Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Őrizetbe vették a Romániában is súlyos bűncselekményekkel vádolt Tate testvéreket

• Fotó: Alex Micsik/Agerpres

Fotó: Alex Micsik/Agerpres

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Őrizetbe vették szombaton Miamiban a férfiak felsőbbrendűségét hirdető amerikai-brit influencert, Andrew Tate-et és testvérét, Tristant. Az intézkedésre az Egyesült Királyság kérésére került sor, amely nemi erőszak vádja miatt kezdeményezte a kiadatásukat – jelentette az AFP, a Reuters és a dpa nyomán az Agerpres.

Székelyhon

2026. július 19., 09:332026. július 19., 09:33

2026. július 19., 09:522026. július 19., 09:52

A körözött személyek felkutatásáért és a bírósági végzések végrehajtásáért is felelős szövetségi rendvédelmi szerv, a US Marshals Service képviselői az AFP megkeresésére megerősítették a TMZ portál értesülését. A portál korábban videófelvételt tett közzé az őrizetbe vételről. Az elfogatóparancs bizalmas jellegére hivatkozva azonban nem közölték az intézkedés pontos okát.

Hirdetés

A brit ügyészség közleménye szerint a testvéreket az Egyesült Királyság kérésére vették őrizetbe. A brit hatóságok összesen 59 vádpontban – Andrew Tate-et 42, Tristan Tate-et 17 vádpontban – kívánják felelősségre vonni.

A vádak között nemi erőszak, bántalmazás, más szexuális jellegű bűncselekmények, valamint gyermekek szexuális bántalmazásával összefüggő bűncselekmények szerepelnek.

A Tate testvérek ügyvédje, Joseph McBride ártatlannak nevezte ügyfeleit, őrizetbe vételüket pedig „politikai manővernek” minősítette. Egyúttal bizakodását fejezte ki, hogy hamarosan szabadon engedik őket.

A több éven át Romániában élő testvérpár korábban hónapokat töltött romániai börtönben. Azzal vádolták őket, hogy szexuális kizsákmányolás céljából több nőt – köztük kiskorúakat – tévesztettek meg. A román hatóságok 2025 februárjában engedélyezték számukra, hogy elhagyják az országot.

Külföld Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Holtan találtak egy nőt csíkszeredai lakásában
Tarr Zoltán: jelentős változások lesznek a külhoni magyarok támogatásában
Tavalyi rutinra építve, megújuló csapattal rajtol az FK Csíkszereda
Szoborállítással tisztelegtek báró Kemény János emléke előtt a Helikon 100 jubileumi eseménysorozat keretében
Hat angol gól kellett a vébé bronzérméért
Villáminterjú Bálint Erikával: Szeretem megszervezni, hogy elfoglalt legyek
Holtan találtak egy nőt csíkszeredai lakásában
Székelyhon

Holtan találtak egy nőt csíkszeredai lakásában
Tarr Zoltán: jelentős változások lesznek a külhoni magyarok támogatásában
Székelyhon

Tarr Zoltán: jelentős változások lesznek a külhoni magyarok támogatásában
Tavalyi rutinra építve, megújuló csapattal rajtol az FK Csíkszereda
Székely Sport

Tavalyi rutinra építve, megújuló csapattal rajtol az FK Csíkszereda
Szoborállítással tisztelegtek báró Kemény János emléke előtt a Helikon 100 jubileumi eseménysorozat keretében
Krónika

Szoborállítással tisztelegtek báró Kemény János emléke előtt a Helikon 100 jubileumi eseménysorozat keretében
Hat angol gól kellett a vébé bronzérméért
Székely Sport

Hat angol gól kellett a vébé bronzérméért
Villáminterjú Bálint Erikával: Szeretem megszervezni, hogy elfoglalt legyek
Nőileg

Villáminterjú Bálint Erikával: Szeretem megszervezni, hogy elfoglalt legyek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 17., péntek

Mostantól börtönök őrzésére is használhatóak a nílusi krokodilok Izraelben

Izraelben a környezetvédelmi miniszter megszelídített vadállattá minősítette át a nílusi krokodilokat, hogy a természetvédelmi hatóságok tiltakozása ellenére börtönök őrzésére is alkalmazhassák őket – jelentette az izraeli média pénteken.

Mostantól börtönök őrzésére is használhatóak a nílusi krokodilok Izraelben
Mostantól börtönök őrzésére is használhatóak a nílusi krokodilok Izraelben
2026. július 17., péntek

Mostantól börtönök őrzésére is használhatóak a nílusi krokodilok Izraelben
Hirdetés
2026. július 15., szerda

Zelenszkij: Ukrajna évi 10 millióról 20 millióra tervezi emelni dróngyártási kapacitását

Ukrajna jelenleg évente 10 millió drónt gyárt, és ezt a mennyiséget 20 millióra tervezi növelni – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden Kijevben, az ukrán államiság napja alkalmából rendezett ünnepségen.

