésére megerősítették a TMZ portál értesülését. A portál korábban videófelvételt tett közzé az őrizetbe vételről. Az elfogatóparancs bizalmas jellegére hivatkozva azonban nem közölték az intézkedés pontos okát.

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A brit ügyészség közleménye szerint a testvéreket az Egyesült Királyság kérésére vették őrizetbe. A brit hatóságok összesen 59 vádpontban – Andrew Tate-et 42, Tristan Tate-et 17 vádpontban – kívánják felelősségre vonni.