Leégett egy vendéglátóegység Madéfalván

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Fotó: Tuchiluș Alex
Teljesen megsemmisült egy mintegy 200 négyzetméteres épület a hétfő hajnalban keletkezett tűzben Madéfalván. A lángokat csaknem háromórás beavatkozás után sikerült megfékezni.
2026. augusztus 03., 11:382026. augusztus 03., 11:38
2026. augusztus 03., 11:412026. augusztus 03., 11:41
A Hargita megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint a tüzet hétfő hajnalban, 4 óra körül jelentették, a lángokat pedig 6:40-re sikerült teljesen eloltani.
A helyszínre a csíkszeredai hivatásos tűzoltók két tűzoltóautóval vonultak ki, munkájukat a környékbeli önkéntes tűzoltók három további járművel segítették.
A kiérkező egységek egy hozzávetőleg 200 négyzetméteres területen égő épületet találtak, miközben fennállt a veszélye annak is, hogy a tűz átterjed a szomszédos ingatlanokra.
A tűzoltóknak végül sikerült a lángokat megfékezniük, azonban
A Hargita megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint a tűz feltételezhető oka elektromos rövidzárlat volt.
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