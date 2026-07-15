Román állampolgár halt meg a brüsszeli tűzvészben

Egy román állampolgár életét vesztette, egy másik pedig súlyosan megsérült a kedden egy brüsszeli toronyházban keletkezett tűzben – közölte szerdán a román külügyminisztérium.

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A tárca tájékoztatása szerint a sérült román állampolgárt kórházban ápolják. A brüsszeli román nagykövetség kapcsolatban áll a belga hatóságokkal, valamint az érintett kórházzal, és szükség esetén konzuli segítséget nyújt – írja az Agerpres hírügynökség.

A tűz egy felújítás alatt álló toronyházban, az Oxy Towerben ütött ki, ahol több mint kétszáz munkás dolgozott. A tűz a második emeleten keletkezett, majd a liftaknán keresztül az épület első emeletére és az alagsorra is átterjedt.