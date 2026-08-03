Leégett egy vendéglátóegység Madéfalván

Teljesen megsemmisült egy mintegy 200 négyzetméteres épület a hétfő hajnalban keletkezett tűzben Madéfalván. A lángokat csaknem háromórás beavatkozás után sikerült megfékezni.

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A Hargita megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint a tüzet hétfő hajnalban, 4 óra körül jelentették, a lángokat pedig 6:40-re sikerült teljesen eloltani.

A helyszínre a csíkszeredai hivatásos tűzoltók két tűzoltóautóval vonultak ki, munkájukat a környékbeli önkéntes tűzoltók három további járművel segítették.

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A kiérkező egységek egy hozzávetőleg 200 négyzetméteres területen égő épületet találtak, miközben fennállt a veszélye annak is, hogy a tűz átterjed a szomszédos ingatlanokra.

A tűzoltóknak végül sikerült a lángokat megfékezniük, azonban