Román állampolgár halt meg a brüsszeli tűzvészben

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Egy román állampolgár életét vesztette, egy másik pedig súlyosan megsérült a kedden egy brüsszeli toronyházban keletkezett tűzben – közölte szerdán a román külügyminisztérium.
A tárca tájékoztatása szerint a sérült román állampolgárt kórházban ápolják. A brüsszeli román nagykövetség kapcsolatban áll a belga hatóságokkal, valamint az érintett kórházzal, és szükség esetén konzuli segítséget nyújt – írja az Agerpres hírügynökség.
A tűz egy felújítás alatt álló toronyházban, az Oxy Towerben ütött ki, ahol több mint kétszáz munkás dolgozott. A tűz a második emeleten keletkezett, majd a liftaknán keresztül az épület első emeletére és az alagsorra is átterjedt.
A belga hatóságok korábbi tájékoztatása szerint legalább két ember meghalt. A munkaügyi felügyelet szerint a felvonóban több holttestet találtak, miközben hat munkást nem tudtak elérni a baleset után.
A tüzet eloltották, a mentési munkálatok azonban folytatódnak, mivel az épület egyes részei továbbra sem megközelíthetők.
A belga munkaügyi felügyelet vizsgálatot indított a baleset körülményeinek tisztázására.
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