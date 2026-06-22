Távozik Keir Starmer brit miniszterelnök

Távozik a kormányzó brit Munkáspárt éléről Keir Starmer miniszterelnök, akinek így kormányfői megbízatása is véget ér.

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Starmer hétfőn, a Downing Street-i miniszterelnöki hivatal előtt felolvasott nyilatkozatában közölte, hogy döntéséről már tájékoztatta III. Károly királyt. A munkáspárti miniszterelnök elmondta: felkéri a párt döntéshozó szervezetét, az országos végrehajtó bizottságot (NEC) arra, hogy

Starmer közölte: azt javasolja, hogy a NEC július 9-én indítsa el az utódjelölési folyamatot, amely így a parlament július végén kezdődő nyári szünetéig befejeződhet. Hozzátette, az utódválasztási folyamat végéig továbbra is ellátja miniszterelnöki feladatait.

Elfogyott körülötte a levegő

A munkáspárti kormányfőre hetek óta egyre nagyobb nyomás nehezedett saját pártja és kormányának több tagja részéről annak érdekében, hogy állítsa össze távozásának és utódlásának menetrendjét – írta az MTI.

Ezek a felhívások különösen felerősödtek azóta, hogy a legesélyesebbnek tartott utódjelölt, Andy Burnham, Manchester munkáspárti polgármestere fölényes, 55 százalékos – vagyis a párt 20 százalék körüli országos támogatottságát messze meghaladó – többséggel megnyerte a csütörtöki időközi parlamenti választást az északnyugat-angliai nagyváros egyik elővárosi választókörzetében.

Ennek a választókerületnek az eddigi munkáspárti képviselője, Josh Simons kifejezetten azért adta vissza alsóházi mandátumát, hogy Burnham indulhasson a körzetben kiírt időközi választáson, és képviselőként elindíthassa a kormányfő elmozdítását célzó vezetőváltási folyamatot.

Miniszteri tisztséget a brit kormányban a törvényerejű szokásjog szerint csak parlamenti képviselők tölthetnek be. Ez vonatkozik a miniszterelnöki posztra is.

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A Sky News brit kereskedelmi hírtelevízió kormányforrásokat idéző vasárnapi beszámolója szerint Yvette Cooper külügyminiszter a hétvégén személyesen szólította fel Starmert arra, hogy távozzon a két éve kormányzó Munkáspárt vezetői tisztségéről és így a miniszterelnöki posztról is.

A The Observer című baloldali vasárnapi brit lapnak nyilatkozó munkáspárti források szerint Keir Starmer a kabinet vezető tagjaival az utóbbi napokban folytatott beszélgetések után belátta, hogy helyzete a Munkáspárt és a kormány élén tarthatatlanná vált.