Zelenszkij: Ukrajna évi 10 millióról 20 millióra tervezi emelni dróngyártási kapacitását
Zelenszkij: Ukrajna évi 10 millióról 20 millióra tervezi emelni dróngyártási kapacitását
2026. július 15., szerda

Zelenszkij: Ukrajna évi 10 millióról 20 millióra tervezi emelni dróngyártási kapacitását
2026. július 15., szerda

Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter, a BYD-hoz megy dolgozni

Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter, és a BYD-nél vállal munkát. Ezt a fideszes képviselő közölte Facebook-oldalán szerdán.

Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter, a BYD-hoz megy dolgozni
Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter, a BYD-hoz megy dolgozni
2026. július 15., szerda

Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter, a BYD-hoz megy dolgozni
2026. július 15., szerda

Román állampolgár halt meg a brüsszeli tűzvészben

Egy román állampolgár életét vesztette, egy másik pedig súlyosan megsérült a kedden egy brüsszeli toronyházban keletkezett tűzben – közölte szerdán a román külügyminisztérium.

Román állampolgár halt meg a brüsszeli tűzvészben
Román állampolgár halt meg a brüsszeli tűzvészben
2026. július 15., szerda

Román állampolgár halt meg a brüsszeli tűzvészben
Hirdetés
2026. július 09., csütörtök

Meghalt Bonnie Tyler énekesnő

75 éves korában elhunyt Bonnie Tyler popdíva, énekesnő – közölte csütörtökön Facebook-oldalán családja.

Meghalt Bonnie Tyler énekesnő
Meghalt Bonnie Tyler énekesnő
2026. július 09., csütörtök

Meghalt Bonnie Tyler énekesnő
2026. július 07., kedd

Feltétel nélküli alapjövedelem: az Európai Bizottság nyilvántartásba veszi a kezdeményezést

Az Európai Bizottság úgy határozott, hogy nyilvántartásba veszi a feltétel nélküli alapjövedelem uniós bevezetését szorgalmazó európai polgári kezdeményezést – tájékoztatott az uniós bizottság kedden.

Feltétel nélküli alapjövedelem: az Európai Bizottság nyilvántartásba veszi a kezdeményezést
Feltétel nélküli alapjövedelem: az Európai Bizottság nyilvántartásba veszi a kezdeményezést
2026. július 07., kedd

Feltétel nélküli alapjövedelem: az Európai Bizottság nyilvántartásba veszi a kezdeményezést
2026. július 04., szombat

Nagyhatalmi játszmákba bonyolódhatott az a két román férfi, akiket most börtönre ítéltek Londonban

Börtönbüntetésre ítéltek pénteken Nagy-Britanniában két romániai férfit, amiért megkéseltek Londonban egy perzsa nyelvű hírcsatornának dolgozó iráni újságírót.

Nagyhatalmi játszmákba bonyolódhatott az a két román férfi, akiket most börtönre ítéltek Londonban
Nagyhatalmi játszmákba bonyolódhatott az a két román férfi, akiket most börtönre ítéltek Londonban
2026. július 04., szombat

Nagyhatalmi játszmákba bonyolódhatott az a két román férfi, akiket most börtönre ítéltek Londonban
Hirdetés
2026. július 03., péntek

Ukrajna szerint a konstancai drónincidens elszigetelt eset volt, amelyet az orosz elektronikai hadviselés okozott

Az ukrán fél közölte Bukaresttel, hogy a konstancai kikötőben június 5-én történt incidens egy elszigetelt eset volt, amelyet nagy valószínűséggel az orosz elektronikai hadviselés okozott – tájékoztatott pénteken a védelmi minisztérium.

Ukrajna szerint a konstancai drónincidens elszigetelt eset volt, amelyet az orosz elektronikai hadviselés okozott
Ukrajna szerint a konstancai drónincidens elszigetelt eset volt, amelyet az orosz elektronikai hadviselés okozott
2026. július 03., péntek

Ukrajna szerint a konstancai drónincidens elszigetelt eset volt, amelyet az orosz elektronikai hadviselés okozott
2026. július 02., csütörtök

Már a szomszédban az Ázsiából származó, sejtelmesen baljós nevű kártevő

A bogár akár tömeges kőrispusztulást is okozhat, ezért fokozott ellenőrzést rendeltek el Magyarországon.

Már a szomszédban az Ázsiából származó, sejtelmesen baljós nevű kártevő
Már a szomszédban az Ázsiából származó, sejtelmesen baljós nevű kártevő
2026. július 02., csütörtök

Már a szomszédban az Ázsiából származó, sejtelmesen baljós nevű kártevő
2026. június 29., hétfő

Egy csomagra akár többször is ki kell fizetni a 3 eurót – íme a részletek az új uniós vámszabályról

Július 1-jétől érvényesek az új uniós vámszabályok: az EU-n kívüli webáruházból rendelt, 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni.

Egy csomagra akár többször is ki kell fizetni a 3 eurót – íme a részletek az új uniós vámszabályról
Egy csomagra akár többször is ki kell fizetni a 3 eurót – íme a részletek az új uniós vámszabályról
2026. június 29., hétfő

Egy csomagra akár többször is ki kell fizetni a 3 eurót – íme a részletek az új uniós vámszabályról
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!