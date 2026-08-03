Vörös kánikulariasztást adtak ki az északnyugati megyékre, nálunk valamivel jobb a helyzet

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Fotó: Tuchiluș Alex
Harmadfokú hőségriasztás van érvényben szerdáig Szatmár, Bihar, Arad és Temes megyében. Térségünkben Maros megyében narancs jelzésű hőségriasztás van érvényben.
2026. augusztus 03., 12:032026. augusztus 03., 12:03
2026. augusztus 03., 12:092026. augusztus 03., 12:09
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) szerdáig meghosszabbította, és Temes megyére is kiterjesztette a hőség és a rendkívüli hőterhelés miatt kiadott vörös jelzésű riasztást – ismerteti az Agerpres.
A meteorológusok szerint hétfő 10 órától kedd 10 óráig Szatmár, Bihar és Arad megyében tovább tart az intenzív hőhullám, és
Szatmár megyében 37-38 Celsius-fokos, Bihar és Arad megyében 39-40 fokos csúcshőmérsékletre kell számítani. A hőterhelés rendkívül erős lesz, a hőmérséklet-páratartalom index meghaladja a kritikus 80 egységet. Trópusi éjszakák várhatók, a minimumok 24-25 fokig emelkedhetnek, a legmagasabb értékre Körösvidék dombvidékein van kilátás.
Térségünkben Maros megyére adtak ki másodfokú (narancs jelzésű hőségriasztást), míg elsőfokú (sárga) riasztás van érvényben Hargita megye délnyugati részére. Ez nem jelenti azt, hogy nálunk nincs kánikula, csak a nyugati megyékhez képest itt kisebb mértékű hőséggel kell számolni.
a csúcshőmérsékletek 31 és 41 Celsius-fok között alakulnak.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) közlése szerint hétfő 10 órától kedd 10 óráig sárga jelzésű hőségriasztás lesz érvényben Olténiában, Moldvában, Munténia nyugati és délnyugati régióiban, valamint egyes dél-erdélyi térségekben. Az érintett területeken tartós lesz a hőhullám, helyenként kánikula várható, a csúcshőmérsékletek 33 és 37 fok között alakulnak.
Narancssárga jelzésű riasztás lesz érvényben kedd 10 órától szerda 10 óráig Krassó-Szörény, Temes, Hunyad, Fehér, Maros, Kolozs, Szilágy, Beszterce-Naszód és Máramaros megyében. Ezekben a megyékben
Kedd 10 órától szerda 10 óráig újabb narancssárga jelzésű riasztás lesz érvényben Máramarosban, a Bánság déli részén, Erdély nagy részén, Moldva északkeleti térségeiben és Olténia délnyugati régióiban. A csúcshőmérsékletek 35 és 39 Celsius-fok között alakulnak, a legmelegebb Krassó-Szörény, Mehedinți és Dolj megyében lesz.
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