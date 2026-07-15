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Román állampolgár halt meg a brüsszeli tűzvészben

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

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Egy román állampolgár életét vesztette, egy másik pedig súlyosan megsérült a kedden egy brüsszeli toronyházban keletkezett tűzben – közölte szerdán a román külügyminisztérium.

Székelyhon

2026. július 15., 16:022026. július 15., 16:02

A tárca tájékoztatása szerint a sérült román állampolgárt kórházban ápolják. A brüsszeli román nagykövetség kapcsolatban áll a belga hatóságokkal, valamint az érintett kórházzal, és szükség esetén konzuli segítséget nyújt – írja az Agerpres hírügynökség.

A tűz egy felújítás alatt álló toronyházban, az Oxy Towerben ütött ki, ahol több mint kétszáz munkás dolgozott. A tűz a második emeleten keletkezett, majd a liftaknán keresztül az épület első emeletére és az alagsorra is átterjedt.

Több munkás a felvonóban rekedt, és nem tudták időben kimenteni őket.

A belga hatóságok korábbi tájékoztatása szerint legalább két ember meghalt. A munkaügyi felügyelet szerint a felvonóban több holttestet találtak, miközben hat munkást nem tudtak elérni a baleset után.

A tüzet eloltották, a mentési munkálatok azonban folytatódnak, mivel az épület egyes részei továbbra sem megközelíthetők.

A belga munkaügyi felügyelet vizsgálatot indított a baleset körülményeinek tisztázására.

Világ Tragédia
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